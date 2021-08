Babiš už tři roky odmítá jít se mnou do televize. Tak kdo se tu koho bojí, smál se Bartoš. Ale ani Havlíček ho nešetřil

Hosty první hodiny Partie Terezie Tománkové byli vicepremiér a dvojnásobný ministr za hnutí ANO Karel Havlíček a předseda Pirátů Ivan Bartoš. Pánové rozehráli slovní box, v němž rána střídala ránu. „Vám se během jednoho týdne podařilo urazit obyvatele Ústeckého kraje. Vám se podařilo urazit Rumunsko. Běžte do toho s větší mírou pokory, a oni vám to ti lidé možná vrátí, ale to, že vy ty lidi popisujete jako loosery, to nejde,“ kroutil hlavou nad Bartošem Havlíček. Ale Bartoš Havlíčka a spolu s ním i šéfa hnutí ANO Andreje Babiše také nešetřil.

Hned v úvodu hosté věnovali pozornost bleskovému postupu Tálibánu v Afghánistánu. Jednotky radikálů již vstoupily do hlavního města Kábulu.

Havlíček ujišťoval, že o lidi, kteří spolupracovali v Afghánistánu s Čechy, bude postaráno.

„Je na to připravený plán a o všechny ty spolupracovníky včetně jejich rodin bude postaráno. O tom bylo rozhodnuto na konci července, ale já se musím pohybovat v nějakém bezpečnostním režimu, notabene když jsou to informace z jednání Bezpečnostní rady státu. Nenuťte mě říkat nějaké informace, to zhorší jejich situaci. O ty lidi bude postaráno,“ uvedl Havlíček.

Bartoš konstatoval, že vláda Andreje Babiše mohla postupovat rychleji.

„Já jsem rád, že tady zaznělo, že o ty lidi bude postaráno,“ reagoval Ivan Bartoš s tím, že vláda se mohla o zmíněné lidi postarat ještě rychleji. „O té evakuaci se bavíme i v českém prostředí již déle. Já doufám, že tam nebyly nějaké politické tlaky, třeba od SPD a tak podobně, a ti lidé budou zachráněni,“ uvedl Bartoš.

Havlíček také popisoval, že Afgháncům můžeme pomoct, ale pokud jde o žádosti o azyl, je všechny třeba důkladně prověřit, a neúspěšné žadatele deportovat zpět. To je cesta, kterou se vydalo Dánsko, Česko a další země.

Bartoš konstatoval, že je třeba prověřovat žadatele o azyl např. v okolních zemích kolem Afghánistánu.

Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k nadcházejícím parlamentním volbám.

Havlíček konstatoval, že on jako středočeský lídr ANO to nebude mít snadné. „Musím se na to dívat přes čísla, a v posledních krajských volbách, tak tam hnutí ANO skončilo až třetí. Proto do toho jdu s pokorou a jsem přesvědčen, že mám tomuto kraji co nabídnout, např. v oblasti dopravy. To je katastrofa, co se tam teď odehrává. Když vidím, co tam provádí STAN s Piráty a ODS ve smyslu lokálních tratí, tak předtím to bylo lepší,“ vyzdvihoval Havlíček práci exhejtmanky v barvách ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Uznal ale, že některé věci exhejtmanka nekomunikovala dobře.

Bartoš vyrazil do útoku.

„Paní Jermanová v tom kraji řádila jak černá ruka, a proto tam ANO prohrálo,“ vypálil.

Obratem doplnil, že Středočeský kraj přišel v covidové krizi o stovky milionů, a musí pracovat s tím, co má.

„To je naprostý amatérismus, který tam je!“ zuřil Havlíček s tím, že Středočeský kraj od vlády dostává na dopravu stovky až tisíce milionů korun. „I ti, kteří vás volili, tak nechápou tu situaci, protože vy jim tam rušíte jediné dostupné spojení. Vaši představitelé vyhánějí ty lidi z vlaků do autobusů. Neekologických,“ tepal Havlíček STAN a Piráty s tím, že vnímal Piráty jako ekologicky orientované hnutí, které bude vlakovou dopravu podporovat.

„Já už na to asi nebudu reagovat,“ odmítl vést debatu Bartoš. Jen připomněl, že Babiš vládne této zemi už osm let a osm let slibuje rychlostní traťové spojení kupříkladu mezi Prahou a Brnem, ale za osm let kde nic tu nic.

Terezie Tománková se poté Bartoše zeptala, proč se rozhodl vést kandidátku v Ústeckém kraji.

