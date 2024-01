Babišovo ANO první. Už také u vysokoškolsky vzdělaných. Zato Fialova ODS...

Hnutí ANO by podle prosincového průzkumu agentury Median vyhrálo sněmovní volby se ziskem 35 % a nadále posiluje. Naopak vládní ODS pomalu ztrácí a podle průzkumu by ji volilo 13 % voličů. Dominanci hnutí ANO podtrhuje fakt, že by porazilo všechny ostatní strany napříč všemi skupinami vzdělání včetně vysokoškolského a vládne také v socioekonomických skupinách, od podnikatelů k důchodcům.

reklama

V prosincovém modelu agentury Median by hnutí ANO volilo 35 % voličů, což by po přepočtu na mandáty znamenalo 87 poslaneckých míst. S velkým odstupem je na druhém místě vládní ODS se ziskem 13 %. Třetí jsou Piráti (10,5 %). Následuje SPD (9 %), hnutí STAN (6,5 %) a TOP 09 (6 %). Vládní KDU-ČSL je mimo Poslaneckou sněmovnu ve volebních průzkumech dlouhodobě. Největší šancí na proniknutí do sněmovny mají ještě SOCDEM (4,5 %) a KSČM (4,5 %). Podpora ostatních stran je v prosincovém modelu velmi nízká.

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 2% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 44077 lidí

ANO též vede ve všech skupinách obyvatelstva podle socioekonomického statusu, tj. mezi zaměstnanci, podnikateli, nezaměstnanými, penzisty i lidmi na rodičovské dovolené. Jedinou výjimkou jsou studenti, kde má ANO podporu téměř nulovou, zatímco téměř polovina studentů by volila Piráty. Vládní ODS by nejčastěji volili podnikatelé a zaměstnanci ve vysokopříjmové kategorii. Piráti vládnou věkové skupině 18 až 24 let, kde by je volilo 40 % respondentů.

Z průzkumu vyplývá, že hnutí ANO se daří získávat hlasy napříč věkem a socioekonomickým postavením. ANO má také nejvyšší voličský potenciál (39,5 %). Je třeba vzít v patrnost, že model Medianu nepracoval s koalicemi, přičemž prostý součet zisků stran koalice Spolu může být zavádějící. Součet hlasů pro současné vládní strany by dohromady znamenal zisk 90 poslaneckých míst.

Psali jsme: Německo ve varu: Podpora Scholze padá. Navíc něco uniklo do médií Ukrajince ne! Češi v průzkumu řekli, co si vláda nedá za rámeček Čerstvá čísla: Bezkonkurenční ANO, oživená SOCDEM a umírající KDU Ukončit válku na Ukrajině. Hned, chtějí v EU. Orbán předložil výzkum

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE