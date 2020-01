Babišův průšvih: V Bruselu se jednalo celé hodiny. A...

Schůzky se účastnil třeba náměstek ministra zemědělství Jiří Šír nebo taky šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán. Závěry té prý poměrně technicistní schůzky bychom se měli dozvědět dnes ve 13 hodin na tiskové konferenci v sídle resortu zemědělství. Anketa Stydíte se za premiéra Andreje Babiše? Stydím 5% Nestydím 95% hlasovalo: 2526 lidí

Tento audit ještě není uzavřený. Bruselská strana teď bude mít 30 pracovních dní na zpracování zápisu z jednání, poté česká strana dalších 15 na připomínky, a až poté se rozběhne 6měsíční lhůta, po které se dá očekávat už zaslání té finální zprávy druhého auditu.

Kdy bude Česká republika vědět, zda bude vracet, či nebude vracet peníze ze zemědělských dotací? „To nevím, protože vidíme, že ta jednání jsou složitá, jsou skutečně, je to legální záležitost, není to politická záležitost, byť vlastně v Česku se to bohužel zpolitizovalo, což je asi největší neštěstí celých těch záležitostí,“ mínil ve vysílání ČT24 komentátor Info.cz Petr Holec. „Vy jste nastínila ten časový rámec, takže určitě česká strana k tomu má, nebo bude mít výhrady, nebo podá nějakou oponenturu a vlastně v Bruselu potom budou mít těch zhruba 30 dnů na to, aby z toho udělali nějaké finále, takže to si myslím, že nejdřív to bude za nějaký měsíc a půl,“ sdělil Holec.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ten velký audit, velká zpráva o střetu zájmů také ještě není finální, protože finále té zprávy bude někdy v říjnu letošního roku. Tam je až půlroční doba na nějaké korekční řízení a i v tomhle auditu bude mít česká strana určitě svoji oponenturu, takže v tomhletom případě procesně to hotové není a finále uvidíme až v říjnu. A já jsem mluvil o tom zpolitizování, bohužel jsme viděli i to, že ten audit byl důvěrný i na žádost Evropské komise a sotva sem přišel, tak vlastně opozice chtěla jeho zveřejnění, ale ironie je, že opozice současně poukazuje na to, že Andrej Babiš porušuje procesní záležitosti Evropské unie. Čili nemůžete někoho obviňovat, že porušuje právo nebo procesy Evropské unie a současně je chtít porušovat sama. Já bych řekl, že je to oboustranně nešťastné, že se tady ta procesní záležitost vlastně stala hlavním politickým tématem,“ míní Holec.

Holec následně uvedl, že problém celá věc samozřejmě je. „Řekl bych, že je to bezprecedentní problém v tom, že Andrej Babiš je jiný politik v tom, že je to člověk, který vlastně za sebou má velké podnikatelské impérium, které dneska vlastně na základě, nebo v rámci lex Babiš odložil někam do svěřenského fondu a mimochodem vlastně je tady ještě další problém, když mluvíme v souvislosti s lexem Babiš, to, že Ústavní soud má vlastně, se zabývá žádostmi na zrušení části lex Babiš, a v momentě, kdy by Ústavní soud lex Babiš zrušil, nebo zrušil jeho část, tak vlastně vznikne nový problém, protože vlastně Andrej Babiš nebude moct porušovat zákon, který by přestal platit, nebo aspoň jeho část. A vlastně nikdo moc nechápe, proč Ústavní soud už v téhle záležitosti nerozhodl, protože ten velký audit se točí kolem lex Babiš, kde Evropská komise obviňuje Andreje Babiše, že porušuje i ten český lex Babiš. Takže si myslím, že Ústavní soud by zrovna v téhleté záležitosti měl co nejrychleji rozhodnout,“ dodal.

Zároveň dodal, že české politice by nyní výrazně prospělo, aby veškeré verdikty už byly finální.

Audit komise k zemědělským dotacím podle serveru Neovlivní dospěl k závěru, že Babiš je ve střetu zájmů a dál ovládá holding Agrofert. Firma tak podle komise nemá nárok na evropské dotace. Státní orgány k tomu uvedly, že finální zprávu komise k auditu nemají.

Babiš opakovaně odmítá, že by byl ve střetu zájmů a že by Česku hrozilo vracení evropských peněz. Podle opozice je ale premiérův střet zájmů jasný.

Střet zájmů u premiéra konstatoval i předchozí audit Evropské komise, který se týkal dotací ze strukturálních fondů EU. Babiš má podle závěrů auditorů přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých vložil holding. Auditoři to dovozují z toho, jak definoval cíle fondů, vybral správce fondu, které navíc může odvolat, a toho, že je takzvanou obmyšlenou osobou a může mít z fondů užitek. Zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu podle auditorů ovlivnil nestrannost Babišova rozhodování, protože jako předseda vlády, ministr financí či předseda Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy rozhodoval o záležitostech týkajících se unijních fondů, které měly dopad na Agrofert.

Psali jsme: Demonstrace před ČT! varuje herečka Geislerová. A takto „uspěla“. U Klause ml., ale i u KDU-ČSL. Silná slova Kauza Xaver: Tu máš, legendo! Zastala se „oceněného“ odpůrce ČT. A bylo veselo Lukáš Kovanda: Už pozítří nastane brexit. Co se změní pro Čechy žijící v Británii? Příbram: Lanový park doplňuje nabídku aktivit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.