Babišův střet zájmů: V Komisi ho mají taky. Ale Macron to chtěl. Bomba od Vondry je na cestě

Prvním tématem byla spolupráce s StB, ke které se v poslední době přiznalo více lidí, například Cyril Höschl. Vondra soudil, že je dobré, že mají lidé tyto informace. Sám prý neškatulkuje, protože byl v disentu a zná takové příběhy. „Třeba to nejsou žádní boxeři, kteří vydržej hodně. Tam byli příběhy, přivázali je k topení před dětma, kopali do tý mámy, strhali z ní pyžamo, ostříhali jí vlasy před vlastníma dětma, takovéhle příběhy se děly. Když někdo tohle nevydržel, pro to já mám pochopení," vyjádřil se europoslanec. Nicméně pro udavačství za peníze pochopení nenachází.

Také zaznělo téma obžaloby Miloše Jakeše a Lubomíra Štrougala. Vondra k tomu dodal, že jeho pocity jsou také smíšené. „Jednak nechat střílet do lidí na hranici, kteří jenom jdou za svobodou, to je ještě drsnější, než zavírat Havla nebo Vondru,“ nabízel jeden pohled europoslanec. Tito lidé si prý zaslouží, aby společnost k tomu ještě něco řekla, ale 30 let je dle něho děsně pozdě.

Moderátoři se zeptali, co říká na to, že na filozofické fakultě před výročím listopadu vystupovala Marxistická Alternativa. Dle Vondry se jedná o „obrovské varování“. A dodal, že se lidé mýlí, když považují marxismus a komunismus za ruskou myšlenku: „To je západní stvoření, to stvořil Západ, pak v podobě V. I. Lenina to dovezli do Ruska, tam na to Lenin a Stalin naroubovali ten carský autoritativní systém a vznikla z toho naprostá zrůda. Ale nesmí se zapomínat, že ty kořeny jsou na Západě.“ Dodal, že tyto kořeny nevymřely. Ale v diskuzi na Albertově ho prý uklidnili studenti-přírodovědci, kteří jsou údajně úplně normální, a také mu řekli, že klimatickou stávku organizovala tzv. Klinika a rektor byl slabý a povolil akci, protože do něj stříleli za Home Credit. „Myslím si, že je měl vypoklonkovat hned,“ mínil Vondra. RNDr. Alexandr Vondra



Pak se šlo na „velké téma“, tedy EU a vyhlášení klimatické nouze. Prý k němu došlo na poslední chvíli a byla to v podstatě partyzánská akce francouzského poslance. Dle Vondry se jedná o výraz hysterie, a bude se nařizovat nejen v EU, čím mají lidé jezdit, čím mají topit, co jíst a co říkat. „Aby začali u sebe, to ani náhodou,“ dodal Vondra a řekl, že právě proto dal pozměňovací návrh, aby skončilo zbytečné stěhování mezi Bruselem a Štrasburkem, které existuje jen kvůli francouzské prestiži. Dodal, že do Štrasburku ani není přímé letecké spojení, takže uhlíková stopa letadel je ještě větší kvůli mezipřistání. Macron prý o tomto vyjednávání nechce slyšet, takže mu akci francouzského poslance tímto pozměňovacím návrhem vrátil. A francouzský prezident neměl radost.

Macron prý počítá s tím, že celá záležitost usne, ale Vondra se tématu hodlá rýpat dál, dokonce už prý plánuje studii, která má změřit uhlíkovou stopu stěhování mezi Bruselem a Štrasburkem. Dodal, že v tomto má podporu od Zelených v europarlamentu. Dodal, že je pro ochranu životního prostředí, ale i někteří vědci prý upozorňují, že hysterická opatření nevedou k dobrým výsledkům. Jako příklad jmenoval Martina Bursíka a jeho prosazování biosložek do paliva. „Co z toho vzniklo? Řepka tady. Palmové olejné plantáže v Indonésii.“ Po ideologizaci se prý už nejedná o vědu, ale o náboženství.

Nejjednodušší by podle něj bylo „vypnout“ dotace. Ale s Andrejem Babišem v čele k tomu prý dojde těžko. Jeden z moderátorů zmínil, že Andrej Babiš „vypnul“ střet zájmů. Ale Vondra mínil, že každý ví, že do Agrofertu nemá daleko. „Zase znovu, já jsem zvědav, probíhá tady nějaké řízení v EK, které zahrnuje ten konflikt zájmů, a poslední komise, která byla schválená, tam je francouzský komisař, a myslím si, že to je trochu stejný případ jako Andrej Babiš, nakonec, protože si to Macron přál, tak prošel jako nůž máslem,“ dodával europoslanec. Fotogalerie: - Druhé čtení rozpočtu

Vondra také souhlasil, že Babiše se v EU nikdo zbavit nechce, protože je pro EU konformní i komfortní partner. Dodal, že Babiš je narozdíl od Viktora Orbána nebo Jarosława Kaczyńského mužem dohody, nikoliv mužem principu. „Oni ho vyhodnocují jinak než zásadového konzervativce,“ vysvětlil Vondra a dodal, že u nás EU nemůže být strážcem korupce, protože „dealmaker“ Babiš je pro ně přijatelný.

Jako svůj cíl si bere komplikovat a omezovat nejhorší excesy v europarlamentu. Protože ty mohou vést k rozvratu pořádku v Evropě a lidé vyjdou do ulic. Připomenul, jak dopadl Emmanuel Macron, když zkusil zavést, byť jen jedno opatření. Nyní prý dochází ke snaze protlačit tato opatření přes EU, protože v té je těžší se zezdola zmobilizovat. Dodal, že o tom hovořil s Fransem Timmermansem (evropský socialistický europoslanec – pozn.red.), protože i zastánci se prý tohoto bojí, ale Timmermans a jemu podobní si myslí, že se to zaplatí, dojde k většímu přerozdělování a oberou bohaté, ale neuvědomují si, že vytvářejí půdu k revoluci. Dodal, že také má za cíl informovat Čechy o činnosti Unie, a co se tam děje. Se smíchem to popsal jako disidentskou činnost.

Jeden z moderátorů poznamenal, že pro klimatickou nouzi byla celá TOP 09 a i poslankyně komunistů Konečná. Té to podle Vondry bylo proti mysli, ale musela sklapnout podpatky, aby nedošlo k vyhození z frakce. „Zelení jak brčál,“ popsal komunisty v europarlamentu. A označil za možné, že komunisté velkým přerozdělováním nutným k prosazení zelených reforem sledují cíl prosadit v Evropě socialismus. „Tím pádem, pozor na ně,“ varoval. TOP 09 prý soutěží s Piráty o to, kdo bude zelenější. A vypadá to, že je překoná. Ale čeští europoslanci jsou podle něho stále oázou zdravého rozumu v zelené lavině.

