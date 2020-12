Babišův poslanec promluvil. Ať padnou obvinění. Ani sto tisíc zatím nezabralo

Zatím stále nedořešené úniky neznámých chemikálií do řeky Bečvy jsou už několik týdnů předmětem také ostrých politických debat. Mnoho opozičních politiků totiž upozorňuje na nečinnost vlády i zodpovědných státních orgánů a dokonce naznačují, že je zde velký zájem na tom, aby dnes již čtyři havárie, během kterých unikly do řeky Bečvy chemikálie, byly zameteny pod koberec. Redakci ParlamentníchListů.cz zajímalo, jak se k celé kauze staví poslanci ze Zlínského kraje. Z oslovených zástupců všech politických stran však odpověděli pouze poslanci za ANO, STAN a Piráty. Reprezentanti ostatních stran i přes opakované žádosti nebyli schopni na konkrétní dotazy odpovědět, což je zvláštní, neboť se dá očekávat, že ekologické havárie na Bečvě budou silným tématem blížících se parlamentních voleb na Zlínsku.

Na dotazy ParlamentníListů.cz otevřeně reagoval například poslanec Pavel Pustějovský za hnutí ANO, který je shodou okolností členem představenstva společnosti DEZA, která patří pod skupinu Agrofert. Právě tato chemička je mezi řádky často opozicí a některými médii označována za možného viníka problémů na Bečvě. „Největší problém je v tom, že se maximum pozornosti nevěnuje vyšetření příčiny havárie a identifikaci původce,“ řekl Pavel Pustějovský, podle kterého by mělo dojít ke zveřejnění výsledků policejního šetření a měla by padnout obvinění.

A jak se v této kauze poslanec Pustějovský angažuje? „Komunikuji se zainteresovanými stranami a snažím se dostat k maximu relevantních informací. Bude nutno prověřit obecně platné postupy při těchto mimořádných situacích,“ dodal poslanec.

Podle jeho kolegy poslance Petra Gazdíka, místopředsedy hnutí STAN, je největší problém ve fatálním selhání státu, zejména České inspekce životního prostředí a státního zastupitelství. „Policie musí věc došetřit. Ministr Richard Brabec by měl odstoupit. Buď je neschopný, nebo kryje viníka. Obojí je na odstoupení,“ uvedl Petr Gazdík, který nabídl společně s Hanou Ančincovou, pirátskou náměstkyní zlínského hejtmana, z vlastních peněz 100 tisíc korun tomu, kdo svou výpovědí přispěje k odhalení pachatele. Mimochodem, právě na společné „kampani“ Petra Gazdíka a Hany Ančincové se již v tuto chvíli demonstruje budování předvolební spolupráce mezi STAN a Piráty pro nadcházející parlamentní volby.

Do případu se vložil také další pirátský politik, poslanec František Elfmark, podle kterého je největší problém v tom, že vyšetřování této katastrofy nemá konce. „Transparentnost je v podstatě nulová a tak ani netušíme, zda byly odebrány včas všechny potřebné vzorky, zda se něco nezanedbalo hned v počátku… Pochybnosti narůstají, svědci se vyjadřují v tom smyslu, že ČIŽP na místo přijela se zpožděním, že některé odebrané vzorky byly ztraceny, že klíčoví svědci byli vyslechnuti až po více než měsíci… Je toho dost, co budí nedůvěru v postup příslušných orgánů. Další věc jsou ty následující úniky dalších látek. Ptám se, jak je to vůbec možné?“ reagoval na dotaz ParlamentníchListů.cz poslanec Elfmark.

A co by se mělo podle poslance Elfmarka stát? „Vyšetřovací orgány by tedy měly nadále věnovat kauze maximální úsilí, prošetřit skutečně všechny podezřelé subjekty, ať už patří pod Agrofert nebo ne, a byl bych velmi rád, kdyby o průběhu vyšetřování byla lépe informována veřejnost,“ uvedl s tím, že by měl vzniknout také ministerský metodický pokyn, aby bylo do budoucna jasné rozdělení pravomocí a odpovědnosti pro jednotlivé orgány.

„Měly by být prošetřeny všechny varianty toho, co se mohlo stát, ať už šlo o únik kyanidů, fenolu, chlóru, či úplně jiné látky. Mělo by být také přezkoumáno jednání ČIŽP, která měla podle výpovědí určitých svědků přijet na místo až dvě hodiny po ohlášení havárie,“ dodal poslanec Elfmark, který stojí také za webem zazivoubecvu.cz.

