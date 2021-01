Babiš, to je prů*er za prů*erem. On to prostě neumí. Miliardář z Krušnohoří zapnul kameru a začala půlhodinová řežba

Jedna z tváří nového hnutí Lidé PRO Martin Hausenblas na Facebooku spustil ostrou kritiku vlády Andreje Babiše kvůli špatné covidové situaci v zemi. „Už jste někdy viděli od Babiše nějakej systém nebo strategii? On to totiž prostě neumí. To je průser za průserem, ochranné pomůcky, testování, očkování, trasování, PES, chytrá karanténa, všechno průser,“ zhodnotil Hausenblas.

„Nedávno jsem se vrátil z Kolumbie a Panamy a při výstupu z letadla mi došlo, proč jsme nejhorší v covidu,“ začal vyprávět Hausenblas na Facebooku. „Když jsme přistáli v Praze na letišti, tak ty samý lidi, kteří dodržovali odstupy v Madridu, kde byly vyznačeny čáry na zemi, tak ti se v letadle postavili a začali se tam mačkat jako sardinky a cpali se k východu. Pak ale čekali deset minut v tom chumlu a nakonec se celý letadlo muselo vmáčknout do jednoho autobusu, který tam letiště přistavilo. Tam absolutně nebylo možný dodržet jakýkoliv odstup, v odbavovací hale pak ani nebyla žádná dezinfekce na ruce, nikdo neměřil teplotu a nedodržoval odstupy,“ pokračoval zjevně rozčilený podnikatel.

„A to bylo prosím vás Letiště Václava Havla řízené státem a ve vlastnictví státu. Děláte si prdel? Jestli je takovej bordel na letišti, tak jakej je bordel v celý zemi? Tady prostě chybí nějakej systém, žádný opatření, dodržování, žádný vymáhání, prostě jen chaos, bordel, anarchie,“ zhodnotil Hausenblas.

„Já jsem naprosto nasranej, protože před týdnem mi umřel kamarád. Byl to Michal Mejstřík, profesor ekonomie, a já jsem ho měl rád. Prostě toho chlapa už nikdo nevrátí, sere mě to tady, fakt,“ říkal se slzami v očích a dodal, že když nebudeme schopni udržet řád, tak to dopadne špatně. „Tomu viru je to úplně jedno, ten nemá žádný politický přemýšlení,“ dodal Hausenblas.

Hlavním viníkem je podle něj vláda Andreje Babiše a třeba její chaotická komunikace. „Ta komunikace vlády je úplně k ničemu, já jsem teď viděl některý jejich projevy, a to prostě nejsou projevy státníků, které by vzbudily důvěru a respekt. To, co já jsem tam viděl, to byla stand up komedie, dokonce mají i ty pultíky. Jak nějaká vláda chce řídit tuto zemi, když jejich tiskovky radši každej vypne? Jak si může myslet, že když každej tejden změní pravidla, že se to k těm lidem vůbec dostane,“ říká nevybíravě Hausenblas.

„A co na to Babiš? Tomu jde v prvním případě o to, aby se očkoval, a vsadím se, že má očkovanou celou rodinu. Místo aby se nechal očkovat až ve chvíli, kdy na něj přijde řada,“ dodal naštvaně.

Hausenblas také kritizuje příliš přísná opatření, zejména uzavření malých provozoven, obchodů nebo restaurací. „Kdyby radši už vymysleli systém, jak by to mohlo dát fungovat, vždyť ty lidi se musejí nějak živit. Tam se vymyslí pravidla, nějaký okénka, roušky, pásky nebo cokoliv. Vždyť to přece musí nějak jít, ale místo toho je vláda zavře, a aby jim to nebylo líto, tak zavře i ten sortiment v obchoďáku,“ kritizuje stále nasupený podnikatel.

Vláda by podle něj měla přijít se strategií, jak nechat co nejvíce provozoven otevřených. „Kadeřníci v Kolumbii normálně fungujou, maj štít, respirátor a nějakej oblek na sobě. Restaurace taky fungujou, přijde číšník, nastříká dezinfekci, změří teplotu a dá mi podepsat papír s mým telefonním číslem a údajem o teplotě. Prostě je potřeba nechat ty lidi fungovat. Ale proč je tady takovej bordel, jakto že jsme skoro nejhorší na světě? My musíme něco dělat fakt jako blbě,“ nechápe Hausenblas, který ale má jasného viníka.

„No a ryba vždycky smrdí od hlavy. Už jste někdy viděli od Babiše nějakej systém nebo strategii? On to totiž prostě neumí. To je průser za průserem, ochranné pomůcky, testování, očkování, trasování, PES, chytrá karanténa, všechno průser. A místo aby tohle Babiš řešil, tak se tady zavádí nějakejch 55 procent jídla z Český republiky,“ narážel Hausenblas na schválení nového zákona o potravinách a dodal, že ministr zdravotnictví Blatný by podle něj měl konečně stanovit očkovací strategii.

