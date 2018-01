Babiš vystoupil a dal Zemanovi několik "rad nezkušeného politika". A podivil se, kolik lidí volilo nejzkorumpovanějšího premiéra v dějinách

Premiér Andrej Babiš předstoupil před novináře v teplákové soupravě a konstatoval, že on osobně nehodlá měnit názor. Prezident Zeman by ale měl změnit jednu věc, pokud chce získat víc hlasů. Měl by prý jasně deklarovat, že patříme na Západ a neměl by tolik mluvit ve prospěch Číny a Ruska.

„Já za sebe můžu říct, že jsem jednoznačně proevropsky orientovanej. Jsme členy NATO a jsme členy EU. Já si myslím, že by to panu prezidentovi pomohlo, kdyby jasně deklaroval, že nechce, aby byla naše země orientovaná na východ,“ prohlásil Babiš.

„Rétoricky není v České republice nikdo, kdo dokáže mluvit hodinu v češtině, v angličtině a v ruštině. Kdybych já mluvil jako prezident Zeman, tak mám o deset procent (hlasů) víc,“ prohlásil Babiš. Hnutí ANO nedosáhlo hranice 30 procent hlasů a má 78 poslanců.

Předseda vlády současně prezidenta Zemana vyzval, aby zvážil obměnu svého týmu, protože někteří poradci kolem něj mu nedělají dobré jméno. Odmítl však prozradit, o kom přesně mluví. „Já myslím, že je všechny známe,“ podotkl.

Rýpl si do Mirka Topolánka, kterého označil za nejzkorumpovanějšího premiéra České republiky, a podivoval se nad tím, jak mohl tento člověk získat víc než dvě stě tisíc hlasů občanů. Voliči Mirka Topolánka by si prý měli sáhnout do svědomí a uvědomit si, co všechno má Topolánek za sebou. Alespoň podle Andreje Babiše.

„Taky si myslím, že by měl jít minimálně do dvou debat před druhým kolem. To je můj názor nezkušeného politika,“ smál se.

Babiš dal také najevo, že doufal ve vyšší volební účast. Posteskl si nad tím, že Česká společnost je rozdělená. V poslední době prý slyšel mnoho nenávisti. Občany je podle Babiše třeba spojovat a o totéž by se podle jeho názoru měl pokusit i prezident Miloš Zeman.

