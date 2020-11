Babiš vypekl kavárnu věncem, ta mu zle hrozí. Dominik Hašek v čele

reklama

Od zvolení Andreje Babiše premiérem se zatím žádná oslava 17. listopadu neobešla bez incidentu. Až dodnes. Jak informuje iDnes, premiér v ranních hodinách společně s ministryní financí položil u pamětní desky na Národní třídě věnec a před novináři vzpomněl na 17. listopad jako na jeden z nejvýznamnějších dnů naší historie. „Letos se jeho návštěva obešla bez protestů veřejnosti,“ dodává iDnes.

Anketa Chcete, aby Pavel Novotný byl na kandidátce ODS pro volby do Poslanecké sněmovny? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 829 lidí

Další rok už aktivisté nechtěli připustit, aby jim Andrej Babiš proklouzl mezi prsty, takže již v noci hlídkovali u památníku. Ovšem když premiér přišel, byli prý vytlačeni policií.

Psali jsme: VIDEO: Dohra 17. 11. Komando aktivistů číhalo na premiéra. Jinak než loni. Nové informace. Stejná jména

Letos tedy kladení věnce proběhlo bez incidentů, ale ne bez komentářů. „Babiš si to prostě nemohl odpustit, protože věděl, že letos proti němu nikdo protestovat nebude. A tak je to se vším...“ posteskl si proevropský aktivista Tomáš Peszyński. „My lockdown dodržujeme. On ho zneužívá. Ale je to naposled. Poslední Babišův 17. listopad ve funkci premiéra,“ mínil.

Že by Babiš k památníku neměl chodit si myslel i bývalý hokejový brankář a podnikatel Dominik Hašek. „Pane premiére Babiši neboli StBáku Bureši, jestli nechcete urazit miliony lidí naší země (a především ty, kteří byli za socialismu v ČSSR jakkoli šikanování), tak nechoďte zítra nikam zapalovat svíčku, či jinak veřejně vzpomínat na 17. listopad 1989,“ vzkázala a poděkoval, pokud by se Babiš chtěl jeho doporučením řídit.

„StBáku Bureši či A. Babiši. To, že jste dnes svou veřejnou návštěvou u pietním místa na Národní třídě urazil miliony lidí naší země, je fakt. Co je na těchto lidech krásné, je to, že Vám to pravděpodobně většina z nich jednou i odpustí. Ale nikdy Vám to nezapomenou...“ napsal Hašek poté, co zjistil, že Babiš se jeho radou neřídil.

Pane premiére @AndrejBabis neboli StBáku Bureši, jestli nechcete urazit miliony lidí naší země (a především ty, kteří byli za socialismu v ČSSR jakkoli šikanování), tak nechoďte zítra nikam zapalovat svíčku, či jinak veřejně vzpomínat na 17.listopad 89. Případně díky. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 16, 2020

StBáku Bureši či A. Babiši. To, že jste dnes svou veřejnou návštěvou u pietního místa na Národní třídě urazil miliony lidí naší země, je fakt. Co je na těchto lidech krásné, je to, že Vám to pravděpodobně většina z nich jednou i odpustí. Ale nikdy Vám to nezapomenou... pic.twitter.com/1mnDHWgSwI — Dominik Hasek (@hasek_dominik) November 17, 2020

Na minulé roky se odkazoval i předseda KDU-ČSL Jurečka, který se 40 minut po půlnoci ptal: „Nevíte, už byl Andrej Babiš položit květiny na Národní třídě? Ať to neprošvihneme.“

„Není od vás pěkně se takto posmívat vlastnímu bývalému koaličnímu partnerovi,“ narážel na dřívější angažmá lidovců ve vládě se sociálními demokraty a ANO politolog Miloš Gregor. Spisovatel Jiří Padevět naopak přizvukoval, že Babiš šel k pomníku položit kosteleckou uzeninu.

Nevíte, už byl @AndrejBabis položit květiny na Národní třídě? Ať to neprošvihneme?? — Marian Jurečka (@MJureka) November 16, 2020

Není od vás pěkně se takto posmívat vlastnímu bývalému koaličnímu partnerovi. — Milos Gregor (@anselmoCZ) November 16, 2020

Byl tam položit kosteleckou uzeninu. — Jiří Padevět (@padevetjiri) November 17, 2020

I komentátor a politolog Jiří Pehe si přisadil: „Podivná je země, v níž pravidelně nejprve 28. 10. dostávají od prezidenta vyznamenání vedle skutečných hrdinů bývali spolupracovníci StB, aby pak o necelý měsíc později jeden takový v roli premiéra kladl věnce na Národní a blekotal přitom cosi o svobodě.“

Podivná je země, v níž pravidelně nejprve 28. 10. dostávají od prezidenta vyznamenání vedle skutečných hrdinů bývalí spolupracovníci StB, aby pak o necelý měsíc později jeden takový v roli premiéra kladl věnce na Národní a blekotal přitom cosi o svobodě — Jiří Pehe (@JiriPehe) November 17, 2020

„V holdingu mají radost, že na šéfa nikdo nekřičel. Je to velký úspěch. Kvůli zákazu shromažďování tam skoro nikdo nebyl,“ komentoval šéfredaktor Fora24 Pavel Šafr zprávy o poklidném průběhu kladení věnce.

V holdingu mají radost, že na šéfa nikdo nekřičel. Je to velký úspěch. Kvůli zákazu shromažďování tam skoro nikdo nebyl. pic.twitter.com/YXMHX0EVdg — Pavel Šafr (@pavelsafr) November 17, 2020

Psali jsme: Monika Pajerová rozsvítila pódium Chvilek: Jsme v civilizované Evropě, ale nechováme se tak. Výsměch Václavu Klausovi, pokud tedy ještě žije Němcová s Pekarovou a Jurečkou představili svou vizi: Václav Havel, slušný premiér, peroutkovská demokracie Kulturní vložka chvilkařské demošky po síti: Živnostnice v kultuře a Milan Šteindler, předvádějící Babišovu češtinu Chvilkaři zítra vyrazí s auty na Kavčí hory. Nová rada demonstrovala svou sílu, řádil Roll před kamerou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.