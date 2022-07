Babiše vyšoupli. Šel vedle. Tam rozjel, co ani v Čau, lidi nebylo. Hrad? „Ty ksichty, až oznámím, že...“

Dramatickou předehru měl mítink hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem v Hrádku nad Nisou. Měl se konat na největším místním náměstí. Ale nekonal. Prý jim to zde vedení města zakázalo, a tak se museli uchýlit do vyhnanství mimo náměstí. Což Babišovy příznivce rozladilo a spílali hlavně místnímu starostovi. Servítky si pak nebral ani Andrej Babiš, když se chopil mikrofonu: „Jsem zvědavý, pokud 4. listopadu řeknu, že nekandiduju. Už vidím ty protažené ksichty, protože oni bez Babiše se můžou zabít. Nemají co říkat."

Na Horním náměstí v půl druhé odpoledne byl zdánlivě líný prázdninový letní den. Hloučky cyklistů se mísily s jinými hloučky. Z něj vyrazila žena vstříc manželovi a volala na něj. „Musíme jinam. Potkala jsem teď Havlíčka a říkal, že jim to tady zakázali.“ A vydali se směrem nahoru k parkovišti u prodejny květin. Následoval je dav Babišových příznivců. „To je tedy demokracie, to je právní stát,“ láteřila cestou jedna žena. Na povoleném místě byla slyšet ještě ostřejší slova. Až přímo vulgární a směrovala hlavně k hrádeckému starostovi.

O další rozruch se postaraly dvě starší ženy, které třímaly transparent „V Hrádku Vás volit nebudeme“, což se babišovcům nelíbilo. „Sundejte to,“ nabádal je jeden z nich. „Proč. Dělala jsem se s tím dost dlouho,“ odpovídala mu rebelka. „Díky Babišovi máte zvýšené důchody. Co vám dal Fiala? Nic. A posuňte se aspoň někam dál,“ oponoval jí nakvašeně muž. „Já tady stojím na fleku, nechte mě na pokoji a běžte si pro koblihy,“ kontrovala protestující. „Asi máte vztek, že nic nedostanete,“ sděloval jí. „No tak to určitě,“ ušklíbla se odpůrkyně.

Odpůrci s transparentem na setkání s expremiérem v Hrádku nad Nisou. Foto: Oldřich Szaban

Jinak se ovšem protestující ženy neprojevovaly nijak rušivě, což byl rozdíl oproti předchozím zastávkám toho dne v Jilemnici a Tanvaldu. „V Jilemnici proti nám protestovala místní buňka ODS,“ prozradil Babiš. „V Tanvaldu byl i muž s koštětem a několik lidí s píšťalkami,“ informovala Jana Pastuchová, poslankyně ANO za Liberecký kraj z Jablonce. V Hrádku pískálkové nebyli. Nebo možná na náměstí, kde se měl oficiálně mítink konat, ale sem nedorazili.

„Inflace jim vyhovuje, mají více prachů, které vám nedají.“

Babiš se v úvodu svého vystoupení věnoval přesunutí místa konání akce. „Jsme v doupěti organizovaného zločinu, hnutí STAN, pan starosta nám zrušil zábor,“ řekl. A k ženám s transparentem uvedl, že ho v Hrádku volit nemusejí, protože tady ani nestaví kandidátku. Čímž myslel nejbližší komunální volby. V Hrádku nad Nisou dominuje už několik volebních období místní odnož Starostů pro Liberecký kraj.

Pak se věnoval tomu, že už nám nic nepatří, protože vše bylo prodáno do zahraničních rukou. „Voda je francouzská, rafinerie polská, čerpačky polské, maďarské, rakouské. Řetězce jsou francouzské,“ konstatoval. Potom označil dva podle něj největší zločince. „Jeden kradl s úsměvem a je vynikající rétor, což je Kalousek, druhý je primitiv, to je Topolánek. Dnes chodí do televize a radí vládě. To jsou ti naši skvělí pravičáci,“ řekl Babiš. Následně sděloval, že nová vláda vzala hasičům miliardu. „Tahle vláda je nejhorší v Evropě v pomoci lidem k HDP. Horší je jen Dánsko, které má však takový sociální systém, že tam není de facto potřeba lidem pomáhat,“ upozornil bývalý premiér a dále se věnoval kritice současné vlády. „Inflace jim vyhovuje, mají více prachů, které vám nedají,“ tvrdil.

