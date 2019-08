Babiš vypálil na česká média: Přinesl své informace. A takhle dopadl

Česká novinářka Kateřina Šafaříková ve svém komentáři pro časopis Respekt napsala: „Pokud Jourová získá silné portfolio, nebude to ocenění Česka ani Babiše.“ Celý článek najdete ZDE. To rozpálilo doběla předsedu vlády a to o to víc, když na její článek chtěl v týdeníku zveřejnit svou reakci, ale marně. „Týdeník Respekt zveřejnit moji reakci odmítl, přestože jejich článek nebyl v mnoha bodech přesný,“ postěžoval si Babiš svým fanouškům na Facebooku.

Premiér si všímá, že Šafaříková svou zaujatost prokazuje prakticky v každém svém textu. Pustil se proto do objasnění, jak to s Jourovou doopravdy je. Nesouhlasí s jejím tvrzením, že se Jourová v Evropě osvědčila, ale Babiš s tím nemá nic společného a není to jeho zásluha. „Stejný Babiš, který objevil její talent a zájem o politiku, stejný Babiš, který z ní udělal místopředsedkyni hnutí a ministryni pro místní rozvoj a stejný Babiš, který v Sobotkově vládě prosadil její vyslání do Bruselu,“ připomíná ministerský předseda své zadostiučinění na úspěšně politické kariéře europoslankyně Věry Jourové.

Naopak vzpomněl, že v té době ještě prý Respekt tleskal mafii Jana Kubiceho, která je zodpovědná za to, že se Věra Jourová ocitla nespravedlivě ve vazbě. „Tentýž Respekt se nyní tváří, že Jourovou do komise vysílá Respekt, případně ČSSD, ale rozhodně ne hnutí ANO nebo česká vláda a už vůbec ne nějaký Babiš,“ nepřestává se divit premiér.

Záměr Šafaříkové je podle Babiše jasný. „Když Jourová získá prestižní a silné portfolio, nesmí se Babišovi přiznat žádná zásluha, když se nezávislý arbitr Šafaříková rozhodne posoudit získané portfolio jako slabé, bude naopak jasné, že za to může právě Babiš,“ popisuje předseda vlády. „Šafaříková je přesvědčena, že nám to spočítají, protože jsem před volbami říkal, že Evropská komise má být servisní organizací pro Evropskou radu, pro vlády národních států,“ dodává s tím, že je naivní i představa, že někdo bude v evropské politice někoho známkovat a cejchovat podle toho, co říkal kde před volbami.

„Naprosto odmítám, že si vybírám portfolio kvůli zájmům svého bývalého byznysu, takhle EK nefunguje a fungovat nemůže, je ale věcí našeho zájmu dělat v rodící se komisi něco, co umíme, co se nás týká a do čeho máme vhled,“ zdůrazňuje Babiš. Představa, že nedostaneme digitalizaci, protože nejsme Estonsko, je podle jeho slov nesmysl. Připomíná, že naši lidé v Evropě vedou v nákupech přes internet a naše vláda je první, která má akční plán Digitální Česko a něco konkrétního dělá.

„Nebo Šafaříková ví, že jsme málo zelení a nebudeme smět mluvit do toho, jak bojovat s klimatickou změnou. Je to přesně naopak,“ uvádí premiér na závěr. S tím, že bojovat s klimatickou změnou nebudeme tak, že si podřízneme větev, na které sedíme, a zničíme si jako první vlastní průmysl.

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery to ale nehodlal tak nechat a přešel do protiútoku. Připustil, že odmítl publikovat článek Andreje Babiše. Necítí se být povinen, že by musel uveřejnit každý text, který jim prý nějaký politik pošle. „Drtivá většina politiků to chápe a odmítnutí přijali,“ poznamenává.

Upřesnil proto důvody, proč odmítl text Andreje Babiše publikovat. Jako první zmínil, že Andrej Babiš se vyhýbá kritickým rozhovorům. „Dává je většinou jen médiím či novinářům, kteří jsou k němu vstřícní. Respektu ho neposkytl roky (ale nepřišel například na slíbený rozhovor s Jindřichem Šídlem v Seznamu). Kdyby tedy něco chtěl Andrej Babiš vysvětlit, možnost má – v rozhovoru,“ uvádí.

Za druhé Tabery nevidí jediný důvod, proč má přistupovat na hru, kdy si politik vybírá jen ty platformy, které mu vyhovují. „Tak svobodná média nefungují, protože by se změnila v politickou agitaci,“ vzkazuje šéfredaktor Respektu premiérovi.

„Netuším, proč tisknout text, který je jen podivnou směsicí pocitů a dezinterpretací. Andreji Babišovi jsem nabídl, ať mi pošle místa, kde jsme informovali nepřesně nebo udělali jinou chybu. Nic neposlal. Nedivím se,“ uzavřel svou reakci Tabery.

Svým obsahem česká média nedělají radost ani Milanu Ferancovi (ANO). Babišovi přizvukoval v tom, že jsou naše média včetně těch veřejnoprávních přesvědčena, že nejlépe vědí, co je pro čtenáře dobré. Jejich práci shrnul jasně a stručně: Média jsou dobrý sluha, ale zlý pán. I veřejnoprávní. Pro upřesnění popisuje zmíněné pojmy. Dobrým sluhou míní média, která, když slouží veřejnosti, snaží se ji dodávat objektivní zpravodajské informace, dle možnosti nezatížené vlastním viděním světa. „Když nechají na čtenáři, jak si informace přebere, jaké z nich vyvodí závěry. Když informují a nevychovávají,“ podotýká poslanec.

Zlého pána pak představují média, která popisuje takto „Když novináři propadnou mesiášskému komplexu a myslí si, že musí společnost zachraňovat, vychovávat, bránit. Bránit před zlými politiky a pomáhat těm dobrým. Když propadnou přesvědčení, že nejlépe vědí, co je pro čtenáře dobré,“ upřesňuje ve svém facebookovém příspěvku Feranec.

Sám prý na žádné dezinformační servery nechodí, stačí mu prý fake news, které produkují ty servery informační. Ale připouští, že možná i zde platí: Kde je poptávka, je i nabídka. „Možná, kdyby lidé neměli pochybnosti o objektivitě oficiálních (i veřejnoprávních) zdrojů, méně by vyhledávali ty alternativní,“ myslí si Feranec.

