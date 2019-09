Babiš se vyjádřil o migrantech. A našich dětech: To zas bude...

Andrej Babiš napsal na Facebook status, jehož obsahem byl maďarský summit. Napsal:

„Nejlepší migranti jsou naše děti! Docela provokativní hláška, co? Mně ale od bývalého premiéra Austrálie Tonyho Abbotta fakt pobavila. Já totiž řekl v Budapešti na summitu o rodinné politice něco podobného. Byla to věta, že dobrému státu poroste počet obyvatel i bez migrace. Fajn. Ale nepřijde to samo od sebe. Musíme o rodiny pečovat. Vnímat, co mladí chtějí a potřebují. Podpořit je finančně, různě je motivovat. Já to vnímám jako ohromnou prioritu. I proto jsem rád, že jsem v Maďarsku byl, vystoupil a mohl se v lecčems inspirovat i u svých kolegů.“

Hlavními tématy summitu bylo stárnutí populace, nízká porodnost či jaká by měla být podpora rodin. O konferenci v Budapešti informovala například ČT24. Premiér Andrej Babiš označil demografické změny za časovanou bombu se stejně vážnými důsledky ,jako by měla mít změna klimatu. Připomněl, že míra porodnosti v Česku je 1,7 dítěte na ženu. Je tak nejvyšší ze zemí Visegrádské čtyřky, nedosahuje ale hranici prosté reprodukce, tedy 2,1 dítěte na ženu.

Rodiny by si podle něj dovolily jedno či dvě děti i bez různých státních pobídek, protože si potomky nepořizují z důvodu, aby dosáhly na nějakou formu podpory. „Každá podpora rodiny je správná. (…) Nás všechny však čeká mnohem tvrdší oříšek – jak pomoci rodinám, které by chtěly mít tři a více dětí. Třetí dítě znamená větší byt, větší auto, to jsou obrovské položky do rodinného rozpočtu,“ řekl Babiš. Dodal, že v Česku není dostatečná nabídka pružných forem práce, jako například zkrácených pracovních úvazků.

Reportáž Andreje Babiše ze summitu:

Andrej Babiš v reportáži o summitu řekl:

„Podpořit dialog o výzvách v oblasti rodinné politiky se premiér vydal do Budapešti. Vláda tady pořádá už třetí ročník demografického summitu,“ začala moderátorka.

Andrej Babiš pokračoval:

„Premiér Viktor Orbán podporuje rodinnou politiku, hlavně podporuje mladé rodiny, mají speciální program na to třetí dítě. Takže vlastně dávají peníze na auto, na dům. My to musíme dělat všichni, my Češi potřebujeme, aby nás bylo víc, takže cíl je, aby… Sice jsme nejlepší z celého regionu V4, porodnost 1,71, ale potřebujeme se dostat na 2,1. Potřebujeme samozřejmě, abychom nevymírali, protože pokud to půjde tím trendem, jak to je, tak vlastně umírá víc lidí, než se narodí. To je špatně, my jsme za minulé vlády dělali opatření hlavně daňového charakteru pro pracující rodiče, vlastně daňové slevy na druhé, třetí dítě, první dítě. Teď jsme navyšovali rodičovský příspěvek z 220 tisíc na 300 tisíc. Musíme se pobavit samozřejmě o rodičovské dovolené. Musíme se pobavit o tom, jak motivovat naše mladé lidi, aby měli více dětí. No, já si myslím, že je to důležité, protože celá Evropa má tento problém. No a vystoupil tam velice zajímavý host, bývalý předseda vlády Austrálie Tony Abbott. No a tam zněla skvělá hláška z jeho úst, který říkal, že nejlepší migranti jsou naše děti. No, takže pokud Evropa chce a my si chceme zachovat naši kulturu, tak rodinná politika musí být ten cíl,“ řekl Babiš o rodinné politice a demografickém vývoji. Dále řekl, že se zabýval rozšířením EU o Srbsko, což podporuje a pokládá to za perspektivu pro české firmy.

