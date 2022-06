Babišovi zavolali ze studia: Gazdík má tunu másla na hlavě. A to o něm veřejnost ještě neví...

reklama

Andrej Babiš zvedl telefon redaktorům CNN a jakmile se nadechl k prvním odpovědi, ve věci ministra Gazdíka, nenechal nit suchou nejen na Gazdíkovi, ale ani na hnutí STAN a na celé vládě.

„Pan Gazdík má tunu másla na hlavě, a to ještě veřejnost neví, co dělal na úrovni Zlínského kraje. STAN je strana organizovaného zločinu. Pana Redla do STAN přivedl od pana Krejčíře Stanislav Polčák. A pan Fiala by teď měl vědět, jak se psalo ve tweetu pana Hřiba, že rodina pana Redla darovala ODS půl milionu korun. Takže já jsem překvapen, jak teď premiér Fiala, který byl vždy mírný a konsenzuální, tak najednou útočí na ANO. Prosím vás, kauza Čapí hnízdo, to je 15 let stará kauza, kterou někdo účelově vytáhl. To není jen o Gazdíkovi, to je o panu Půtovi v Liberci, který tam měl korupci, to je pan Polčák, a co dělal Rakušan v Kolíně, to by bylo na dlouho. Teď tady máme 3K. Klientelismus, korupce a kokain. Kokain tady ještě v minulosti nebyl,“ pravil Babiš.

Pak znovu hájil sám sebe. „U Čapího hnízda nebyla žádná korupce, na dotace byl nárok, i když ji firma vrátila. Babiš žádné kauzy nemá,“ hájil sám sebe Babiš.

Poté se pustil do celé vlády Petra Fialy (ODS).

„My jim říkáme, co mají dělat. My jsme srazili inflaci na 5,5 %, protože jsme snížili DPH na plyn a topení. My jsme jim řekli, jak mají zastropovat ceny pohonných hmot. Nějaký deštník Fialovy vlády, ten nefunguje. Ten Jurečkův příspěvek 5 tisíc, ten taky nefunguje, a to na něm dělali dva měsíce. Když pan Fiala obdivuje Polsko, tak ať se podívá, jak to tam vypadá, že se tam pomáhá plošně. Fialova vláda lidem nepomáhá. ... Příspěvek na mobilitu 500 korun? To je sranda. I moje nadace dává dva tisíce. Komu vlastně vláda pomáhá? Nikomu. Tahle vláda je nekompetentní, nikdo ji neřídí a nikdo tam nic nedělá. Ta vláda jedná až ve středu. My jsme to měli už v pondělí. Ani ČT už nevysílá jednání Sněmovny, aby tam nebylo slyšet, co říká hnutí ANO, protože by to přece bylo špatně,“ rozčiloval se dál Babiš.

„Oni jsou absolutně nefunkční. A hlavně to nikdo neřídí. Pan Fiala neřídí nic. On jen vysílá signály. Tak je na čase, aby se od nás něco naučil,“ nedal se zastavit expremiér.

Celé vystoupení Andreje Babiše naleznete zde

Fiala by podle Babiše měl „sáhnout do ČEZu pro dividendu“ a vedle toho by měl podle Babiše snížit DPH na energie, ale také na potraviny a na pohonné hmoty, jak to dělají i jiné státy v Evropě. „Ale ta vláda to nedělá, protože by museli říct, že to, co jsme dělali my, bylo dobře,“ hřímal Babiš s připomínkou toho, že na konci roku 2021 tehdy jeho končící vláda ještě snížila DPH u energií na nulu.

„Pan Fiala je politolog, On tomu nerozumí,“ nebral si servítky Babiš.

Podle šéfa hnutí ANO teď má Česko velký prostor k dalšímu zadlužování a teď prý Petr Fiala lže, když říká, že musí peníze šetřit. „Vrátili jsme se do devadesátek. Je to nejhorší vláda, neschopná, nekompetentní a ještě v ní sedí organizovaný zločin,“ řekl Andrej Babiš.

