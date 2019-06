Babiš sněmovně: Soros! Útok na Česko. Trpíme za kritiku migrace? Pochybný papír z EU. Psychopatický udavač

„Považuji tento audit za útok na Českou republiku,“ spustil Andrej Babiš odhodlaně. Útok na její hospodářství, ale i na stabilitu politického systému země.

Média podle Babiše píší fantastická čísla, kolik se bude vracet. Bohužel jsou to čísla nepravdivá. „Ten deník, co se spletl, že demonstrantů v Brně byly 400, a bylo jich jen 100, tak ten se spletl i teď,“ uvedl pro příklad. „Tak teď se předhánějí, koho zavřou. Nevím za co, teda,“ kroutil hlavou.

A pak připomněl, co byly ve skutečnosti naše největší dotační průšvihy s Bruselem: „Za patnáct let členství jsme na základě korupce museli vrátit, teď daňoví poplatníci, poslouchejte,35 miliard korun. A zadrželi nám dalších 17 miliard. 35 miliard je pryč, to jste zaplatili vy, daňoví poplatníci, kvůli tradičním stranám,“ ukazoval od pultíku doprava.

„Kvůli Babišovi jste nezaplatili vůbec nic, a garantuji vám, že taky vůbec nic nezaplatíte,“ dodal.

Naopak prý Česká republika vydělává. „ČR obdržela na Čapí hnízdo 50 miliard a moje bývalá firma je vrátila. Takže stát je 50 miliard v plusu,“ počítal.

Pak se Babiš pustil do auditu, o kterém se už od pátku všude mluví. „Ten audit přišel jen v papírové podobě, bez průvodního dopisu, není ani podepsán. Takže kdyby někdo zfalšoval hlavičku Evropské unie, tak by to klidně mohl být falzifikát,“ zamyslel se premiér. Nemyslí si ale, že by to falzifikát byl.

„Takto zásadní dokument nemá žádné náležitosti,“ podivoval se. „Česká televize stále opakuje polopravdy a domněnky, bez toho, abych si někdo počkal na reakci českých úředníků,“ dodal.

Pak se pustil do toho, co v auditu stojí: „Co píše evropská komise. Dobře poslouchejte. Je to předběžná zpráva. Tato zpráva by měla být považována za důvěrnou, dokud nebude vydána finální zpráva,“ připomněl. Právě proto měla být důvěrná, což nikdo nedodržel,“ vysvětloval.

Jenže stokrát opakovaná lež se stává pro česká média pravdou, jak se Babiš obává.

„Znovu opakuji: Pochybný audit, útok na českou republiku, a nic se vracet nebude,“ ujistil občany.

Pak začal vyprávět, jak celá kauza vznikla. „Opozice, která už šestkrát nedokázala hnutí ANO porazit ve volbách, se rozhodla, že jej pošpiní a vymyslela si Lex Babiš. Tak jsem založil dva svěřenecké fondy, za účelem převedení mého majetku. Postupoval jsem podle toho zákona, jak jste si tedy přáli,“ divil se.

V září 2018 neziskovka Transparency International podala stížnost. „Celé to tvrzení opírají o údaj ve slovenském rejstříku, že jsem „konečný příjemce výhod“. Absurdní. Celá tato konstrukce je nesmyslná fakticky, i právně,“ vyjádřil se k tomu podiveně premiér. Je to totiž podle Babiše zákon, který byl určen pro úplně jiné účely.

Pak premiér přešel do útoku. „Chtěl bych té Transparency International říct, že se domnívám, že je zkorumpovaná. Načež vyjmenoval, od koho všeho tato organizace dostává peníze. Ministerstva, Evropská komise, Open Society Fund (nějaký pan Soros, jak poznamenal premiér).

A za tyto štědré dary se prý strážci transparentnosti dokázali odvděčit. „ODS se směje, ale měla by si vzpomenout, jak tu tunelovala České dráhy, a tato organizace vám kryla vaše lumpárny,“ vzpomněl.

Evropští auditoři podle něj „opisovali od Pirátů a naší zkorumpované neziskovky Transparency International“.

Pak premiéra napadlo, že to celé může mít ještě jiné motivace. „Nechci spekulovat, že je to útok na V4 proto, že jsme s Viktorem Orbánem zrušili kvóty,“ vzpomněl. Důkazem podle něj může být to, s jakou chutí o jeho kauzách píší média, jako je „levicový a proimigrační The Guardian“, nebo francouzský Le Monde.

„Místo toho Brusel řeší, jestli jsem v souladu s českým zákonem. Přitom já to všechno dělal jen proto, abych byl v souladu s českým zákonem. Tím, který jste přijali kvůli mě a říká se mu Lex Babiš,“ vzpomínal.

„Předběžný návrh uvádí nesmyslnou zprávu, že ovládám svěřenecké fondy. Celé to napsal evropský úředník, který nám vykládá náš český zákon, a úplně přitom ignoruje evropskou úpravu,“ dodal Andrej Babiš.

Korekci nelze postavit na českém zákoně o střetu zájmů. To podle Babiše říkají i sami auditoři. „Takže Evropa nám bude co? Nutili nám migranty, vykládali nám, jaké si máme brát programy, a teď nám tedy budou vykládat naše české zákony?,“ hromoval premiér. Navíc je prý vykládá špatně.

