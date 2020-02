Babišovo lejno na botě? Novinář, kterého nesnáší, má nové téma

Kremlík pak dodává, že informace předal BIS, která podle všeho sepsala zprávu a předala ji mimo jiné i šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. „Firmu neznám,“ odpověděl pak na dotaz Seznam Zpráv premiér Andrej Babiš.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiér Andrej Babiš se s novinářem Jankem Kroupou nemusí. Patrné to bylo poté, co zhruba před 14 server Seznam Zprávy přišel se zjištěním, že-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. „Chtěl bych odmítnout lži Seznamu, který tady zase lže, jak to často dělá. Když říká, že e-shop na dálniční známky byl zástěrkou pro tajný sledovací systém. Je to samozřejmě nesmysl. Já jsem i teď mluvil s panem Kremlíkem ohledně jeho vyjádření – a je pravda, že to bylo v utajeném režimu, a je jenom jasné to, že ta zařízení, když někdo nemá zaplacenou známku, tak to musí nahlásit policii. Takže žádný sofistikovaný sledovací systém to nebyl, je to nesmysl. Předpokládám, že i BIS se k tomu vyjádří, je často mediálně aktivní, tak teď mají příležitost, a samozřejmě je to známý redaktor, který už v minulosti se přičinil k tomu, že paní Jourová skončila ve vězení, takže je to lež a my to zásadně odmítáme a není to pravda. My jsme tu zakázku zrušili a včera pan ministr Havlíček rozhodl o zrušení další zakázky, která se nám nelíbí,“ zmínil tehdy na tiskové konferenci po jednání vlády Babiš.