Babiš, vrahoun mladých? Křik na volební hit. Ale to kavárna neměla dělat

„Důchodci maj dost! Chceme vaše prachy! Pusťte k nám migranty,“ skanduje se ve volebním klipu hnutí ANO, vysílaném v ČT. Pak se ve scénáři objeví Andrej Babiš a sdělí, že „tohle rozhodně nechce,“ a zarazí to. Babiš chce krev a štve staré proti mladým, naříká šéfredaktor Respektu Erik Tabery. Odborníci nesouhlasí. „Násilí? To je od Taberyho nesmírná blbost. Copak rodiče půjdou proti dětem? Starší generace by jim vše vysvětlila, ale mladší generaci se něco těžko vysvětluje,“ uvedl reklamní expert Jiří Mikeš. I člen RRTV Vadim Petrov chápe Babišovo poselství obrany starého proti novému, protože teprve když mladý založí rodinu, „zjistí, že to nové není až tak nové, jen starý obsah v novém obalu“.

Objevily se však komentáře, že jde o výzvy násilí nebo přinejmenším o vyvolávání mezigeneračního střetu. Co na to odborníci? „To krátké video je esence vzkazů, které ke svým voličům Andrej Babiš chce dostat. Podobně to dělá i opozice, ale ona sama si do svého komunikačního mixu míchá tak 80 procent Babiše. Phineas Taylor Barnum dokonce ve městech, kam se jeho cirkus chystal přijet, sám na sebe v novinách publikovat dopisy, které byly proti němu. Andrej Babiš má k dispozici dva kanály – vlastní i ty negativní. Proto na sebe strhává dominantní pozornost, on určuje témata, která se k většině lidí dostanou,“ shrnul ParlamentnímListům.cz svůj dojem marketingový expert, pedagog, manažer a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov.

Reklamní a mediální expert Jiří Mikeš se domnívá, že klip je proveden profesionálně. „Reklama je nejagresivnější nástroj komunikace, můžete do ní dát, co uznáte za vhodné. Politická reklama nemá žádný etický kodex ani u nás, ani například v Anglii. V ní jsou podpásovky na denním pořádku. Spot je udělaný profesionálně, tvrdě, útočně a odpovídá na to, s čím mají lidé problém. Lidé vědí, že obecně bude hůř a klip říká: My se za vás postavíme a budeme bojovat až do roztrhání těla v čase, který přijde,“ zhodnotil pro ParlamentníListy.cz nový volební klip hnutí ANO Mikeš.

Mikeš: Senioři jsou vyděšení mladými

Podle Mikeše má navíc politický spot pravdu v tom, že starší generace má strach z nápadů té mladší: „Má pravdu, senioři jsou vyděšení mladými lidmi, kteří nemají zkušenosti a podléhají svodům. Každá generace chce něco změnit, ale co se dnes chystá za pomoci různých médií… mladí skočili v lecčem na špek. Ale jejich rodiče a prarodiče jsou vyděšení, byli zvyklí na určitý standard a ten se nyní mění,“ řekl Mikeš.

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery k tomu napsal komentář: „Když dostatečně šikovně a dlouho otravujete veřejný prostor, snadno se vyhrocená nálada přenese do skutečných konfliktů. Babiš a jeho tým to vědí, takže se rozhodli rozjet ostrý generační střet: mladí lidé (voliči Pirátů) chtějí oloupit seniory (voliče ANO). Věří, že mladí lidé si to nechají líbit – a ti starší se vyděsí a půjdou volit,“ uvedl v něm mimo jiné. Na to Mikeš položil řečnickou otázku: „Proč by klip konflikt mezi generacemi nevyvolával? Jsou lidé, kteří něčím prošli, mají nějaké zkušenosti, a pak jsou tihle revolucionáři, kteří by to změnili, ale na úkor koho? Chtějí zbořit standardy a Andrej Babiš říká: Jen to ne, musíme se bránit těmto scestným teoriím. Jistě, že je to proti mladé generaci, proč ne?“ sdělil Mikeš.

Petrov: Mladého člověk oslovuje vše nové

S tím ale Vadim Petrov nesouhlasí, podle jeho slov se o žádný střet generací nejedná, ale jde o přirozenou touhu mladé generace mít to jinak než rodiče. „Spíše je podezřelé, proč naši novináři, kteří už nejsou žádní mladíci, lpí na svém levicovém pojetí světa. Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum – řekl Winston Churchill,“ připomněl Petrov známý citát dřívějšího britského premiéra. A pokračoval: „Sleduji, jak naši levicoví progresivističtí novináři razí narativ generačního střetu. Jejich úvahy vycházejí z cvičných voleb, které udělali studenti. Vyšlo jim, že na prvním a druhém místě se umístily koalice Pirátů a STAN bezprostředně následované koalicí SPOLU a až na třetím místě s velkým odstupem ANO 2011,“ sdělil.

Dodal také, že když je člověk mladý, chce prozkoumat svět, oslovuje ho to nové, digitální, všechno, kde může uplatnit svou angličtinu a kde má prostor roztáhnout křídla a dát šanci svým ambicím a snům. „Chce všechno jinak, chce změnu toho, k čemu má tisíce výhrad. Chce svět zbavit zátěží minulosti, proto multikulturalismus, LGBT, feminismus, sociální spravedlnost a rovnost, proto to přesvědčení, že je třeba vyvážet západní demokracii do zemí, kde si s ní nevědí rady… Není to období, kdy si člověk cení pojmů, jako je domov, zázemí, stabilita, něco, co dobře zná a co mu dodá pocit bezpečí. To většinou ocení, až si pořídí rodinu, hypotéky, až se bude potýkat v zaměstnání s tisíci malichernostmi a každodenní rutinou, až převezme odpovědnost za druhé, za rodinu, za děti. Také až zjistí, že to nové není až tak nové, jen starý obsah v novém obalu,“ řekl Petrov.

A odborník Jiří Mikeš také pro ParlamentníListy.cz naprosto odmítl Taberyho tvrzení, že klip hnutí ANO má vyvolávat násilí. Šéf Respektu totiž také napsal: „Andrej Babiš touží po krvi, a to vůbec ne v přeneseném slova smyslu.“ Mikeš to však označil za nesmírnou blbost. „Násilí? To je od Taberyho nesmírná blbost. Copak rodiče půjdou proti dětem? Starší generace by jim vše vysvětlila, ale mladší generaci se něco těžko vysvětluje. S vyvoláváním násilí se ale Tabery setsakramentsky mýlí,“ dodal reklamní expert.

