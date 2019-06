Babiši, Nora Fridrichová má pro tebe vzkaz. A vlastně pro všechny, kdo mají zlevněné jízdné

Moderátorka veřejnoprávní České televize Nora Fridrichová si na svém facebookovém profilu rýpla do slev na jízdné pro seniory, které zavedla vláda Andreje Babiše (ANO). A poté ještě v diskusi přidala další komentář. Publicista Josef Provazník přešel do protiútoku. Uznal, že Nora Fridrichová v ČT asi pracuje za almužnu, ale přesto mu prý hlavou vrtá jedna věc...

„Podle mě by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům a dovoluji si navrhnout letenky zdarma pro 40+, do zemí mimo EU samozřejmě,“ poznamenala.

„Zpáteční?“ ptá se pak jeden z uživatelů. „Kam babičky vlakem, tam my letem,“ dodala Fridrichová. „Noro, nemáte na letenku?“ zeptal se další uživatel. „Víte, kolik vnuků 40+ by poté mohlo za svými babičkami, které odjely vlakem?“ odvětila.

Slevy na jízdné ve vlacích a autobusech pro studenty a důchodce zůstanou podle Andreje Babiše (ANO) zachovány, dokud bude předsedou vlády. Babiš to v březnu uvedl při interpelacích ve Sněmovně. Reagoval tak na dotaz poslance TOP 09 Dominika Feriho, zda a v jakém stadiu je vyjednávání o zrušení slev v rámci hledání úspor ve výdajích státu kvůli ekonomickému poklesu.

Babiš označil poslancova slova za fake news. „Žádné slevy se rušit nebudou, ani pro důchodce, ani pro studenty. Dokud já budu premiér, slevy budou,“ prohlásil předseda vlády.

Feri se hájil tím, že o možnosti zrušení slev mluvil místopředseda ČSSD Roman Onderka. Pokud Babiš vyjádření představitele sociální demokracie ignoruje, svědčí to podle poslance o poměrech ve vládní koalici. „Jestli slevy na jízdném zrušit nechcete, znamená to, že chcete projíst naši budoucnost,“ dodal Feri.

Ministerský předseda označil zavedení slev na jízdné za „jednoznačný úspěch“ své vlády. „Důchodci a studenti nám píšou a jsou rádi, a my jsme rádi,“ řekl. Slevy jsou podle premiéra využívány seniory kvůli důchodům, které jsou stále nízké.

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou od loňského 1. září využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného.

Počet cestujících se podle údajů dopravců ve vlacích Českých drah po zavedení slev zvýšil proti podzimu 2017 zhruba o čtyři procenta, což jsou přibližně dva miliony cestujících. Růst počtu cestujících v řádu jednotek procent zaznamenaly i RegioJet nebo Arriva. Zvýhodnění cestující tvoří celkově asi třetinu všech pasažérů. Počet cestujících v autobusech se zvýšil o dvě až tři procenta.

Vyjádření Nory Fridrichové okomentoval publicista Josef Provazník, kterému vrtá hlavou, jak může žena pracující pro ČT komentovat demonstrace platformy Milion chvilek pro demokracii a tropit si žerty z premiéra, když by měla být objektivní.

„Možná už jsem ale tou Putinovskou, Klausovskou, Zemanovskou, Okamurovskou, Trumpovskou, Farageovskou, Le Penovskou, Salviniovskou a Wildersovskou propagandou úplně zpitomělý a vidím něco, co vůbec není. Možné jde paní Noře jen o to, aby si ve svých 41 letech mohla udělat príma dovču u moře, za kterou nebude muset nic platit...“ spekuloval.

