Babišův průšvih s EU: Horší než Berlusconi! zní z Francie. A ještě prý udeří Lenka Bradáčová

Jak píše reportérka Slonková, unijní audit poukázal i na chyby českých úředníků, kteří propláceli dál dotace holdingu Agrofert, a to přesto, že tušili, že jsou problémy. Případ má nyní na stole pražská vrchní žalobkyně Lenka Bradáčová a její lidé. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman již v neděli označil závěry auditu za vážné.

„Ani to, že úředníci rozhodují o případu, který se týká premiéra, a mohou tak být pod jistým tlakem, z nich nesnímá trestní odpovědnost. Každý dokument má nějaký podpis, každý někdo schválil. A nyní je třeba ptát se, proč rozhodli, jak rozhodli, co je k tomu vedlo,“ sdělil serveru Neovlivní.cz zdroj obeznámený s případem.

Jde zejména o úředníky z ministerstev financí, pro místní rozvoj a také ze Státního zemědělského intervenčního fondu, kde nechtějí pozastavit dotace pro Agrofert ani nyní. Hovoří obdobně jako sám premiér, který se brání tomu, že jde zatím prý jen o předběžný závěr, ale ve finále dokáže, že se Evropská komise mýlí. „Pravděpodobnost, že by Komise zcela změnila svůj názor, je minimální,“ oponuje však server Neovlivní.cz.

„Kauzu jako Babiš EU ještě nezažila. Je to horší než Berlusconiho problémy,“ sdělil pak již v prosinci loňského roku Eric Maurice, ředitel bruselské kanceláře prestižního francouzského think-tanku Nadace Roberta Schumana. Rozhovor s ním nyní přinesl server iHNED.cz.

„Byli tu premiéři, kteří doma měli problémy s justicí, jako byl italský premiér Silvio Berlusconi. Ale toto je první případ, kdy je nějaký předseda vlády podezřelý ze zneužití evropských fondů. A navíc ještě pro své osobní obohacení. To je bezprecedentní,“ míní Maurice s tím, že Berlusconi na všechny výtky reagoval tím, že jde o politická obvinění.

„Babišův případ je ale kvůli tomu, že jde o evropské peníze, jiný. Prošetřoval ho Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), zkoumá ho Evropská komise. Babiš nemůže říct, že jde jen o to, že si na něj zasedla česká justice. Pracovat začaly i evropské mechanismy, které kontrolují nakládání s evropskými penězi. Pro Babiše tak bude mnohem těžší tvrdit, že jde jen o politicky případ, o nějakou mstu či hon na čarodějnice,“ dodal.

Závěrem se pak také vyjádřil k tomu, že Babiš sám sebe označuje za proevropského politika. „Nestačí jen opakovat, že jste proevropský. Musíte to taky v konkrétních případech ukázat. Zatím nevysvětlil, co chce ve jménu Česka v rámci EU prosazovat. Můžete říkat, že jste proevropský, ale co to znamená? To říká spousta lidí, například i maďarský premiér Orbán. S tím, že chce jinou EU. Debata o tom, jaká by EU měla být, je v pořádku. Ale pouhý fakt, že zdůrazňujete, že jste proevropský, vás v rámci Unie rozhodně nemůže uchránit před kritikou. To by pak nemohl být kritizován vůbec nikdo. A pokud chce někdo být proevropský, tak by na prvním místě měl respektovat evropské právo. Jestli ho Babiš respektovat bude, to nám musí teprve prokázat,“ uzavřel Maurice.

