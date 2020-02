Babiše zasáhla bouře Sabine. Ostře

Do Česka zamířil orkán Sabine. Před jeho silou varoval včera na facebookovém profilu premiér Andrej Babiš (ANO). A dočkal se mnoha reakcí diskutujících. Český hydrometeorologický ústav zvýšil v souvislosti s orkánem varování na extrémní stupeň nebezpečí.

"Do ČR míří orkán Sabina. Nic nepodceňujeme, ještě v sobotu ustanovil vicepremiér Karel Havlíček koordinační tým, který osobně vede a kde jsou šéfové Ředitelství silnic a dálnic, Správy železnic, Řízení letového provozu a dále šéfové energetických společností ČEZ a ČEPS. Jsou připraveny stovky pracovníků v dispečinku, údržby silnic a železnic, odtahovek, callcenter, techniků atd. Máme připraveny mobilní záložní zdroje. Od rána jede speciální informační servis na stránkách ministerstva dopravy, kde se koncentrují informace všech dotčených organizací dopravy a energetiky," poznamenal na svém facebookovém profilu premiér Andrej Babiš. Dodal, že s ministrem průmyslu a obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem je v trvalém kontaktu, kdy jej o všem informuje.

"Myslím, že horší průvan než ANO to nebude. Tohle se přežene, ale to druhé konec," odvětila Babišovi jedna z diskutujících. "Docela často se Českem šíří hurikán Alena, je každý den v médiích. Nějaká Sabina, to přežijem..." poznamenal další diskutující, se zjevnou narážkou na ministryni financí Alenu Schillerovou. Obdobně pak reagovala další diskutující: "U nás žádný orkán nepotřebujeme, úplně nám stačíte vy s Alčou a Havlíčkem."

"Ještěže vás máme. Kdybyste tu nebyl, nic z toho, co píšete, by se neuskutečnilo a bouře Sabina by tady způsobila nedozírné škody. Děkujeme. PS: znáte 'chlubit se cizím peřím'?" napsal další uživatel.

"Vyhlašte pracovní volno a školní volno pro pondělí. Štěstí přeje připraveným. Nejhorší má být situace od 6 do 13. Například dálnice D5 může v případé silného deště a větru dopadnout špatně. Zodpovědná vláda má čas. Takhle červená mapa není normálnó hrozba. Při povodnich by už byla evakuace. Kdy jindy je čas s projevem a vysílaním na všech stanicich. Stromy na zeleznicich stejne zkomplikuji cestu do prace. Ukazte odvahu," vyzval pak Babiše jeden z občanů.

Orkán Sabine do České republiky dorazil v noci z neděle na pondělí, nejsilnější by měl být právě dnes mezi šestou a třináctou hodinou.

Drážní hasiči, silničáři, letečtí dispečeři, provozovatelé přenosové soustavy, energetici i další složky situaci monitorují, a to i v terénu, v provozu jsou call centra i on-line hlášení problémů. "Vypadá to, že vítr bude silnější, než se původně předpokládalo, nechceme nic podcenit. Nemusí to být nic vážného, ale je lepší být připraven. Vůbec poprvé funguje koordinovaná skupina veškeré dopravy a energetiky," uvedl vicepremiér Karel Havlíček (ANO).

"Sledujte aktuální situaci. Preventivně si zajistěte okna a dveře, odstraňte, případně upevněte volně uložené předměty a omezte pohyb venku i jízdu autem. Nezdržujte se a neparkujte v okolí starších budov, větších stromů a vysokých stožárů. Nechoďte za silného větru do lesa a nepřibližujte se k případným spadlým drátům elektrického vedení," radí pak ministerstvo dopravy lidem. Ti by měli také omezit horské túry a jezdit a cestovat maximálně opatrně.

