Babiš vyzval ČEZ. „Konečně,“ zní zleva zprava. Spolu s narážkami na Pekarovou

Vladimír Špidla (ČSSD), čtvrtý premiér vlády ČR, poté eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, nyní kandidát na senátora.

„Tohle tvrdím už dlouhé měsíce,“ konstatoval Jiří Paroubek, šestý předseda vlády ČR.

„Stát už měl dávno na valné hromadě ČEZ zamezit vyplácení dividend. Potřebuje šetřit na investice do JE. Tím se stane pro akcionáře neatraktivní, odejde z lipské burzy a začne pro české odběratele prodávat 1kWh za 5 Kč,“ objasnil Jiří Čunek (KDU-ČSL), senátor za obvod Vsetín, bývalý hejtman Zlínského kraje i místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj.

„Při projednávání energetického zákona v Senátu jsem požádal ministra Síkelu o analýzu možnosti vystoupení z jednotného energetického evropského trhu a případné dopady vystoupení. Pan ministr mi dodnes analýzu neposlal. Bez této analýzy nechci dělat unáhlené závěry. Nicméně při současné ceně elektrické energie nad 500 eur/MWh je třeba začít odstraňovat příčinu vysokých cen a nikoliv pouze řešit důsledky,“ upozornil Ladislav Kos, senátor za obvod č. 19, Praha 11, místopředseda senátorského klubu Senátor 21 a Piráti a místopředseda hospodářského výboru Senátu Parlamentu ČR.

„Reforma ČEZ je v této věci naprosto zásadní. Nechápu, že vláda opět tak dlouho přešlapuje. Stát musí mít možnost rozhodovat, aby v této době nebyli občané České republiky rukojmí malých akcionářů ČEZ,“ sdělil Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Jsou velká vedra a zjevně to na mozek Babiše působí. Po vlastech českých plácá páté přes deváté. Spoléhá na to, že se málokdo vyzná ve faktech a datech. Jednak ČEZ není jen státní, takže by skončil před soudem, dále odejít z burzy by mohlo vyvolat reakci ostatních zemí a nevím, jak by se k nám dostával plyn bez kolaborace s Ruskem. Na současné krizi se Babiš výrazně podílel a podílí. Spíš než blouznit by měl lidem sdělit, kolik peněz v době své vlády rozházel. To je důvod extrémně vysoké inflace v Česku. Chápu jeho rostoucí hysterii. A závěrem jak vykládal, že je krizovým manažerem – ve skutečnosti je podnikatelským predátorem, dotačním podnikatelem a obžalovaným expremiérem,“ poznamenal František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

„Když jsem navrhoval vykoupit menšinový podíl ČEZ ze soukromých rukou, tak se zdálo Andreji Babišovi 100 miliard Kč moc. Nyní by mohl mít český občan levnou elektřinu a nemusel by spekulovat v Lipsku. Nyní se pan Babiš probral a konečně jako předposlední v řadě to říká, poslední je bohužel vláda, a ta ještě navíc spí spánkem bohatých a bezstarostných,“ míní Leo Luzar, poslanec KSČM v letech 2014 až 2021.

„Je smutné, že vláda v této věci dosud nic neudělala. Sociální demokracie tento krok opakovaně navrhuje už od března. Minimálně 60 % produkce ČEZu musí jít přímo na český trh. Obsahuje to náš návrh řešení Záchranný krok proti chudobě. Pokud se k nám teď přidává i pan Babiš, je to dobře. Sice bylo třeba jednat mnohem dřív, ale stále není pozdě. Sněmovní strany by se o to měly přestat hádat a měly by okamžitě začít jednat,“ zdůraznil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

Psali jsme: Hon na Rakušana. Ministr zveřejnil vše. Kdo po něm jde a proč Okamura ostře. „Premiér Petr Fiala si s občany doslova vytírá zadek“ Sehnal (PBCH): Politici z kola ven, odborníky na jejich místa Dvouhodinové jednání za zavřenými dveřmi. Erdogan přijel za Zelenským

„Už včera bylo pozdě. A pak je také třeba odpískat Green Deal, což je spíše ve skutečnosti Green Death, a plyn nakupovat přímo, nikoliv pětkrát dražší přes německé překupníky,“ doporučil Petr Štěpánek, první místopředseda Trikolory.

„To nedává smysl. Princip tvorby ceny by zůstal stejný, naopak by bylo riziko navýšení cen v důsledku zákulisních dohod menšího množství dodavatelů na lokální burze,“ myslí si Jan Pošvář, poslanec Pirátů v období 2017 až 2021.

