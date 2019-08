Babiš tam musí chodit! Zeman se baví. Marek Benda popsal prezidentovo „umění války“

„Jsme mimo Ústavu. Je jasně řečeno, že resort řídí členové vlády,“ potvrdil slova ČSSD v úvodu rozhovoru Marek Benda. Zároveň upozornil, že dosud existoval zvyk, že v případě, že byl ministr odvolán a nebyl nový ministr, byl pověřen někdo jiný z členů vlády. „Situace, že by byl ministr odvolán, nebyl nikdo jmenován, a odvolaný ministr si rozhodl o tom, kdo bude spravovat jeho úřad, to je nestandardní a opravdu trochu zvláštní,“ kroutil Benda nad současným děním v resortu kultury hlavou.

„Už od roku 2013 se pohybujeme v nekonečném souboji prezidenta Miloše Zemana s českou Ústavou a s tím, co on si představuje jako přímo zvolený prezident, že si s touto Ústavou může dělat. Jen znovu a znovu zkouší, kam až může zajít,“ hodnotí situaci předseda sněmovního ústavněprávního výboru, podle kterého jsou tyto spory v případě Ministerstva kultury spíše „banální“, protože čeští občané stejně neví, že takový resort existuje a kdo tam vůbec sedí.

Jaké je podle Bendy tedy praktické a politické řešení této situace? „To je úkol v rukou premiéra, který je zodpovědný za to, zda si u prezidenta dokáže vydobýt svou pozici. Máme ale pocit, že on rezignuje na to, že řídí vládu,“ míní poslanec Benda.

„Jestli chce Babiš, aby se dodržovala Ústava, tak má chodit každý den na Hrad a říkat: Zemane, chápu, že jsi měl včera jiné starosti, ale už jsi mi podepsal ministra kultury, nebo ne?“ dal za příklad Benda. Průběh posledních tří měsíců ukázal, že Babiš se neodvažuje jít do žádného konfliktu s prezidentem. „Zeman ale po svém druhém zvolení jasně řekl: ‚Toto je poslední vítězství a už nebudou žádné porážky‘,“ citoval Benda hlavu státu.

„Zemana to vše dokonce baví. Jestli ale budou jeho spoluhráči a protihráči na politické scéně tak slabí, že si nebudou schopni od něj určité kroky vynutit, tak si bude dál vykolíkovávat území, které si myslí, že je díky přímé volbě jeho,“ varuje Benda.

Jedno řešení se však rýsuje: Senát schválil ústavní žalobu na prezidenta. Zatím Benda neprozradil, zda ODS tuto ústavní žalobu podpoří. „Je ale zcela zjevné, že ta ústavní žaloba Sněmovnou neprojde,“ mávl rukou s tím, že to, jak se ODS nakonec zachová, je v tomto případě jen politické gesto. „Já sám si ale nejsem jist, zda toto vytyčování si pozic, je skutečně na úrovní velezrady, jak ji definuje Ústava,“ zapochyboval Benda.

„Ústava prostě nemá být kuchařka, kde je každá jednotlivá věc přesně popsána. Je to text, který se v čase vykládá. Je tu prostor pro debatu jednotlivých hráčů, i když tohle už je trochu za hranou. Odvolat ministra a nejmenovat nového, tady už nejsou přece žádné lhůty,“ zamračil se znovu Benda. „Teď je z toho resortu jako co? Přestal být ministerstvem, je najednou správním orgánem? Co to teď je?“ krčil Benda nechápavě rameny.

Právní expert Jiří Přibáň hovořil v předešlém díle a sdělil: „Jsme svědky ústavní destrukce, každá destrukce vede však k vytvoření něčeho nového.“ Podle Bendy se o změnách Ústavy však kontinuálně jedná téměř dvacet let. „Těch nápadů, jak ji změnit tu bylo mnoho, naštěstí žádný neprošel. Bohužel jediné, co prošlo, a je to i moje vina, za to se kaju, tak byla přímá volba prezidenta, ta nepatří do našeho ústavního systému,“ sypal si Benda popel na hlavu a zmínil, že kdyby zde byla síla a vůle nalézt nějaké řešení, tak by jím podle něj byl návrat k nepřímé volbě prezidenta.

U politické vůle ještě chvíli setrval. Strany KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a STAN, budou nyní zřejmě hledat společnou vůli ke vzniku čtyřkoalice pro příští volby. „Já bych ale teď určitě nemluvil o čtyřkoalici,“ namítl Benda. „Když se podíváme na volební výsledky, tak koalice o 27 procentech by byla už mandátově srovnatelná s hnutím ANO. Naše rozdrobenost je mimořádně nešťastná. Jako ODS jsme připraveni vyzvat hnutí ANO, chceme být lídrem, chceme, aby se po příštích volbách nějakým způsobem vládlo, aby přestal kolotoč nesplněných slibů a marketingového šílenství,“ uzavřel Benda s tím, že tuto neúprosnou matematiku si uvědomují všechny zmíněné strany, které jistě rovněž stojí o to, aby byl konec vládnutí tímto čistým populismem.

autor: nab