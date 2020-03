Babiš vyzval občany, ať vůbec nejezdí do Itálie. To můžeme rovnou zavřít, zuří cestovky

Premiér Andrej Babiš (ANO) vydal důrazné doporučení, aby občané nejezdili do žádného z italských regionů, a pokud už tam jsou či tam navzdory jasnému doporučení pojedou, aby po návratu do Česka zůstali 14 dní doma. Cestovní kanceláře zuří.

„Právě jsme s epidemiologem Romanem Prymulou vyhodnotili vývoj epidemie koronaviru v Itálii. Mezidenní nárůst o 769 nových případů a úmrtí o 41 případů. Vyzýváme všechny občany ČR, aby nejezdili KAMKOLIV na území Itálie. A ty, kteří se vrací, aby po návratu zůstali 14 dní doma,“ napsal Babiš na sociální síti Twitter.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež označil v Českém rozhlase Babišovu výzvu za absurdní. „Jsem k tomu postoji velmi skeptický. Doporučit Čechům, aby necestovali do Itálie, a zároveň nezakázat Italům, aby necestovali do Čech, mi přijde absurdní,“ pravil. Pokud by měla Babišova výzva mít smysl, museli by i Italové zůstat doma, jinými slovy, celá Itálie by se měla dát do jakési karantény. Takové opatření je podle Papeže možné probrat na úrovni EU.

Babiš také doporučil cestovním kancelářím, aby vracely peníze za zájezdy zakoupené kamkoli do Itálie. Ale ani to se cestovním kancelářím nelíbí.

„My, kdybychom dělali to, co pan premiér chce, tak bychom taky mohli zavřít naše firmy a propustit zaměstnance atd. Pro nás to může být likvidační,“ kontroval Papež s tím, že pokud vláda toto navrhuje, měla by zároveň přijít se systémem kompenzací.

Nemluvě o tom, že tisíce Čechů do Itálie cestují po vlastní ose a u této skupiny lidí nikdo o vrácení peněz, např. z kapes italských hoteliérů nemluví. Papežovi se tedy zdá, že cestovní kanceláře se v této situaci zdají být jen obětním beránkem a čelí velkému tlaku.

