Babiš u Xavera: Prasárna, svinstvo, co mi provedli. Opozice mě neporazila. Zlá slova o ČT

„Ta Pandora Papers, to byla prasárna non plus ultra, pět dní před volbami říct, že peru peníze, je svinstvo neuvěřitelné. Lež!“ rozjel se premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým na XTV.cz.

která snad jediná na světě chce bojovat proti globální inflaci nesmyslným navýšením úroků, co dopadne na lidi. Úplný nonsens. Takže stále je něco, a my do poslední chvíle makáme," sdělil Babiš.

„Nikdy jsem si neuměl představit, že budeme v opozici. Přehodnotil jsem to. Lidé mi psali, abych neodcházel. Tak budu mít poslaneckou kancelář v Roudnici nad Labem, v Ústeckém kraji, budu se snažit dělat konstruktivní opozici. Ne za každou cenu říkat ‚ne ne ne‘, ale když něco vláda řekne rozumného, tak řekneme ‚ano, to je dobrý‘," zmínil Babiš.

Výsledek voleb pro něj byl zklamáním. „Je to nespravedlivé, protože v podstatě ten pětislepenec, polistopadový kartel, oni nás neporazili. Nás porazila ta média, která jedou kontinuální kampaň od roku 2016. Hlavně Česká televize, samozřejmě, a ta další různá vybraná média. A ona jsou součástí toho kartelu, oni tady s nimi, s těmi stranami, znají se, spolupracovali s nimi. Takže já jsem je porazil roku 2017, a teď mě porazili za vydatné podpory médií. Ta Pandora Papers, to byla prasárna non plus ultra, pět dní před volbami říct, že peru peníze, je svinstvo neuvěřitelné. Lež! A samozřejmě to dopadlo, jak to dopadlo,“ dodal Babiš a zmínil také covid-19, jenž mohl lidi ovlivnit. Apeloval i na očkování, kdy je podle něj nutné, aby lidé pochopili, že jde o jedinou ochranu před covidem-19.

Řeč byla i o dnešním rozhovoru prezidenta Miloše Zemana pro Frekvenci 1. „Byl jsem z toho rozhovoru nadšen. Ale i z toho rozhovoru, co jsem měl s ním já. Protože to umím porovnat s tím, co bylo 10. října, kdy ho potom odvezli do nemocnice. Tehdy byl strašně unavený. A takovej zpomalenej. A teď byl absolutně stejnej, jak ho známe. A ten rozhovor na Frekvenci 1 byl naprosto fantastickej,“ uvedl.

Následně se hovořilo i o krachu společnosti Bohemia Energy. Nemohl stát zasáhnout? „Ne ne, my jsme se ptali ERÚ, proč oni nezasáhli. Oni mají kontrolovat ten trh. A ti účastníci trhu samozřejmě by to měli vidět, i když je jich tam 400. Samozřejmě ti velcí hráči museli vědět, že to je spekulace. Ta Bohemia prodávala za mnohem nižší ceny. A já jsem kladl stejné otázky. Ale jak my můžeme, to jsou samozřejmě soukromé firmy, ale je to ERÚ, které to má kontrolovat, ale které na to údajně nemůže dosáhnout. Tak jsem řekl, co je to za zákony. Tak je změňme, to není možné,“ podotkl Babiš.

Jak celá kauza Bohemia Energy dopadne, neví. „Údajně zastavili pět firem, snaží se to přehodit na nějakou další firmu. My jsme podali trestní oznámení, jsou skupiny podvedených klientů, které spolupracují a koordinují se. Údajně ty struktury mají nakoupenou tu elektřinu za mnohem levnější ceny, než je teď na burze, ale jak s tím naloží a komu to prodají... Má to Havlíček na starosti,“ dodal Babiš.

Závěrem se pak Babiš vyjádřil ještě ke covidu-19. „Všude, kde mají naočkovanost, Švédsko, Dánsko, samozřejmě mají dobrou situaci. U nás ta proočkovanost je nízká... Jedině vysokou naočkovaností obyvatelstva dosáhneme tu kolektivní imunitu. Ale my bohužel, protože v tom mediálním prostoru neustále někdo vystupuje proti, a různé teorie, ti lidé když byli masírovaní tak dlouho, tak nechtějí tomu věřit, že to očkování je bezpečné, že ženy nejsou ohroženy, když se naočkují, z hlediska bezpečnosti, na to jsou studie. Snažili jsme se přesvědčovat všechny, ale teď bude trošku jiná kampaň, ty obrázky nebudou hezké. Ale musí si lidé uvědomit, že je to ohrožení života, ohrožení zdraví, je to hrozné svinstvo,“ zmínil Babiš závěrem.

