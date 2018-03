Babiš to tam začal řídit, jak kdyby byl v Agrofertu. Opozičník z ODS prozrazuje, co se dělo na bezpečnostním výboru

Nestandardní na zasedání bezpečnostního výboru bylo podle Žáčka především neschválení programu a nevyjasnění toho, kdo vůbec může na výboru mluvit. „Babiš nebyl zproštěn mlčenlivosti, aby tam mohl hovořit o věcech, o kterých hovořil, a i přes procedury, které jsme povinni dodržovat, premiér převzal iniciativu, kterou měl mít předseda výboru Koten,“ upřesnil Žáček.

„Začal tam prosazovat své věci a argumentovat tím svým stylem, kdy nás začal všechny válcovat, a tam zároveň prohlásil i to, co chystá s plukovníkem Murínem,“ popsal Žáček situaci a dodal, že měli řešit problémy, které vznikly tlakem na ředitele GIBS v únoru, a místo toho se řešily staré boje a staré zákopové války mezi státními zástupci, které tam přivedl premiér Babiš proti GIBS.

Konkrétně mělo být na programu jednání totiž to, že Babiš v únoru vyzval ředitele GIBS, aby sám dobrovolně opustil svou funkci. „Přesně tak, tato věc se měla řešit, tlačil na něj a byla to věc, která se vymykala podle mě zákonům. Díky tomu, že pan Murín odolal, což pro veřejnost i nás všechny bylo velmi dobré, a informoval o tom, co se děje, se to mohlo začít alespoň řešit,“ uvedl místopředseda bezpečnostního výboru Pavel Žáček z ODS.

„Pokud by neodolal, tak by zkrátka Babiš obešel proceduru, kterou zná zákon, což je projednání na vládě a pak projednání v našem výboru,“ upřesnil. Na tuto agendu, tedy na otázky ohledně tlaku vyvíjeného na ředitele GIBS Murína, prý přišlo a otázky formulovány byly, ale nedostalo se jim prý žádné odpovědi. „Místo aby se premiér podvolil standardu a jednacímu řádu, tedy že poslanci vedou jednání, které vede předseda výboru, začal to řídit jako Agrofert nebo vládu,“ řekl Žáček a zmínil, že Babiš argumentoval klasicky svou litanií.

„Místo abychom ho pozvali jako předsedu vlády, kontrolovali ho a řádně se ho ptali, tak tlačil svou agendu a k našim otázkám vůbec nedošlo,“ zopakoval stále šokovaný Žáček a zmínil, že zástupci ODS, TOP 09 a Pirátů se pak odebrali pryč, protože byl porušen jednací řád a nebylo vyjasněno to, co být mělo.

Podle členů výboru za ODS a STAN nedokázal předseda bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) zasedání vést a umožnil řídit jednání Andreji Babišovi. Radek Koten to však odmítá. Kritizoval jej i sám Žáček, protože i díky němu celé jednání vybočovalo nejen ze zavedených procedur, ale i ze zákona. „Měl zasáhnout, vždyť my máme kontrolovat premiéra v oblasti, která je nám dána zákonem. Premiér si prostě nemůže brát sám slovo jen proto, že v něm bouchly saze,“ řekl a dodal, že Koten měl být schopen ho zastavit a sám jej k tomu několikrát vyzýval.

„To prostě byla absurdní situace. Potom se to opakovalo u nejvyššího státního zástupce a lidé, když viděli, že to nikdo pořádně neřídí, vstupovali sami do debaty. To jsou pravidla hry převrácená na hlavu, proto jsme se v určité fázi odebrali a odešli,“ uvedl.

O tom, že na zasedání budou přítomní i tři nejvyšší státní zástupci, tedy Pavel Zeman, Lenka Bradáčová a Ivo Ištvan, prý Žáček věděl. „Jsou to ale hosté, které si tam nechal pozvat premiér Babiš. Původně mělo být jednání výboru, na kterém měli být pouze premiér Babiš, ke kterému měly být směřovány otázky, aby byl zjištěn jeho postup vůči řediteli GIBS Murínovi, pan plukovník Murín jako osoba dotčená a případně expremiér Sobotka,“ upřesnil.

Babiš ale podle Žáčka úspěšně přenesl dynamiku od sebe na plukovníka Murína, a proto tam nechal pozvat tři státní zástupce. „Myslím si, že toto ani dělat nemůže, že je nechá zvát, ale udělal to velmi šalamounsky. Před zasedáním písemně oslovil Kotena. A jak mi kolegové pak tlumočili, doporučil, že pozve i tři státní zástupce, aby se to vše urychlilo, ale tím se to zvrhlo ve zcela něco jiného, oni si totiž začali vyřizovat dlouhodobé spory s GIBS,“ vysvětlil Žáček a dodal, že celou dobu během zasedání panoval akorát chaos a zmatek. „Doufám, že se k těm zásadním otázkám brzy dostaneme, protože je to velmi důležité a naléhavé, i díky tomu dnešnímu vývoji se k tomu musíme dostat,“ uzavřel.

Psali jsme: Babiš oficiálně zahájil kázeňské řízení s Murínem. Ten se chce všemi prostředky bránit Fiala (SPD): Cirkus ODS, ČSSD, STAN a TOP 09 na Bezpečnostním výboru Babiš oznámil, že ředitele GIBS Murína zprostí výkonu služby Babiš bude poslancům vysvětlovat své výhrady vůči řediteli GIBS



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab