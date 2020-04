Babiš vyvalil na diváky ČT oči a obrovskou sumu peněz. EU a NATO nezajásají, pravice také ne

Po nějaké době Andrej Babiš zavítal do Událostí a komentářů. A odhalil spoustu nových plánů. Chce zvýšit platby za státní pojištěnce a v souladu s investičním plánem proinvestovat 8000 miliard. A přitom nezvyšovat daně. Také se několikrát trefoval do EU, Češi prý mají být rádi, že nejsou v eurozóně. "Očekávám, že Brusel konečně zapomene na ty své Green Dealy, které ničily náš automobilový průmysl nebo ničily ekonomiku, ty emisní povolenky. Já očekávám, že Evropa začne podporovat ten tradiční, klasický evropský průmysl," doplnil.

reklama

Prvním tématem bylo školství. Řezníček hned na úvod konstatoval, že se 4 měsíční absence žáků projeví na příštím školním roce, a zeptal se, jak se školství promění. Babiš uvedl, že o školství na vládě příliš nediskutovali, protože se snažil najít konsenzus mezi epidemiology a koaličními partnery. A dodal, že druhý stupeň nepůjde do školy, aby byl dostatek místa ve třídách pro stupeň první. Poděkoval učitelům, že se přizpůsobili online výuce a ocenil schopnost improvizace. Řezníček ale chtěl vědět, zda se neimprovizuje více, než by bylo nutné, což Babiš popřel. Anketa Měla by vláda v létě otevřít hranice alespoň do některých zemí, pokud to půjde? Ano 10% Ne 90% hlasovalo: 504 lidí

Uvedl také, že chtějí chránit starší učitele a že konečné slovo mají epidemiologové. "Jakto, že má zodpovědnost epidemiolog, nikoliv vláda? Vláda přeci o tomto rozhodla, je to rozhodnutí vlády," chytil se moderátor Babišových slov. Babiš vysvětloval, že asi žádný člen vlády by na sebe nevzal riziko rozhodnout bez porady s epidemiologem, ale Řezníček mu do vysvětlení skočil, že na začátku hovořil o kompromisu.

"Pane redaktore, víte, o školách nebyla vůbec debata, víte o čem byla největší debata? O svatbách..." začal Babiš být lehce iritován neustálým přerušováním. Řezníček pak opět přerušil otázkou, zda to není škoda, že o školství nebyla debata, ale premiér odvětil, že v této otázce byl soulad mezi epidemiology, vládou i koaličními partnery.

Moderátor pak přešel k chytré karanténě. Tázal se, jaká má vláda kritéria pro úspěšnost chytré karantény. Babiš spustil sáhodlouhé vysvětlení, jak se musí skloubit krajská hygiena a IT technologie. Ale konkrétní kritéria nejmenoval. Řezníček pak přešel k otázce, zda bude zdravotnictví po koronaviru na stejné úrovni , když nastane ekonomická krize.

Fotogalerie: - Pozdrav z Tchaj-wanu

A Babiš prezentoval exkluzivně nový návrh: "My musíme navýšit platbu za státní pojištěnce tento rok. A to si myslím, že od prvního června, o 500 korun, musíme dostat do systému 19,2 miliardy, a příští rok ještě dalších 200 korun. A to je dalších 53 miliard, protože my jsme pochopili všichni, že nejdůležitější rezort je zdravotnictví." Pak dodal: "My musíme zaplatit ty lékaře a sestry tak, aby se ty 4 tisíce našich lékařů, kteří chodí do Německa, do Rakouska, do Švýcarska, aby se vrátili domů." Zmíněných 53 miliard prý půjde z rozpočtu.