„Ten kraj je bohužel smutnou výstavní skříní toho, jak tahle vláda na některé regiony kašle,“ konstatoval. Tomuto kraji chce pomoct, na rozdíl od Babiše, který toho o problémech Ústecka asi moc neví.

Havlíček znovu vyrazil do útoku.

„Vám se během jednoho týdne podařilo urazit obyvatele Ústeckého kraje. Vám se podařilo urazit Rumunsko. Běžte do toho s větší mírou pokory, a oni vám to ti lidé možná vrátí, ale to, že vy ty lidi popisujete jako loosery, to nejde,“ kroutil hlavou nad Bartošem Havlíček.

Připomínal, že v kraji funguje univerzita i spousta úspěšných firem.

Ale Bartoše nepřesvědčil.

Předseda Pirátů upozornil, že ekonomické nůžky se při porovnání různých krajů dále otevírají, ale Andrej Babiš to neřeší, a místo toho dává přednost svému PR. „Mně je z toho spíš smutno, když se Babiš vyfotí s lístkem z metra, když mají senioři tuhle dopravu zadarmo,“ uvedl Bartoš.

„Vy asi musíte mít z toho Babiše velký strach, když už jste ho zmínil asi po dvacáté,“ pousmál se Havlíček.

„Já bych rád mluvil s panem Babišem, kdyby tady seděl místo vás, ale on už tři roky odmítá jít se mnou do televize, tak já nevím, kdo se koho bojí,“ vrátil úder Bartoš.

Poté doplnil, že na plné obrátky pojedou Piráti a Starostové předvolební kampaň až celé září, aby se vešli do limitu stanoveného zákonem. Bartoš konstatoval, že některá strana se těmito limity netrápí. Kupříkladu lídr Přísahy Robert Šlachta rád říkává, že pro něj lidé pracují zadarmo, ale Bartoš zdůraznil, že je třeba i tuto neplacenou práci uvádět.

Havlíček udeřil na Bartošova koaličního kolegu Víta Rakušana a ptal se, proč Rakušan věnuje tolik pozornosti svému údajnému sledování. „Proč nejdete na policii, když máte pocit, že někdo někoho sleduje?“ šil do Bartoše.

A hned přidal slovní kopanec.

„Buď pan Rakušan trpí nějakým stihomamem, nebo je to nějaká kampaň.“

„Já bych vás prosil, abyste neurážel Vítka Rakušana. Řekl jste, že trpí stihomamem,“ ohradil se ostře Bartoš. „Já mám lidi, kteří mohou dosvědčit, že ta poptávka tady byla. Sledovačky politických oponentů tady byly. Ale že to udělal Andrej Babiš, to napsala paní Slonková. Já ale nemám iluze o tom, jak hnutí ANO funguje,“ nebral si servítky Bartoš.

Ale Havlíček si trval na tom, že mluvit o sledování bez důkazů není v pořádku. Pokud o tom někdo mluví, má na to předložit důkazy, nebo vyvodit osobní odpovědnost. A především to má řešit s policií, a nikoli s novináři.

Bartoš upozornil, že Piráti jsou pod palbou, a to víc než na Starosty. V dezinformační kampani se pirát, on sám, a Vít Rakušan stali prvním cílem. Uznal ale, že čas od času mohou členové Pirátské strany ulítnout. „Politická strana má nějaký program, který plní, a to, že ti politici ze strany občas někde něco řeknou, tak to je irelevantní; tady je důležitý rozpočet, školství, zdravotnictví,“ konstatoval Bartoš.

Havlíček oponoval, že Piráti a Starostové rostli proto, protože lidé byli frustrováni z covidové krize. Ale když se situace zlepšuje a ANO přichází s tématy, leccos vysvětluje, a přináší to své ovoce. „A lidé vidí, co děláte vy, vidí to i v Praze, i jinde,“ ryl do Pirátů Havlíček.

„A to se nebavím o tom, že spojení Pirátů a STAN je v podstatě černý a bílý, protože to je na jedné straně poměrně konzervativní pohled na svět v porovnání s ekologickou politikou. Lidé prostě tomu spojení nevěří,“ konstatoval Havlíček.

Bartoš přešel do protiútoku a konstatoval, že v Česku se stává velkým problémem bydlení a velkým problémem teoreticky může být i nová vlna covidu, ale Andrej Babiš už teď v médiích říká, jak Piráti nezvládají bytovou situaci. „Vy už si připravujete, jak to zase hodíte na někoho jinýho,“ vpálil Havlíčkovi Bartoš.

Havlíček poté už jen sliboval, že vláda přijme jakákoli opatření, aby nenastala stejná covidová vlna jako loni.

