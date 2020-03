Babiš umyl hlavu Prymulovi. Oznámil nový projekt boje s virem

Nemoc Covid-19 si u nás vyžádala první oběť, je jí pětadevadesátiletý muž hospitalizovaný v Nemocnici Na Bulovce, který měl i řadu dalších zdravotních problémů. Šéf vlády Andrej Babiš (ANO) vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým zesnulého muže, podstatu vládních nařízení podle něho však první úmrtí u nás nemění. „Je mi to líto, ale na naší strategii to nic nemění,“ řekl. Přednesl též, co můžeme očekávat v příštích dnech. Pro slova předsedy ústředního krizového štábu o možnosti uzavření naši hranic až na rok či dva příliš pochopení nenašel.

Před pár desítkami minut přišla z @NaBulovce smutná zpráva. Zemřel první pacient pozitivní na koronavirus v ČR. Muž ve věku 95 let byl hospitalizován 18. března, kdy se u něj potvrdila infekce. Trpěl řadou zdravotních problémů. Bohužel i s tímto momentem jsme museli počítat. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 22, 2020

„Ten organismus byl vyčerpán, bylo mu 95 let. Řekl bych, že spíš zemřel s koronavirem než na koronavirus,“ řekl později ve vysílání České televize šéf ústředního krizového štábu Prymula.

„Pacient žil v domově důchodců, byl převezen do Nemocnice Na Bulovce 18. 3. s tím, že tento den u něj byla potvrzena nemoc COVID-19. Byl na standardním lůžku, nebyl na JIP, byl ale velmi nemocný, měl chronické srdeční selhání, měl chronickou ischemickou chorobu srdeční, měl kardiostimulátor,“ doplnil následně Vojtěch. V domově pro seniory, ve kterém zesnulý žil, nejsou podle něj žádní další nakažení.



Následně promluvil i premiér Andrej Babiš. Šéf vlády vyjádřil soustrast pozůstalým zesnulého muže, podstatu vládních nařízení však jeho úmrtí nemění. Uvedl, že to dává důraz na to, že musíme pomoci starším lidem. „Je mi to líto, ale na naší strategii to nic nemění,“ řekl. Andrej Babiš ANO 2011



Znovu přednesl, že pokud se nám nadále bude dařit počet potvrzených nakažených nemocí udržet do výše deseti tisíc, tak bude strategie, kterou náš stát zvolil, úspěšná. Další kroky vláda zatím nechystá, plánuje pouze zavést další opatření vůči pendlerům. Úplný zákaz výjezdu pendlerů za hranice se však zřejmě nechystá, jelikož bychom tím ohrozili chod zdravotnictví v Rakousku a Německu.



Znovu v té souvislosti zkritizoval současný přístup Německa. A u našich německých sousedů nezůstal. Podotkl, že vše řeší hlavně v rámci zemí V4 a komunikují se zbytkem světa. Zmínil například výměnu informací s Izraelem, spolupráci se Spojenými státy ohledně experimentální léčby či převzetí přístupu krizového řízení, který již byl odzkoušen na Tchaj-wanu. Tam se inspirovali jmenováním Romana Prymuly. U toho Babiš zdůraznil, že jeho ústřední krizový štáb je pouze poradním orgánem. „Ta vláda řídí,“ zdůraznil.



K opatřením vyjádřil přání, že bychom mohli po Velikonocích současná opatření započít uvolňovat. Hranice však zůstanou uzavřené déle. Na to dnes ukázal i Prymula, Babiše však jeho výrok o možném uzavření hranic až na rok či dva nepotěšil. „Prosil jsem pana profesora, aby tyto teoretické spekulace neřešil, aby lidi neděsil,“ vytkl Prymulovi. Fotogalerie: - Rouškolidé

Ukázal na rostoucí počet nakažených ve světě, zejména v USA a v Itálii. „V Itálii to je katastrofa,“ řekl. Změny našeho státu měly inspirovat i další země, které teď narychlo začínají svá opatření zesilovat.



Babiš upozornil, že k nám míří i další zdravotnický materiál a chystá se ještě další zásoby zajistit. Vyjednal prý, že by nám v Německu mohli vyměnit respirátory typu FFP2 za ty s ochranou FFP3. Sám ovšem nadšení uklidňuje. „Prosím vás, dokud to neuvidím, tak tomu neuvěřím,“ zmínil. Shrnul též, že jakmile u nás přistál zdravotnický materiál z Číny, tak s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) radši otevřeli krabici a podívali se, zdali skutečně objednaný materiál obsahují.



Závěrem pak oznámil přípravy nad novým projektem, který bude obsahovat nový postup v boji s nemocí. Půjde o velmi rychlé reakce na výskyt nemoci a s tím spojené rychlé testování a dezinfikování. Informace ohledně této strategie se máme dozvědět v příštím týdnu. Fotogalerie: - Vylidněné metro

Dnešní nárůst potvrzených případů o 73 podle slov premiéra naší země „vlévá optimismus". Včera bylo toto číslo mnohem větší, šlo o 158 lidí a předevčírem o 124. Jde tak o nejnižší počet potvrzených případů od 17. března, kdy bylo pozitivně testováno 67 lidí. Pozitivních pacientů, kterým se nákaza potvrdila testem, je již 1 120, provedených testů pak do současné chvíle bylo provedeno již 15 584.