Mítink v Hrádku nad Nisou. Foto: Oldřich Szaban

A také že volby současné vládní koalici vyhráli novináři, zvláště veřejnoprávní. „Proč psychopat Wollner nepustil reportáž Dobiášové o organizovaném zločinu STAN před volbami? Protože by se lidé dozvěděli, jak systémově kradou. Ale zato před volbami vyšla Panama Papers, že si Babiš koupil zámeček. Žádný zámeček to není a Babiš si to koupil za vlastní peníze. Babiš šel do politiky bohatý a nepotřebuje krást. Má nadaci, která lidem rozdala 700 milionů,“ informoval Babiš.

„Jsem zvědavý, pokud 4. listopadu řeknu, že nekandiduju. Už vidím ty protažené ksichty, protože oni bez Babiše se můžou zabít. Nemají co říkat. Měli Antibabiš program. Divím se, že tady nikdo nepíská, protože od rána nás pronásledují. Tady ty dvě paní se chovají aspoň slušně,“ upozornil v závěru svého vystoupení předseda hnutí ANO.

Pánovi přišel účet za elektřinu a brečel

Po něm mluvil Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO a v minulé vládě dvojitý ministr, jak průmyslu a obchodu, tak i dopravy. „Včera za mnou v Jičíně přišel pětaosmdesátiletý pán a brečel. Brečel proto, že mu přišlo vyúčtování za elektřinu, několikanásobně vyšší. Nemá na to. Přišel na úřad, co má udělat, že nemá vůbec nic. Řekli mu bohužel, nemůžeme s tím nic dělat. Za to samozřejmě nemohou ti úředníci. Je to asociální důsledek politiky této vlády,“ uvedl.

„Vzpomínáte, jak nás v době covidu tepali, že máme dávat víc? Dávali jsme, nikdo nepadl. Zachránili jsme zaměstnance, sociální smír. Co udělali oni jako první, když přišli do vlády? Vysmáli se nám, že jsme dávali moc. Co je ale důležitější, je tu někdo z vás, co za sedm měsíců dostal nějakou podporu? Nikdo nedostal. Dostal někdo něco z živnostníků? Vláda nedala nikomu nic. Možná drobné navýšení příspěvků na bydlení s komplikovanými formuláři,“ upozornil Havlíček s tím, že máme šesti- či sedminásobně vyšší ceny než ostatní země Evropské unie.

Bývalý vicepremiér Karel Havlíček na setkání s občany. Foto: Oldřich Szaban

„Co je to jednotný energetický trh? Španělsko a Portugalsko zastropovalo cenu na tisíc korun za megawatthodinu. Kolik je cena u nás? Dvanáct tisíc za megawatthodinu. To je dvanáctkrát víc, než bylo před dvěma lety. A jaká je vládní podpora?“ ptal se. „Firmy to neustojí a budou propouštět,“ obával se. Navrhoval podpořit rodiny i podnikatele z letošního vysokého zisku ČEZ. „Od prosince říkám, odpusťte poplatky za obnovitelné zdroje. Vzpomínáte na termín Babišova drahota? Inflace byla čtyři procenta. Teď je sedmnáct,“ uvedl Havlíček. „Vláda je nekompetentní, přezíravá a arogantní,“ uzavřel.

Jako poslední mluvila s mikrofonem Jana Pastuchová. „Až zase uslyšíte v televizi, že tato vláda nastavuje novou politickou kulturu, vzpomeňte si na dnešní den, kdy nám byl zakázán zábor na náměstí. Nám to nevadí, protože my i pan Babiš jezdíme mezi lidi rádi,“ konstatovala. Vysvětlila, že se v Poslanecké sněmovně zabývá sociálními věcmi a zdravotnictvím. „Až bude vláda tvrdit, že vám přidala důchody, tak to není pravda. Ty vám zvyšuje platný zákon, který jsme schválili. Není to touto vládou, ale dané zákonem,“ vysvětlila poslankyně, která je profesí záchranářka. „Před prázdninami jsem měla smutný den, protože tato vláda nám ve zdravotnictví sebrala čtrnáct miliard. To je pro nás hodně,“ postěžovala si.

Lidé si pak nechali od Andreje Babiše podepisovat knížky, fotili se jak s bývalým premiérem, tak s Karlem Havlíčkem, případně pojídali koláčky, které mezi lidi roznášela Jana Pastuchová.

