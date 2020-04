Babišák je na koni, vysmátej i za rouškou, všiml si Ondřej Hejma. A chytil se za hlavu nad opozicí: Pekarová je „ochuzený Kalousek“, z něj jde alespoň autentický hnus

Ondřej Hejma měl v Podtrženo, sečteno tentokrát zřejmě útočnou náladu, protože to od něj schytala TOP 09. Předsedkyně Adamová, Miroslav Kalousek i starosta Prahy 6 Kolář. Adamová, když mluví, prý zní jako Kalousek. Akorát ne tak autenticky. Ale nedošlo jen na TOP 09. Umělci by si všichni podle Hejmy měli najít práci. Zato Angela Merkelová podle něj utekla z lopaty.

reklama

Hned na úvod došlo na rozvolňování opatření. „Já myslím, že rozvolňovat je potřeba ze všech sil,“ tvrdil komentátor. Ovšem dodal, že plán je jen zbožným přáním a všichni doufají, že se nebudeme muset vracet do mizérie. O to, co se bude uvolňovat první, bude podle něho ještě velký spor, ale sám je prý spokojen. Hned nato předhodil Xaver Hejmovi Babišovy sliby z Událostí, komentářů.

Psali jsme: Babiš vyvalil na diváky ČT oči a obrovskou sumu peněz. EU a NATO nezajásají, pravice také ne

„Babišák je na koni, to je jasný, Babišák je generál, o všem rozhoduje, neomezený balík peněz má k dispozici, kdyby něco, další se dotisknou, čili on je v ideální pozici. Já jsem ho viděl tuhle v televizi, byl vysmátej i za tou rouškou. Úplně jiná figura než před 14 dny, kdy zmizel z televizních obrazovek. Dneska už je vysmátej a myslím i připravenej cálovat, dávat lidem peníze,“ zhodnotil Hejma. „Na korunu nekouká,“ mínil o prospektu, že Babiš bude rozdávat. Premiér prý z tiskových konferencí zmizel proto, protože byl vystresovaný a už to na něm bylo vidět. Hejma se pak věnoval hrozbě, že si umělci najdou jinou práci a zhroutí se „umělecký ekosystém“, která zazněla na ČT.

Psali jsme: „Pětadvacítka nic neřeší.“ Pro umělce je to málo. Hrozí, že si najdou jinou práci, zaznělo na ČT

Anketa Souhlasíte se zvýšením koncesionářského poplatku pro ČT? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 18477 lidí

Dále měl Hejma na paškále fake news šířené předsedkyní Adamovou o armádě, která rozváží perníčky. Dodejme, že se předsedkyně za svá slova omluvila. Komentátor pravil, že Adamová prostě na něco skočila a nic neověřovala. „Ta Adamová, ona je taková sympatická, mladá, pohledná ženská, ale když otevře pusu, je to, jak když mluví Kalousek, a to je šílený, taková kombinace,“ pravil Hejma, ale Xaver mínil, že se jedná o ochuzenou verzi Kalouska bez vtipu. „A je to autentický, ten hnus a zloba z něj jde přirozeně, kdežto jí tu zlobu nevěřím,“ nakládal Hejma politikům TOP 09 dál.

Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Xaver mínil, že se Adamová na sociálních sítích utrhla z řetězu, ovšem podle Hejmy je to proto, protože opozice to má teď těžké, protože se nemohou dostat do médií. „Takže tlačej na pilu, tlačí až příliš,“ zhodnotil aktivity opozice na sítích. „Stejně jako profesor Fiala. Jsou zoufalí, tak to přehánějí a myslím, že si sami škodí,“ dodal. Ale pozitivně zhodnotil, že se Adamová omluvila.

I na návrh na přejmenování stanice moskevského metra došlo. Hejmovi bylo moskevské metro ukradené, ale kauza s Koněvem je prý důležitá. Starosta Kolář (TOP 09) prý na Praze 6 „řádí jak černá ruka“ a devastuje tuto městskou část. „Dělá jednu kravinu za druhou a je to jenom proto, aby se dostal do těch médií. Je to propagační kampaň topky, nic jinýho,“ vrátil se Hejma ke svému minulému tématu. Kolář prý potřebuje hlasy dejvických antikomunistů na zvolení a je mu jedno, že tím škodí republice. „Nicméně lidi ten hnus a zlovůli viděj, to s tou rouškou skutečně přehnal a myslím, že se to proti němu obrátí, o Rusech nemluvě,“ mínil bývalý novinář. Pokud Ondřeji Kolářovi poradil odstranit sochu jeho otec, tak prý poradil špatně.

Dále Hejma komentoval rozhovor Václava Klause. Nesouhlasil s tvrzením, že čísla mrtých a nakažených nejsou nic závažného, protože se nejedná o přesné statistiky. Ale souhlasil, že vládnou epidemiologové. Což prý musí Václava Klause štvát, protože nebyl zvyklý, aby mu do vládnutí mluvili doktoři. Dále souhlasil i s tím, že je potřeba omezovat zbytečné výdaje. „Všechny ty neziskovky, zelený iniciativy a tak dále,“ souzněl Hejma s bývalým prezidentem.

Psali jsme: Klaus varuje před von der Leyenovou. Toto by prý mohla zkusit. Euroskeptikům se udělá zle. A slova o Merkelové

Xaver Veselý pak předhodil situaci v Německu, kde se rozvolňuje rychleji, a Hejma mínil, že situaci bude dobré sledovat, protože vývoj v Německu částečně předurčí postup u nás. Angela Merkelová prý politicky utekla hrobníkovi z lopaty. A že roušky nebudou povinné? To je podle Hejmy česká specialita, zvláště např. roušky v televizi v zahraničních médiích nenajdete. Ale schválil to jako symbolické gesto. „Jasně že jednou někdo zjistí, že to bylo zbytečný, ale teď to funguje,“ dodal na závěr.

Fotogalerie: - Kladno, Lidice, vlasovci

Psali jsme: Teď uvidíte, co všechno pro vás stát dělá. Profesor Bárta a změny Česka po viru. A Německo... Jak v Rusku! U Xavera vybuchla bomba kolem Koněva. A vůbec to tam bylo zajímavé... Okamura u Xavera řekl něco nepěkného o Kolářovi, který odstranil Koněva. Padlo i napojení na Sorose U Xavera bourali lavičku Václava Havla. A řekli, co po krizi udělá EU: Nebude jásot

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.