Psali jsme: „Veliký ho*no, prasečí očička. Řídit se EU, tak jsme mrtví.“ Klaus ml. bourá kameru: Parazity do práce! A nejen to Ben Kuras k Británii: Celebrity fňukají, zatímco zdravotníci riskují život. A strašná předpověď pro tamní ekonomiku „Aha.“ Jan Zahradil jen zírá, co přišlo od eurokomisařky. Vy se raději posaďte A najednou to jde. Itálie uzavřela přístavy pro neziskovky dovážející nelegální migranty. Aby se nenakazili od Italů

Premiér prohlásil, že se vrátí k již představenému investičnímu plánu, podle kterého mají do zdravotnictví přitéct desítky a stovky miliard, aby české nemocnice vypadaly lépe než teď. "My zkrátka musíme mít špičkové nemocnice, my zkrátka musíme desítky miliard narvat do zdravotnictví a pro nás je to absolutně nejdůležitější rezort, tma není jiná alternativa," uvedl Babiš, než se Řezníček zeptal, zda tedy neuvažují o zvýšení zdravotního pojištění, ale to Babiš popřel a pochlubil se tím, jak za jeho vlády klesl dluh vůči HDP.

Nicméně, moderátora zajímalo, jak se jinak Babišova vláda připravila, když do krize vstupuje bez reformy a s deficitem státního rozpočtu. "Deficity státního rozpočtu, kdyby měl stát účetnictví jako firmy, tak by v životě nedostal razítko," opáčil Babiš, že v otázce rozdílů se jedná o složitou debatu, ve které jde i o nezaplacené dotace. Ale hlavní podle něj je, kam se bude Česká republika ubírat a v souvislosti s tím Babiš zmínil, že automobilovému průmyslu se nedařilo moc ani před krizí.

Opět se vrátil k investičnímu plánu. "Budoucnost naší země je stavebnictví. Takže tady je 8 tisíc miliard investic (8 bilionů - pozn.red.), toto je naše budoucnost," mával Babiš výtiskem plánu "Země budoucnostipro 11 milionů lidí" a vytkl důležitost investic. Řezníček se ale tázal na to, kde vláda tyto peníze vezme a zda se bude sahat na daně. "My, peníze? Nebudeme, nebudeme, určitě daně zvyšovat nebudeme," ubezpečoval překvapeně premiér. Ale moderátor se nevzdával a chtěl vědět, zda tedy investice budou na dluh, což Babiš de facto potvrdil tím, že uvedl, že ČR si půjčuje levně a díky novému zákonu bude údajně mít stejnou pozici jako americký FED nebo ECB. "Dneska, když nám někdo vyčítá, že nejsme v eurozóně, tak se musím smát, protože 6 hodin trval boj Itálie se Španělskem proti Německu a Holandsku ohledně koronavirobondů," pochválil rozhodnutí nehrnout se do eurozóny. "Buďme rádi, že nejsme v eurozóně, buďme rádi, že naše banky jsou v dobré kondici a ČNB má obrovské rezervy, taky by se trošku s námi mohla podělit o ten zisk, jak to navrhuje pan Michl a mohla by snížit tu základní sazbu ještě míň, než je dnes," radil Babiš Jiřímu Rusnokovi.

V souvislosti s ekonomikou přišla otázka, zda není nezodpovědné mluvit o shodku rozpočtu 200 miliard, ale Babiš se bránil, že shodek možná ani takový nebude a i kdyby byl, tak prý bude menší než ten, který ČR měla, když vstupoval do politiky. Ale prohlásil, že se struktura českého exportu musí přizpůsobit situaci na trzích. "Očekávám, že Brusel konečně zapomene na ty své Green Dealy, které ničily náš automobilový průmysl nebo ničily ekonomiku, ty emisní povolenky. Já očekávám, že Evropa začne podporovat ten tradiční, klasický evropský průmysl," doplnil. "Já chci, abysme investovali hlavně do vody, vodárenských soustav, můžeme začít stavět konečně přehrady, vždyť jsme žádnou od revoluce ani nepostavili," řekl premiér a zmínil i lesy. A také chce zjednodušit zákony, aby bylo možné stavět rychleji.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z internetového publika přišla otázka, zda bude vláda poskytovat kurzarbeit i po otevření restaurací, protože pokud ne, tak ty pouze prý zkrachují později. Babiš odpověděl, že momentálně vláda řeší otázku pracovníků na dohody, firem s.r.o., ale i na tuto otázku se v průběhu prý dostane. Zopakoval heslo, že vláda nenechá nikoho padnout.

