Babiš vystoupil na veřejnost po boku amerického ministra. A takto uzemnil redaktora ČT

Premiér Andrej Babiš znovu předstoupil před novináře. Po návratu ze zahraniční cesty ze sicilského Palerma hovořil o energetické politice Česka, která bude do budoucna co nejtransparentnější. „Při investicích do jádra musíme vnímat i naši geopolitickou orientaci a já jsem velice rád, že jsem dostal informaci, že firma Westinghouse má k dispozici de facto novou technologii na výstavbu bloků.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Rick Perry poděkoval Babišovi za vedení plodného dialogu. Jsme spojenci, jsme přátelé, řekl jasně s tím, že se mu dostalo vřelého přijetí nejen u premiéra Babiše, ale také u prezidenta Miloše Zemana.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Novinář Martin Jonáš poté za Českou televizi položil otázku, zda má americká administrativa na české straně spolehlivého partnera, vzhledem k současným vnitropolitickým problémům. „Já bych naši zahraniční návštěvu neobtěžoval našimi vnitropolitickými problémy,“ odpověděl prostě a krátce Babiš, a tak se vyhnul sdělení na téma, jestli bude i nadále pokračovat menšinová vláda ANO a ČSSD podporovaná komunisty, když vyšlo najevo, že byl syn premiéra Babiše Andrej Babiš mladší v jistou dobu odvezen na Krym, a to prý proti své vůli. Možná i proto, aby se nemohl vyjadřovat ke kauze Čapí hnízdo.

Psali jsme: Strč si to do prdele, Babiši, a neházej to na nás, vrací premiérovi úder syn Karla Svobody Jakub Janda: Je možné, že si to Babišův syn vymyslel. Babiš není pod vlivem Ruska Anální výrok. Kalousek naštvaně udeřil. Tuší, že dopadne špatně Babiš má vážně velký problém. Do věci se vložil advokát Tomáš Sokol

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp