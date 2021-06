Babiš zaútočil z Partie: Piráti se chovají jako vítězové. Michálek už se byl podívat v kanceláři Schillerové. Znám ty lidi, někteří jsou fanatici

Do druhé hodiny na CNN Prima News zavítal předseda vlády a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na kameru prohlásil, že jeho vláda odvedla obrovský kus práce, a proto si zaslouží vyhrát podzimní volby do Sněmovny. Poté se obul do Pirátů. „My ‚sme nění‘ ideologické hnutí. Piráti jsou velké nebezpečí pro nás. Já nechci, aby byla naše země řízená z Evropského parlamentu. ... To, co oni mají v programu, propagace drog a polyamorie, tak já jsem důchodce, a já to nechci!“ hřímal Babiš.

Prvních pár minut věnoval řádění tornáda na jižní Moravě.

„Já jsem tam strávil pět hodin. To jsou strašné příběhy, dojemné příběhy. Apokalypsa. Já jsem navštívil ty čtyři obce, abych viděl, co je potřeba. Viděl jsem, že někteří lidé byli ještě v šoku. Pak dojemné příběhy. Jedna rodina odjela do Chorvatska, a okamžitě jim volali, že se musí okamžitě vrátit. Jedna paní, té zůstala akorát urna po manželovi,“ řekl Babiš.

„Já jsem byl taky v obci Stebno na Lounsku, kde bylo taky tornádo, taky se zapomnělo na Pánov (část Hodonína), ale to jsme napravili,“ pokračoval Babiš.

Celá vláda bude jednat s prezidentem Zemanem v pondělí. „Ta pomoc musí přijít rychle,“ zdůraznil Babiš opakovaně. Prozradil, že na místo v týdnu dorazí i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s mobilními týmy, které budou lidem pomáhat s podáváním žádostí o pomoc.

Největší problém podle něj bude ve shánění stavebních materiálů na obnovu domů. Desítky jich musí jít k zemi.

„Budeme to shánět po celém světě. Mám nabízí pomoc Chorvati, Rakousko se zapojilo, Slovensko, i bavorský premiér mi nabízel pomoc. Teď největší problém bude materiál,“ pravil Babiš.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k podzimním volbám do Sněmovny.

Babiš pravil, že má tolik práce, že předvolební kampaň vlastně moc neřeší. „Je tu tornádo, koronavirus a řada dalších problémů.“

Věří, že ANO volby vyhraje.

„Já doufám, že je vyhrajeme. Já si myslím, že je můžeme vyhrát. Já jsem posílal nějakej dopis lidem, kde jsem udělal sumář. Naše vláda dostala covid, pak to tornádo, žádná jiná vláda toho nemusela řešit tolik. Takže já si myslím, že bychom si zasloužili vyhrát, protože já jsem v životě nepracoval tolik jako teď,“ zaznělo od Babiše s tím, že hnutí ANO je tu pro všechny, protože dělá hodně pro důchodce, pro zaměstnance i pro živnostníky.

Volby může vyhrát i proto, že podle svých vlastních slov nemá na triku žádnou kauzu. Od ledna 2014.

„Od ledna 2014 Babiš neměl žádný problém. Ty vymyšlené aféry, to je všechno velice dávno,“ zaznělo z úst premiéra.

Velmi si prý váží toho, že mu prezident Zeman slíbil jeden hlas v podzimních volbách. „No super, máme jeden hlas,“ zaznělo od předsedy vlády.

Poté se obul do Pirátů.

„My ‚sme nění‘ ideologické hnutí. Piráti jsou velké nebezpečí pro nás. Já nechci, aby byla naše země řízená z Evropského parlamentu. A oni jsou promigrační. Oni mají v programu, že musíme být solidární. A já znám některé lidi, a to jsou skutečně fanatici. A já jsem nezažil, že oni se chovají, jako by už volby vyhráli. Pan Michálek se byl podívat v kanceláři ministryně Schillerové. Pro mě je to šokující. Když já jsem se stal ministrem financí, tak jsem šel na Ministerstvo financí poprvé. A oni už tam chodí. To, co oni mají v programu, propagace drog a polyamorie, tak já jsem důchodce, a já to nechci!“ hřímal Babiš.