„Takže evropský úředník tu vykládá české zákony. Brusel radí Česku, jak aplikovat své právo!,“ zvýšil hlas ministerský předseda. Na Evropské radě se na to prý určitě zeptá.

„Moje žena kouká na ten seriál Hra o trůny. A my tu hru teď hrajeme, a ten trůn je předseda Evropské komise,“ naznačil další možnou motivaci celé kauzy. On se přitom snaží pozici ČR v Evropě hájit. „Můžu ubezpečit všechny komentátory, že jsme v kontaktu s premiéři,“ ujistil.

Jen těžko lze podle něj uvěřit, že zpráva je skutečným výsledkem práce auditorů Evropské komise. Řadu tvrzení lze podle něj vyvrátit pouze z veřejně dostupných zdrojů. „Považuji to za skandální vůči ministru Brabcovi. Lžou tam o něm,“ rozčiloval se Andrej Babiš. Doporučil by prý ministru Brabcovi, sť zváží „právní akci“.

„Všude píší, že jsem zdrcen. Nejsem zdrcen, těšil jsem se, až tu vystoupím,“ ujistil pak. Má totiž prý šanci vysvětlit nesmysly médií.

„My už jsme vraceli 35 miliard, vážená média. A vy jste zapomněli napsat kvůli komu,“ znovu připomněl kauzy z minulosti. Média ale prý místo toho šíří hysterii a manipulují s veřejností. „Ale ono to nefunguje, protože lidé si mohou zjistit ty informace,“ dodal.

Babiš prý žádné podvody nedělá, nemůže si to dovolit. „Nejsem blázen, nedám šanci mě nachytat. A dělám to zdarma,“ připomněl občanům. „Že to poškozuje mou bývalou firmu, to je jasné. Na náměstích se křičí Babiš do vězení, pan Nejvyšší státní zástupce už v tom má jasno. Bylo by dobré, kdyby se radši podíval na těch 35 miliard. ROP Severozápad,“ dodal.

„Znovu opakuji, nikdy bych nedělal nic protizákonného. Lidé dobře vědí, že opozice na mě nic nemá, z politiky. Tak vykopávají staré věci z mé minulosti,“ připomněl starší kauzy. A když ani to nefunguje, došlo nyní na audit.

„Komise píše, že se to ještě může změnit. Ale to naše média nepřipouští. Známá kyperská firma už mastí titulky,“ připomněl premiér server Seznam, který dlouhodobě dává do souvislosti s Kyprem.

„Ta zpráva má znaky útoku. Útoku proti celé České republice, protože to není proti Babišovi. Musíme to tvrdě odmítnout na základě faktů,“ doporučoval předseda vlády. Jinak totiž nám všem hrozí velké problémy. Například proplácení povolenek by se podle něj dotkla velkého množství českých firem.

A pak znovu zopakoval: „Jasné slovo: Neporušil jsem ani české ani evropské předpisy, týkající se střetu zájmů“.

„Vybraná média vám budou pořád tvrdit, že se bude něco vracet. Nebude,“ ujistil občany.

„Není tam žádný důkaz, že jsem něco podepsal, něco nařídil, nějakou výhodu získal. Ať mi někdo ukáže, ten důkaz. Rád si na něj počkám,“ uzavřel tuto část projevu.

Pak ještě zavzpomínal, že největší korekce byla v letech 2012-2013, za Nečasovy vlády. „Dobře si pamatujeme, jak stavební firmy říkaly, že musí platit v keši,“ připomněl. Zadrženo nám kvůli tomu bylo 17 miliard.

„ROP Severozápad. Ten je snad jediný u soudu,“ pokračoval v černé kronice polistopadových vlád. „Prošustrované evropské miliardy, které jsme museli my zaplatit. My, daňoví poplatníci,“ dodal zhnuseně.

Právě na to by podle Babiše bylo vhodné svolat mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. „Ten bod, co tu navrhují komunisti, privatizační zvěrstva, to by byl dobrý bod. Jak se tu hospodařilo. Média to nezajímalo, ale podle mě by bylo zajímavé se na to podívat, za koho se platí,“ přimluvil se.

Další případ byl z roku 2014. „Psychopatický udavač nás udal, policie nic nenašla, a nás to stálo 800 milionů,“ shrnul premiér.

Na závěr se jen stručně vyjádřil k pomluvám, pronásledujícím koncern Agrofert a jeho podnikání. „Moje bývalá firma zachránila mnoho podniků, které vy jste zprivatizovali a padaly na hubu,“ zvýšil hlas za povyku opozice.

„Včera jsem měl k večeři Kostelecké párky. A víte kolik měly masa, pane Fialo? 90 procent! A šunka má 92 procent!,“ dodal k pochybnostem o kvalitě výrobků z Agrofertu. „Pomlouváte firmu, kde v nelehkých podmínkách pracuje 10 tisíc rodin. A oni trpí za to, že já jsem šel do politiky,“ káral.

Na úplný závěr znovu ujistil, že kauza českou ekonomiku nepoznamená. „Věřím, že čeští úředníci ochrání Českou republiku před těmito nesmysly Evropské komise,“ opustil řečniště.





autor: Jakub Vosáhlo