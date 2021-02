Babiš v ráži: Ukázal na Josefa Klímu, profesora Flegra a další

reklama

Anketa Co může být největší překvapení sněmovních voleb? Až třetí místo hnutí ANO 5% Patová situace, nemožnost sestavit vládu 64% Postup Šlachty nad pět procent 21% Výhra ODS, TOP 09 a lidovců 6% Vypadnutí KSČM a ČSSD ze Sněmovny 4% hlasovalo: 1745 lidí



Co se týče situace v Chebu, připustil, že by již konečně mohl dát svolení, aby se akceptovala nabídka převozu pacientů do Německa, který vláda dlouho odmítala. „Když se podíváme na bilanci Chebu, ta je skutečně tragická. Mně je to strašně líto, a my se samozřejmě snažíme Chebu pomoci, jsem v kontaktu s koordinátorkou i s hejtmanem, jsem připraven do Německa kdykoliv zavolat, když mi dají pokyn,“ vyřkl. Dodal, že se v tamním okrese zvýšily počty zemřelých: „V Chebu v listopadu zemřelo bohužel 36 lidí, v prosinci 14, ale v lednu už 161 a v únoru 147.“



Vakcíny podle ministerského předsedy sice přicházejí pozdě, ale „situace se zlepšuje“. „Hlavní role státu je zařídit tu vakcínu. Dodat ji. A to my děláme,“ míní. Aby vše probíhalo bez problémů, pak je podle něj potřeba i spolupráce s hejtmany a to, aby společně „tlačili na očkovací místa, aby očkovala“. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„My samozřejmě chceme, abychom společně očkovali co nejdříve. Ale to musejí zařídit ta očkovací místa. My nejsme schopní, a někdo nás obviňuje, že zkrátka za to můžeme. My jsme v tom společně,“ zaznělo od Babiše.



K vakcíně od AstraZeneky tvrdí, že je dobrá a pochybnosti o ní „nejsou pravda“. „Ta vakcína byla schválena Evropskou lékovou agenturou. Ve fázi tří klinických hodnocení se potvrdila stoprocentní účinnost proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Očkovací látka prokázala 62procentní účinnost ve všech věkových kategoriích, pokud se podávaly dvě dávky. Pokud se podávají s odstupem tří měsíců, tak účinnost je 82,4 procenta,“ pravil premiér.



V Evropě se však názor na tuto látku liší. Německé orgány vakcínu od firmy AstraZeneca nedoporučují podávat lidem starším 65 let. Podle Institutu Roberta Kocha není jasné, nakolik je u starších lidí tato vakcína efektivní. Podobně se vyjádřila i Babišem citovaná Evropská agentura pro léčivé přípravky. Ta německé závěry potvrdila a ukázala, že není dostatek údajů u lidí nad 55 let a že většina testů na přibližně 24 tisících lidí zahrnovala dobrovolníky právě do tohoto věku. Stejné stanovisko má Švýcarsko a tamní zdravotnický úřad Swissmedic, ten kvůli nedostatku údajů o účinnosti a kvalitě této vakcíny od podávání vlastním obyvatelům zcela ustoupil. O zvětšení účinnosti při podání druhé dávky po třech měsících vědci informovali v uplynulém týdnu. Fotogalerie: - Rouškolidé

Dále Babiš nadnesl, že již v dubnu bychom měli mít 2,6 milionu vakcín, pak by podle něho mělo být třeba očkování rychlostí minimálně 100 tisíc až 140 tisíc občanů denně.



Šéfa vlády prý mrzí, že jsou ve vládě „neustále napadáni z různých věcí, že se o ně nestaráme“. A ohradil se proti reportáži novináře Josefa Klímy: „Není to pravda. Já se snažím celý den, ale měla by to být hlavně role Ministerstva zdravotnictví – vyvracet ty různé příběhy. Vy mi píšete e-maily, že proč to neřešíme. Například reportáž Josefa Klímy, 19. 2. na Seznam Zprávy. Údajně je to příběh testů, o něž vláda nestojí. Není to pravda. Já vám tady přečtu stanovisko Dr. Barbory Mackové, která je pověřena řízením Státního zdravotního ústavu: ‚Doktorem Žďárským představené metody diagnostiky covid-19 nelze posoudit, musejí nejprve projít standardním procesem certifikace zdravotnického prostředku. Teprve po získání CE IVD certifikace mohou být metody nabídnuté k využití v rámci poskytnutí zdravotní péče. Zatím nebyly bohužel předloženy dokumenty, které by bylo možné odborně posoudit. Pokud takové materiály budou k dispozici, lze se následně sejít.‘“



Věc se týká metody testování, které v rámci projektu „Cesta ze tmy“ zaštítili Daniel Landa, profesor Jaroslav Flegr a genetik Emanuel Žďárský. V rámci tohoto projektu měly být umožněny hromadné akce a návrat do normálu za pomoci RT-PCR testu provedeného výtěrem z krku a modifikovaného tak, aby byl výsledek znám již do dvou hodin.



Zpěvák Daniel Landa tvrdí, že řešení v podobě testů prý bylo k dispozici již na jaře, vláda ovšem vše odmítla. „V březnu přišel za českou vládou český vědec, skromný člověk doktor Žďárský. A nabídl zdarma daleko efektivnější a rychlejší řešení této krize. S tímto odborníkem, který se více než dvacet let pohybuje na poli molekulární genetiky, arogantně vymetli. Byl umlčen, zašlapán a nikdo se ho nezastal. My se nechceme plést do odborných debat, chceme se zastat umlčených českých odborníků a vědců, kteří hledají a nabízejí skutečná řešení,“ řekl Landa v rozhovoru pro Reflex. Fotogalerie: - Babišova druhá dávka

Babiš se odkázal na starší tvrzení epidemiologa Romana Prymuly, že to není pravda: „Chyba Ministerstva zdravotnictví je, že se nevyjádřilo dostatečně panu Klímovi k té reportáži. Kdyby ale pan Klíma dělal tu reportáž objektivně, tak by zjistil, že už v listopadu pan Prymula na Twitteru říká: ‚Rád bych vyvrátil nepravdivou informaci od pana Flegra, masově sdílenou na Facebooku. Doktor Žďárský byl pozván na MZ na panel odborníků, kde byli i docent Hajdúch a zástupci SZÚ, kde měl obhájit svůj test. A to se mu nepovedlo.‘“



„Takže už se to vyvracelo v listopadu a nechápu, proč to někdo zase vrací do hry. Já bych chtěl, aby doktor Žďárský přišel na Ministerstvo zdravotnictví, na Státní zdravotní ústav, ať tam přijdou média a ať to proběhne oficiálně. Potom se dostáváme do pozice, že s někým nejednáme. Jednáme. My máme zájem, určitě,“ uvedl. Podobně na tom má být i lék Ivermektin, Slovensko jej podle Babiše povolilo bez odborných podkladů. Podle některých tamních lékařů je lék účinný, Babiš však informuje, že podle jeho informací „to příliš nefunguje“. Nezájem o lék mají mít i čeští lékaři a ministr Blatný, podle něj je Ivermektin „nevhodný a neefektivní pro léčbu covidu-19“.

Psali jsme: Z celého srdce... Babiš nadával novinářům. Ale tady byl úplně jiný Pirátka Gregorová: EU vakcíny zvládla, zkazily to státy. Třeba Česko. Vidím do toho Zděšení. Kašlou na to. Babiš vytáhl případ z terénu a zahrozil To já nekupoval. Babiš se ohradil, ukázal na Brusel. A na Blatného

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.