„Já si myslím, že už tak stát měl udělat dávno. Kdyby to udělal, měli jsme pro naše občany lepší ceny aspoň v jedné komoditě, tj. v elektřině – a nemuseli jsme vyrábět udavače, už tak jich máme dost –, jestli je v bytě jen 18 stupňů. Na druhé straně bychom se nedozvěděli, jaké myšlenkové pochody se odehrávají v hlavách našich ústavních činitelů. Zejména pak bychom se nedozvěděli o tom, že si máme obléknout v zimě svetr, nejlépe dva. Možná by se ústavní činitelka dozvěděla, že naši důchodci takovým způsobem již šetří léta, protože z těch důchodů, co mají – zejména když je jeden – by to neutáhli,“ upozornil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Pokud jde o řešení dnešní energetické a cenové krize, Andrej Babiš by měl mlčet a šoupat nohama. Každý, kdo měl všech pět pohromadě, už dlouho věděl, že lipská burza a chaotický systém obchodovatelných emisních povolenek je časovaná bomba. Jak dlouho měl Babiš vládní odpovědnost? Ani jednou jsem od něj neslyšel jednoznačný odsudek systému emisních povolenek. Se zelenou politikou mlčky i aktivně souhlasil. Nemá právo dnes cokoliv navrhovat, a s premiérem Fialou si navzájem nemají co vyčítat. Dva socialisté, kteří ubližují této republice,“ domnívá se Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Odchod z lipské burzy je téma, které se musí konečně řešit. Měli bychom lidem vysvětlit, proč k tomuto kroku tehdy Topolánkova vláda ODS přistoupila, stejně jako – proč musíme z tohoto pro naše občany nevýhodného stavu vystoupit. Elektrická energie je jedna z mála komodit, kterou vyrábíme u nás a která může pomoci našim občanům přežít energetickou katastrofu, jež se na ně valí. Nemůžeme čekat, až nám paní Pekarová s kolegy ze strany NETOP 22 naplete svetry. A ministr nehospodářství pošle v teplácích do STANu,“ zareagoval poslanec Marek Novák (ANO), člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Ano, souhlas. Přece není možné, aby při dnešních cenách obchodoval ČEZ prostřednictvím burzy. Předpokládám, že by to měla být snaha akcionáře (státu), zlevnit cenu elektřiny. A pokud dozorčí rada nevyjadřuje dostatečně vůli státu, tak tam nemají co dělat a je třeba je odvolat,“ je přesvědčen Jan Birke, starosta Náchoda, poslanec ČSSD v období 2013 až 2021.

„Současná energetická burza je velmi složitá. Evropa se nachází v sektoru energetiky v silně přeregulovaném prostředí. Ač se zdá vystoupení z lipské burzy lákavé, není to snadné. Jednoduše proto, že se tam kupuje elektřina na měsíce a roky dopředu, za kterou je již zaplaceno a počítá se s jejím dodáním. Proto vnímám, že je nyní důležitější zamyslet se nad příčinami drahých energií. Ty jsou dány nesmyslnými regulacemi ze strany EU, emisními povolenkami a příliš ambiciózním Green Dealem. To jsou věci, které umíme a musíme změnit. Snaha bojovat za lepší životní prostředí je sice správná, ale nemůže poslat polovinu národa do chudoby. Vše ještě umocnila válka, kdy Rusko bezprecedentně napadlo Ukrajinu,“ sdělil Alexander Bellu, bývalý starosta Prahy 3, expert ODS pro digitální společnost.

„Postupný odchod z burzy už měla vláda, respektive ministerstvo financí, dávno nařídit,“ míní Milan Urban, bývalý ministr průmyslu a obchodu a poslanec za ČSSD.

„Včera bylo pozdě. Tím akutnější je to dnes. Ústava zavazuje vládu, aby bránila veřejný zájem. Zatím se však má přetrhnout ke škodě vlastní země. Když řeční, že ji k tomu nutí platné paragrafy, sype nám písek do očí. ČEZ samozřejmě z lipské burzy odejít může, a ne že ne. Hned, a ne snad až poté, co si to vyžebrá v Bruselu. Srazí to tržní hodnotu akcií, které v ČEZ drží soukromý kapitál? Jde hlavně o cizí banky a fondy. Profitují ze zdrojů, které byly českou kolektivní investicí – naší práce, úspor a odložené spotřeby. ČEZ patří mezi tzv. přirozené monopoly. A ty, jak známo, nesmí být eldorádem privátního výnosu, který veřejné zájmy ohrožoval, ani podle liberálních kodexů a učebnic. Ptal se kdokoli nás, občanů ČR, zda smí s vysoce rentabilní energetikou naložit k brutální škodě vlastní země? Pokud by (převážně) cizí kapitál, držící menšinové akcie ČEZ, nabyl dojmu, že už to není takové terno, zhroutí se k vůli tomu svět? Nebo to nabízí šanci, jak tyto akcie vrátit do českého veřejného vlastnictví – a za adekvátní, a ne uměle vyšponovanou cenu? A tím snáz se pustit do dalšího rozvoje energetiky v našem národním zájmu,“ vyjádřil svůj názor Josef Skála, ředitel Institutu české levice, kandidát na prezidenta ČR.

„Je to prosté. Evropský energetický trh je zralý na zásadní reformu. Otázka odchodu ČEZ z Lipska je v tomto smyslu jen dílčí záležitost,“ upozornil ekonom Jaroslav Šulc.

„Ceny rostou neúměrně a každý krok, který situaci zlepší, bude pro širokou spotřebitelskou veřejnost přínosný. Jinak nás čeká cenové peklo,“ obává se Marian Keremidský, místopředseda Strany práv občanů.

„Na energetické burze mají být prodávány pouze přebytky naší elektřiny, aby naši občané neplatili mnohonásobně více, než za kolik vyrábíme,“ vysvětlil Vlastimil Tlustý, ekonomický expert Trikolory, bývalý ministr financí.

„Považuji to za rozumné. Pokud by případná nová dozorčí rada odešla z lipské burzy. Nevidím racionální důvod zůstávat na lipské burze proto, abychom mohli dodávat elektrickou energii Němcům. V tomto případě je bližší košile než kabát. Souhlasím s tím,“ zmínil Michal Kraus, bývalý dlouholetý poslanec ČSSD.

