Bakalův server ulovil muže, který podpořil Zemana v kampani. Jde o developera, jemuž prezident pomohl

Server Aktuálně.cz přináší informace o tom, jak se teplický developer Jaroslav Třešňák zapojil do předvolební kampaně Miloše Zemana, kterou prezident oficiálně nevedl. Na podzim nechal Třešňák natisknout letáky se životním příběhem Miloše Zemana. Přišly ho zhruba na 3,2 milionu korun. Chtěl tím Zemanovi oplatit laskavost. Prezident mu totiž pomohl uvést do povědomí chorvatských politiků ambiciózní projekt nového letoviska, které by mohlo v této zemi vyrůst do roku 2020.

„Pan prezident o projektu řekl všem. Jak paní prezidentce Chorvatska, tak předsedovi vlády a předsedovi parlamentu, a dostal se do povědomí tamní veřejnosti,“ vzpomíná developer na loňskou březnovou návštěvu Chorvatska, kam podle informací serveru zástupci Třešňákovy firmy Zemana doprovázeli.

Třešňák si váží pomoci, kterou Zeman podnikatelům nabízí při svých zahraničních cestách. Prý vždy podnikatele obejde a zeptá se jich, s čím přesně jim může pomoci. Třešňák si tohoto postupu cení tolik, že je ochoten přehlížet i protiislámskou rétoriku hlavy státu, která odrazuje arabské turisty. Ti lázeňské město Teplice hojně navštěvovali. Jejich děti se tu léčily např. s nemocemi pohybového aparátu a jejich rodiče tu utráceli peníze, což vyhovuje developerovi. Jenže s nárůstem protiislámských nálad v Česku arabských turistů ubylo. Třešňák by byl rád, kdyby lidé pochopili, že nejde o migranty, ale naopak o hosty, kteří do Česka přinášejí peníze, a podle toho je dobré se k nim chovat.

