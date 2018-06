Babiš vítá verdikt ČSSD o vládě, Zemanovi dá seznam ministrů

15.06.2018 17:38

Designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) uvítal výsledek referenda v ČSSD, v němž se členové rozhodli pro vstup do menšinové vlády s hnutím ANO. Babiš dnes novinářům řekl, že se v sobotu setká s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a v neděli předá prezidentovi Miloši Zemanovi na zámku v Lánech seznam navrhovaných ministrů do nového kabinetu, který by se měl opřít o hlasy KSČM. Sněmovní hlasování o důvěře vládě by se mohlo podle Babiše uskutečnit ve středu 11. července.