Babisch ist Boss! Hovořili jsme s německým europoslancem. Lítaly nadávky, Poche sem, Polčák tam. Lemply, flákači, jen prachy. Jourová? Was ist das??

reklama

Základním pilířem rozhovoru byla skutečně Monika Hohlmeierová. Ta je německá politička CSU. Od 6. října 1998 do 15. dubna 2005 byla bavorskou ministryní školství a kultury. Od roku 2009 je poslankyní Evropského parlamentu. Je také dcerou zesnulého bavorského předsedy vlády Franze Josefa Strauße. V českých médiích se tato žena neobjevovala až do chvíle, kdy se začal řešit údajný střet zájmů premiéra Babiše. Bylo to pouze naše redakce, která upozornila na řadu skandálů, které její kariéru doprovázejí.

„Tak například, aby vaši čtenáři pochopili, kdo je ona kritička premiéra Babiše: Dne 14. dubna 2005 obvinil bývalý funkcionář strany Mladých křesťanských demokratů Maximilián Junker ministryni kultury ve vyšetřovacím výboru bavorského státního parlamentu, že v minulosti věděla o podvodech ve vnitrostranických volbách, o nákupu hlasů pro mnichovskou CSU, a že bránila řádnému prošetření záležitosti. Jednalo se o velmi propíranou kauzu týkající se podvodů s volbami uvnitř strany, o kterých měla Hohlmeierová vědět,“ sdělil. To prý je ale „pouhý začátek“. Podobné kauzy mají doprovázet Hohlmeierovou roky. Naše redakce o nich psala.

Psali jsme: ČT našla Superstar. Německou političku, která jde proti Babišovi jak buldozér. Jenže my se o ní dozvěděli věci, ze kterých mrazí i v létě. Utekla od nehody, poslala čtvrt miliardy tam, kde pracoval její muž... A to je jen začátek

Jenomže dnes je jiná doba a Hohlmeierová už není tak výrazná. O to více naši redakci zajímalo, jak se dotyčný německý politik tváří na české zástupce v Evropském parlamentu. Chtěli jsme se zeptat na několik jmen. Obvyklá odpověď byla, že náš zdroj české zástupce neznal. „Nevím, o koho jde,“ následovala odpověď u jmen našich europoslanců. Nevybírali jsme všech jednadvacet, vybírali jsme namátkově. Okřídlenou větou se můžeme zeptat i našich čtenářů: Znáte je?

Anketa Podporujete Jana Hamáčka? (Hlasování od 2.4.2020) Ano 37% Ne 63% hlasovalo: 4283 lidí Poche, jeho přítel Stanislav Polčák, lidovec Tomáš Zdechovský nebo blonďatá Dita Charanzová.

„Nebudu tady nikoho obviňovat, ale pozice v parlamentu jsou podmíněny penězi, prachy hrají roli. Desítky kolegů jsou flákači a lemplové!“ podotkl.

„Netuším, nevím, potřeboval bych viděl obličeje,“ uvedl dále. „Vliv nemá z českých europoslanců nikdo už kvůli jazyku, nikdy to nebudou mít snadné,“ dodal s tím, že jestli je někdo, na koho si skutečně pamatuje, pak je to zesnulý Miloslav Ransdorf.

„Tak toho si pamatuji, to byl famózní myslitel, jednou překládal na schůzi asi v deseti jazycích, to si živě pamatuji, jinak vaše europoslance neznám, ani s nimi nejednám,“ doplnil.

Ing. Ondřej Knotek ANO 2011



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ing. Ondřej Kovařík ANO 2011



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Naši redakci dále zajímala Věra Jourová, která je jako zástupkyně České republiky spíše neviditelná. A to i přes skutečnost, že je místopředsedkyní Evropské komise a je zodpovědná za kontrolu dodržování hodnot Evropské unie a za transparentnost. „Vím okrajově, o koho jde, ale její agenda je spíše doplňková, nehraje výraznou roli, natož snad významnou, jde tam hlavně o peníze na aparát a podobně, je to funkce reprezentativní, z mého pohledu zbytečná,“ sdělil náš zdroj nahlas to, co říká i většina jejích kolegů v zákulisí.

Psali jsme: Toto připravuje EU teď, v době pandemie! Kobza z SPD proti Jourové. A varuje ji: Budete si balit kufry, až lidé pochopí...

„Co mohou teď unijně říkat o hodnotách, když Unie ustupuje a do popředí se dostávají národní státy a jejich činitelé? Evropská komise, to je jeden velký chaos, jedna velká šaškárna za neskutečné peníze…“

Poslední dotaz se týkal českého premiéra Babiše. Jak jsme nečekali nic převratného, náš německý zdroj se k jeho jménu postavil velmi překvapivě. A to i přes skutečnost, že jeho příjmení přepsal na Babisch.

„To je něco, ten váš premiér. Nejenže rozeslal SMSky, kterými de facto radil premiérům a špičkám Bruselu, co mohou dělat během pandemie, on dokonce k většině hovořil. Vím, že se o něm hodně mluvilo už v minulosti, protože jeho razantnost nejprve vadila, zdála se být mediální maskou, ale jelikož on řadu věcí dotahuje, názor na něho se v Bruselu úplně obrátil. Dokonce jsem hovořil s kolegou z Kypru, který z něho byl úplně unešený. On si třeba všiml, že váš premiér odepisuje na SMSky a mluví s novináři bez přípravy, což není zcela běžné. Babiš je boss, je to vidět,“ uzavřel.

ParlamentníListy.cz přinesou další přepis rozhovoru se svým německým zdrojem o víkendu.

Psali jsme: Selhali! U příštích voleb si vzpomeňte, jak vám EU pomohla, vybízí Rozvoral z SPD. A předvídá trvalé změny Miroslava Němcová má strach, co Babiš provede s Českem. Zdůraznila klíčovou roli opozice Temné spiknutí? Babiš a Prymula prý hájí úplně jiné zájmy Prymula se ohradil: To je pravda jen zčásti! Dávejte pozor, padlo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.