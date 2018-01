Babiš si najal poradce na školství, spojeného s SPD. Chce bojovat proti multikulturalismu

Před pár týdny obsadili premiér Andrej Babiš (ANO), předseda SPD Tomio Okamura a šéf komunistů Vojtěch Filip společnými silami orgány sněmovny. Babiš od té doby opakuje, že se rozhodně nechystá vládnout v koalici těchto tří stran, ale to mu podle všeho nebrání spolupracovat s některými politiky z těchto stran. Server Aktuálně.cz. přinesl informace o tom, že v oblasti školství by měl premiérovi radit expert SPD Michal Šmucr.

Premiér Andrej Babiš (ANO) hledá další poradce, a to např. i pro oblast školství. V oblasti vzdělání by mu měl radit ředitel prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera Michal Šmucr. Šmucr je členem hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a podle serveru měl velký podíl na programu hnutí. To, že Šmucr figuruje na seznamu možných Babišových poradců, potvrdila také mluvčí vlády Barbora Peterová.

„Michal Šmucr má velmi blízké vztahy s nejvyššími šéfy Okamurova hnutí. Kromě své pedagogické činnosti totiž působí ve dvou firmách, které patří místopředsedovi SPD Radimu Fialovi, jenž trvale žije v Prostějově. Je předsedou dozorčí rady ve společnostech IF Facility a IF Holding. Tyto Fialovy firmy, poskytující úklidové a další služby soukromému i veřejnému sektoru, mimo jiné pracují i pro některé podniky ze skupiny Agrofert, založené Andrejem Babišem (Olma, Agrotec, Afeed, Navos). Šmucr s Fialou společně zasedají i v obecně prospěšné společnosti Gaudeamus, která byla zřízena při prostějovském gymnáziu,“ píše server.

A jaké názory Michal Šmucr zastává? Počítá se mezi velké zastánce tradiční rodiny, která je dnes podle jeho názoru pod stále větším tlakem médií, ale i z jiných míst. Šmucr chápe rodinu jako překážku v cestě chystaných multikulturních změn. Sám sebe počítá člen SPD mezi velké odpůrce multikulturalismu.

„Velmi módně se například v současnosti prosazuje multikulturní výchova... Paní učitelky na některých školách například šaškují v burce, vykládají dětem o islámu, pohádky z brožurek a školení. Přemítá se, jestli je to správné, nebo ne… Domnívám se, že se jedná o naprosto mylnou ukázku multikulturní výchovy. Ta by přece měla být spojena s tím, že například žáci uvidí kvalitní zahraniční film, přečtou si knihy autorů ze zemí, které chtějí poznat. Z toho by poznali myšlení a hodnoty té dané země,“ napsal.

