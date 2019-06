Babiše znám, bude bojovat. Až do konce. Dřívější hvězdný poslanec ANO promluvil

Na dotaz proč, nebyl bývalý poslanec za hnutí ANO na demonstraci na Letné, odpověděl, že důvodem byla účast ve studiu ČT24 ke komentování aktuálního dění na Letné. Současně připustil, že demonstrace by se ani tak nezúčastnil. Podle svých slov byl na poslední demonstraci v roce 1989. „Byl to obrovský výbuch emocí, sbratření, lásky,“ okomentoval tehdejší zážitek a dodal, že by šel demonstrovat za něco, čemu skutečně věří. „Kdyby teďka Babiš vydal edikt, což není možné, kterým ruší Českou televizi, DVTV, ruší svobodu tisku, nebo zavádí kuratelu nad justicí, byl bych první, kdo by demonstroval, šel bych tam tři hodiny dopředu,“ zdůvodnil Komárek s tím, že se z jeho pohledu zase tolik neděje.

Podle něho je justice v České republice nezávislá. „Z mého pohledu až příliš“, vysvětlil a dodal, že může být nezávislost justice ještě větší, pokud to bude prospívat lidem. „Marie Benešová podle mě nikdy nezavdala důvod, aby byla z tohoto podezřívána,“ reagoval na podnět demonstrantů, kteří nevěří, že Marie Benešová bude chtít nezávislou justici. Podle jeho zkušenosti z Poslanecké sněmovny je to dáma, která nikomu nic nedluží, podle něho k tomu nemá sebemenší důvod. „V tomto případě, nemám sebemenší podezření, že by Marie Benešová byla nějaká měkká figura, která se nechá ohnout, aby něco zametla pod koberec,“ dodal.

„Já to nepředpokládám,“ odpověděl bývalý poslanec na otázku Martina Veselovského směřující k tomu, že by Andrej Babiš pod tlakem demonstrací podal demisi. Podle svých slov Andreje Babiše celkem zná, je podle něj velmi soutěživý. „Je to člověk extrémně zaměřený na sebe, extrémně zaměřený na výkon a jeho naopak překážky motivují. On bude bojovat až do konce,“ myslí si Komárek. Andrej Babiš je podle něho dále člověk zaměřený na cíl a myslí přes čísla a je to chodící marketing. „Myslím, že ho to mrzí“, pronesl v kontextu s demonstracemi, protože Babiš podle něho chce být populární osoba.

Co dělí Andreje Babiše od toho, aby přišel mezi demonstranty a mluvil s nimi, zajímá Martina Veselovského. „Tam to nejde. Já jsem extrémně otevřený, ale já bych nešel za někým, kdo dopředu řekne, ty jsi hovado a prase, tebe nemám rád, odstup, nelíbí se mi tvůj ksicht, nelíbí se mi tvoje minulost, tvůj sestřih, já tě nechci ani vidět,, odůvodnil bývalý poslanec. Dle jeho soudu, pokus by byl naprosto marný. „To není prostředí, které je ochotné se s ním bavit,“ pokračoval. Sám předsedu vlády chápe, že tam nejde.

Zastánci a odpůrci Babiše podle Komárka jsou nesmiřitelné tábory. Není prostor pro dialog. Podle něho současné demonstrace jsou více nenávistné, než tomu bylo v roce 1989.

Strany, které vystupují proti Babišovi ve Sněmovně, podle Komárka nejsou reálnou reprezentací, neboť nemají sílu a ztratily nárok na reprezentaci. „Strany jsou zatíženy mnoha skandály, mnoha problémy, mají nedůvěryhodné vůdce,“ vysvětlil s tím, že ti, co je volí, je volí spíše jako alternativu proti k Babišovi.

Tím ale neříká, že hnutí ANO je bez chyb. „Já si myslím, že ANO je zatíženo velikými chybami, tou největší je, že je budováno jako tradiční strana po vzoru sociální demokracie,“ pravil a vysvětlit co tím myslí. Poukázal na fakt, že šéfové místních buněk nedávají prostor vstupu novým osobnostem do strany. „Druhou chybou podle mě je, že Andrej Babiš až příliš strhl pozornost na sebe, on je nesmírně dominantní alfasamec, ale on měl nechat vedle sebe více vyrůst svým spolupracovníkům,“ vysvětlil dvě základní chyby, které nyní z jeho pohledu hnutí ANO nejvíce zatěžují. Dle Komárka hnutí ANO 30 procent již nedostane.

Na závěr zazněla i prognóza dalšího vývoje. „V tomto případě je jasné, že vláda nepadne,“ uzavřel.

autor: sla