Poté prozradil, že kampaň hnutí ANO bude opět nejlepší.

„My máme vždycky nejlepší marketing, asi tento rok budeme mít nejlepší kampaň vizuálně,“ zaznělo z úst šéfa hnutí ANO.

Otevřeně uvedl, že lidé z týmu marketéra Marka Prchala, který spolupracuje s Babišem, pomáhají Robertu Šlachtovi a jeho hnutí Přísaha. „Ano, je to tak, já nebudu lhát,“ řekl na rovinu předseda ANO. Odmítl však, že by Přísaha byla jakýmsi „béčkem“ hnutí ANO. Šlachta prý jen dělá to, co dělá i Babiš. Chodí za lidmi.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani střet na půdě EU o maďarský zákon k LGBT komunitě.

„My jsme velice liberální, ale je potřeba říct, co říká Viktor Orbán. On říká, že nechce, aby lidé z neziskovek chodili do školek a měli nějaké přednášky o homosexuálních treatments (léčbách), a aby podstupovali operace změny pohlaví před osmnáctým rokem. Vždyť přece homosexualita se nemůže přednášet. To je nějaký vnitřní pocit člověka. Oni mají svobodu, my jsme velice liberální. A my máme v ANO tři proudy. Konzervativní, to je Juchelka, který podporuje rodinu, pak je tam liberální proud, Kořanová, ta to dotáhla až do Sněmovny, a pak je tam proud selský rozum, a to jsem já a Nacher,“ pravil premiér.

Česko se podle jeho názoru nemá vměšovat do maďarských záležitostí, a má se starat o to, aby homosexuálové žijící v Česku měli přiměřené množství práv, jak se to v liberální společnosti patří. A lepší je prosadit alespoň nějaká práva, když už se nedaří prosadit všechno, než nemít prosazena žádná práva.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku ke jmenování nejvyššího státního zástupce, a Babiš nechtěl prozradit, jak bude vláda v této věci postupovat.

„Opozice nám říká: ‚Nechte to na nás, my si to vybereme.‘ Tak se nad tím musíme zamyslet. Oni se tváří, jako by už volby vyhráli, no tak uvidíme. My se nad tím musíme zamyslet. Jedna možnost je, že pan Igor Stříž bude pověřen a vybere to až příští vláda, a druhá možnost je, že vyhovíme paní ministryni Benešové,“ řekl premiér.

Jak je zvykem předsedy vlády, prostor věnoval také vakcinaci. Své spoluobčany opakovaně vyzval, aby se nechali očkovat proti covidu.

Po reklamní pauze prozradil, že ještě bude řešit obsazení pozice ředitele BIS. Stávající šéf této bezpečnostní služby, plukovník Michal Koudelka, končí v půli srpna, ale jeho mandát může být premiérem prodloužen.

„Vy ‚bystě‘ měla ocenit to, že jsem se choval úplně jinak, než se chovali všichni moji předchůdci. Když vyhrála volby ODS nebo ČSSD, tak si tam dosazovali svoje lidi. Já jsem to neudělal. ... Pan prezident má jiný názor na práci BIS. Já panu Koudelkovi vždycky říkám, že kromě ruských a čínských špionů tady máme i korupci a že by se v tom měl víc angažovat,“ vysvětloval Babiš.

Kauza Vrbětice je podle něj závažná. Když o ní Babiš slyšel poprvé, prý byl v šoku. Navrch přidal jedno dloubnutí do prezidenta Zemana.

„Pokud my říkáme, že je to akce ruských špionů a jsme o tom přesvědčeni, tak pokud někdo říká něco jiného, tak to samozřejmě není dobře,“ vzkázal na Hrad.

Pak na rozloučenou přidal už jeden vzkaz:

„ ‚Něch‘ se všichni očkují. Očkujte se. Je to důležité.“

