Babiše „vypnuli“ na ČT. Pak obraz naskočil a v EU si vyslechli svoje, hlavně o migraci

Premiéři zemí Visegrádské čtyřky se ve čtvrtek v Praze sešli s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem. Odpoledne předstoupili před novináře. Babiš tak moc děkoval svým kolegům premiérům za návštěvu Prahy, až to zřejmě kamery České televize nevydržely a nastal krátký výpadek. Místo svého premiéra diváci viděli jen černou obrazovku. Ale Babiš se po chvilce na obrazovky vrátil a vyslal vzkaz do EU ohledně migrace. Ke slovu se dostal také maďarský premiér Viktor Orbán.

Babiš poděkoval všem svým kolegům za účast na jednání. Speciálně děkoval Sebastianu Kurzovi. Rakousko je naším klíčovým partnerem a my jsme rádi, že pan kancléř realizuje svou první zahraniční cestu do jiné země právě do České republiky," poděkoval Kurzovi za příjezd do Prahy Babiš. „My jsme o tom mluvili dlouho, že pan kancléř přijede do Prahy, já už jsem byl šestkrát v Rakousku," pokračoval se smíchem český předseda vlády. „Já jsem velice rád, že náš přítel Sebastian Kurz je tady mezi námi," zdůraznil.

A nastal výpadek. Českou televizi pravděpodobně pozlobily kamery a místo řečnícího Babiše diváci viděli jen zrnění a později i tmu. Po chvilce se však český premiér na obrazovky vrátil.

Jasně řekl, že by chtěl, aby jednotlivé členské státy hrály v EU větší úlohu, aby se bral větší ohled na jejich zájmy, byť jedním dechem dodal, že nemá nic proti Evropské komisi. S tou prý chce spolupracovat.

Během rozhovorů došlo i na migraci

„My jsem si všichni potvrdili a myslím, že na to všichni máme stejný názor, že kvóty jsou passé,“ uvedl Babiš. Český premiér má totiž za to, že azylovou politiku EU je třeba řešit komplexně a jedině se souhlasem všech členských států. Nepřeje si prý, aby byla napříště některá z členských zemí přehlasována. „Ta nová Evropská komise přijde s nějakým návrhem, ale ta naše pozice, si myslím, že je stejná, upozornil český předseda vlády. „My musíme systémově zabránit migraci, pašeráci nemůžou rozhodovat o tom, kdo přichází do Evropy. My budeme rozhodovat o tom, kdo v našich zemích bude žít,“ pravil Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



Vedle migrace zmínil Babiš i evropský finanční plán na příštích sedm let. Zdůraznil, že by aparát EU měl šetřit. „My tam určitě vidíme možnost šetřit peníze. Bavili jsme se o tom, jestli máme dávat tolik peněz na bezpečnost, když je většina z nás členem NATO,“ podotkl český premiér.

Podle Babiše přišel čas na vyjednání nové obchodní dohody EU a USA. Vedle toho by se Evropská unie měla angažovat na Blízkém východě i v Africe, nejen vydávat deklarace. V neposlední řadě se EU musí věnovat klimatickým změnám. Tady Babiš zdůraznil, že se názory přítomných pěti šéfů vlád místy rozcházejí, ale je třeba debatovat. Je třeba debatovat o tom, jak přimět i země mimo EU, aby snižovaly emise.

Když se ke slovu dostal Sebastian Kurz, poděkoval za pozvání do Prahy. Diskusi s dalšími čtyřmi premiéry označil za „výbornou“, i když se mezi východní a západní částí EU objevuje propast. Tu je podle Kurze třeba překlenout.

Zmínil také finanční fond na podporu přeměny průmyslových odvětví jednotlivých zemí na ekologičtější variantu. Pro Rakousko je velice důležité, aby z těchto peněz nebyly financovány nové jaderné elektrárny, ale podpora obnovitelných zdrojů energie,“ rýpl i Kurz do Babiše. Český premiér již řadu týdnů opakuje, že Česká republika se bez energie z jádra prostě neobejde.

Před kamerami promluvil také maďarský premiér Viktor Orbán, který rovněž poděkoval za pozvání do Prahy a označil toto setkání za „obzvlášť důležité“. Kurzovi poděkoval za to, že rakouští policisté pomohli ochránit maďarské hranice před migranty. Má za to, že Rakousko, Maďarsko a další země střední Evropy jsou si velmi blízké a mohou spolu debatovat.