Další otázka z publika zněla, proč Babiš upřednostňuje otevírání marketů před malými krámky, kde je snadné zajistit, aby v nich byl pouze jeden zákazník. Tazatel žádal, aby Babiš "vynechal pohádky o jejich podpoře". "To nejsou pohádky, škoda že jsme nepřenášeli tu debatu s epidemiology kde my jsme bojovali s Havlíčkem za holiče a kosmetičky. V Rakousku je to definované na 400 metrů, u nás na 200 metrů, epidemiologové byli zdrženliví. My máme zájem co nejdřív nastartovat naší ekonomiku a znormalizovat ten život, to nejsou žádné pohádky," bránil se Babiš. A na Řezníčkovu otázku, zda bude vůbec co otevírat, až opatření skončí, odpověděl, že je program podpory OSVČ, kurzarbeit a ještě jsou možné úvěry.

Co se týče zrušených investic, zřejmě půjdou na vrub armády a např. nákupu BVP. Že Česko nebude investovat do armády Babiš s NATO nekomunikoval. "Já myslím, že to nebude jen náš problém," pravil premiér s tím, že naše ekonomika na tom nebude tak špatně, jako některé jiné státy. Ale zdůraznil, že slevy na jízdném a důchody zůstanou. Ani státní zaměstanci prý nebudou propouštěni. kvůli krizi, ale Babiš uvedl, že obecně tlačí na to, aby se nezaměstnávalo více úředníků, než je potřeba.

Psali jsme: „To jsem mohl napsat líp.“ Jan Hrušínský se kaje. A vyčetl Zemanovi zlehčování pandemie Babiš slaví výhru. Jde o dotace a o zprávu přímo z Evropské komise Muslimové v Paříži? A Greta? Doktor Macek šokuje novinkami o koronaviru Babiš virus vítá! Přední hudebník nahrál doma píseň: Premiér nebude rád, zlá nařčení

Anketa Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020) Dobře 96% Špatně 4% hlasovalo: 8377 lidí

Ale otázka přišla i z publika s argumentem, proč má Česko zavřené hranice, když ani země, které virus zvládají lépe, tak tvrdé opatření nemají. Babiš prohlásil, že se mu řešení s povinnou 14 denní karanténou nelíbí a už hledá jiné. Ale Řezníček se pak ptal, proč nemůže třeba na půl roku vycestovat soukromě, když pak klidně bude 14 dní v karanténě. "Tak to je správná otázka, probereme to s panem Hamáčkem, s vnitrem, samozřejmě, pokud budou lidé chtít odejít na půl roku někam, sice nevím kam by šli, protože u nás je bezpečno, před virem i po viru, a teď bych doporučoval všem, aby zůstali v České republice a plno lidí se ze zahraničí vrátilo. Ale rozumím tomu, co se mě ptáte, dáme to na stůl," slíbil Andrej Babiš.

K závěru se Řezníček zeptal, proč už premiér nechodí na tiskovky a Babiš odvětil, že nejdřív byl kritizován, že byl na tiskovce pokaždé, teď je zase tázán, když tam není. Takže neví, jak by odpověděl. Dodal, že nemá problém s otázkami.

Na závěr se moderátor zeptal, zda hodlá nebo uvažuje o věnování části svého majetku na dobročinné účely jako učinili jiní a Babiš vysvětlil, že už je předseda rady Nadace Agrofertu, která rozdala 500 milionů korun a prý přispíval i jinak, ale nechlubil se tím. "Já pomáhám vždycky, před virem i po viru, ale nemluvím o tom, protože pak se to kritizuje, že jsem populista," vysvětlil.

Psali jsme: „Veliký ho*no, prasečí očička. Řídit se EU, tak jsme mrtví.“ Klaus ml. bourá kameru: Parazity do práce! A nejen to Senát čeká schvalování dalších zákonů kvůli epidemii koronaviru Vládo, obchody otevři naráz. Ale opatrně! Akademici pod vedením docenta Ševčíka vydali doporučení, jak pomoci ekonomice „To by se mohlo zvrtnout.“ Ministr Vojtěch na ČT odmítl promořování. Rozvolňovat chce postupně



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.