Babiše převálcovali demokraté! Raduje se po volbách Jan Tuna

27. 5. 2019 7:45

Novinář a někdejší hvězda TV Nova Jan Tuna nemá žádnou radost z toho, že ČSSD u voleb do Evropského parlamentu v podstatě implodovala a v příštích pěti letech nebude mít v EU jediného zástupce. Sociální demokraté prý zaplatili z to, že spolupracují s Andrejem Babišem (ANO). Tuna má za to, že jde o spolupráci s ďáblem. K výsledkům voleb se vyjádřil také šéfredaktor Respektu Erik Tabery.