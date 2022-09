Banda diletantů a lidských hyen. Nejhorší vláda od roku 1989, vzkazuje Vyoral

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Energie není nedostatek,“ míní Tomáš Vyoral. A dodává: „Nedostatek je pouze záměrně uměle vytvářen.“ Vláda se podle něho podobá té minulé tím, že také ruinuje rozpočet. Jedna kvůli covidu, druhá kvůli Ukrajině. Stačilo by podle něho málo. „Souhlasím pak s názorem řady jiných, že se jedná bezpochyby o nejhorší vládu po předání moci v roce 1989, ne-li o nejhorší od vzniku naší republiky vůbec,“ uvedl. A pokud jde o prohlášení o svetru, nejde o to, že by se předsedkyně Sněmovny vzdalovala od reality. „Ta jen bloudí v říši blbosti a ne a ne najít dveře ven,“ zhodnotil Vyoral.

Asi nejvýznamnější mezinárodní zpráva tohoto týdne, zemřel poslední generální tajemník komunistické strany a prezident Sovětského svazu Michail Gorbačov. A zatímco jedni ho vychvalují, že nechal Sovětský svaz celkem pokojně rozpadnout, jiní upozorňují, že i on měl na triku vojenské zásahy, nemluvě o zatajování Černobylu. Jak posledního tajemníka hodnotíte vy?

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9403 lidí

Dalším faktem je, že i jeho přičiněním se u nás na čas uvolnily otěže a poměry. Důležité je však také mít na paměti to „na čas“. Neboť myslím, že každý, kdo má oči a uši, tak musí vnímat, že totalitu socialistickou vystřídala totalita liberálně socialistická označovaná orwellovsky za demokracii. Z jednoho zadku jsme se přemístili do druhého, mám-li to říct na půl huby. Také nezapomínejme, že kdyby vykonavatelem nebyl Gorbačov, byl by jím jiný kádr vytažený z kádrové zálohy. Nemějme iluze, že by něco tak velkého zmohl on sám. Tak podstatné a klíčové záležitosti a změny z hlediska geopolitiky a mocenského řízení totiž rozhodují jiní hráči a trochu na jiném hřišti.

Vláda čím dál více ustupuje těm, kdo volají po podpoře pro… nu, skoro pro všechny. Po domácnostech se zřejmě budou platit kompenzace energií i firmám. Že vláda zruinuje rozpočet, je nabíledni. Ale hlavně to nijak neřeší to, že zdrojů energie je nedostatek. Co s tím?

Předně, zdrojů energie zatím není nedostatek. To je alespoň dle mého lež předestíraná mainstreamovými médii a politickou elitou. Nedostatek je pouze záměrně uměle vytvářen a eskalován v rámci probíhající měnové reformy a procesů ovládání společnosti. Cílem je přerozdělit veškeré zdroje zespod od obyčejných lidí a v návaznosti od většiny států k nadnárodním korporacím, jež reálně vlastní úzká skupina elit operujících mimo světla ramp.

Nedostatek je pak vytvářen ať už takzvanou zelenou energetickou politikou a „greténismem“, kontraproduktivními sankcemi proti Rusku, které reálně dopadají jen a pouze na nás samé, a prozápadní rektálně alpinistickou politikou našich vrcholných představitelů, kteří před zájmy ČR a jejích občanů staví na první místo své levné hrdinství a oddanost a poklonkování vůči západním pánům, pardon partnerům.

Že vláda pokračuje v ruinování rozpočtu energeticko-ukrajinskou cestou a navazuje tak na předchozí vládu, jež ruinovala rozpočet sanitární covidovou diktaturou, je zřejmé. V obou případech řešení podstaty daného problému nahrazují pokřivujícími kompenzacemi, dotacemi a subvencemi. Přitom by stačilo trochu reálného pragmatismu, vyvážené politiky v zájmu České republiky a jejích občanů, nevměšování se do záležitostí, které jsou nám předestírány jednostranně a nejsme tak schopni je vidět komplexně.

A hlavně ukončení válečného štváčství a vyzbrojování jakékoliv strany konfliktu, který nelze vidět černobíle. Co se týká třeba elektrické energie, kterou snad vyrábíme pomalu nejlevněji v EU a kterou „vyvážíme“, abychom ji pak zpětně nakoupili a měli ji jako jednu z nejdražších v EU, tak jde o kapitolu samu pro sebe. Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23017 lidí

Když už jsme u toho, Rusko kompletně přerušilo tok plynu Nord Streamem 1, prý kvůli opravám. Panují ovšem obavy, že tok obnoven nebude. Vrátíme se do 19. století a začneme topit uhlím? Jaký vývoj očekáváte?

Možné je všechno, a jak známo, historie se často cyklicky v určitých obměnách opakuje. Mám však za to, že v blízké budoucnosti plyn zatím bude. Jen ho nebudeme brát „přímo“ od Ruska, ale ideologicky očištěný od některého jiného, západního státu. Sic s násobnou přirážkou.

Množí se hlasy, že vláda ve skutečnosti nepočítala s volebním vítězstvím a sestavením koalice. Naposledy tento názor vyslovil analytik ČT Kamil Švec, nicméně nebyl jediný. Zdá se vám to jako uvěřitelné vysvětlení toho, proč vláda tak tápe? A jak do toho zapadají předvolební sliby Petra Fialy, že bude premiérem?

Já si nemyslím, že s volebním vítězstvím a sestavením vlády nepočítali. Naopak, jak říkáte, vzhledem k předvolebním – možná takzvaně programovacím – proklamacím Fialy, že bude nepochybně premiérem, věděl možná on sám, jakkoliv nekompetentní pozér, více než my.

Ačkoliv je třeba dodat, že to v současné rozjitřené situaci a kvůli vnějším tlakům nemá vláda jednoduché – to však neměla ani ta předchozí – tak se jen v plné nahotě ukazuje, co za bandu diletantů, oportunistů, levných hrdinů, hochštaplerů, lidských hyen a nekompetentních loutek se dostalo k moci. Bohužel pro nás, kteří za jejich činy ponesou a protrpí důsledky. Souhlasím pak s názorem řady jiných, že se jedná bezpochyby o nejhorší vládu po předání moci v roce 1989, ne-li o nejhorší od vzniku naší republiky vůbec.

Předsedkyně Sněmovny Markéta Adamová Pekarová už zcela přijala za své prohlášení, že proti Putinovi se bojuje svetrem a svetr už má svůj vlastní web. Co na to říct? Opustila už předsedkyně Sněmovny realitu ve prospěch svých věrných z TOP 09?

Dle mého Pekarová se v realitě nikdy nepohybovala, a tudíž ji nemohla ani opustit. Ta jen bloudí v říši blbosti a ne a ne najít dveře ven. Její tragikomická estráda se svetrem a bojem proti Putinovi je arogantním výsměchem všem rozumným lidem, kteří pro tuto zemi pracovali a pracují – na rozdíl od ní a jí podobných parazitů, které musíme platit z našich kapes.

Z místních kauz, Petr Mlejnek, donedávna podle Rakušana i zbytku vlády naprosto kvalifikovaný ředitel civilní rozvědky (ÚZSI) se nakonec přeci jenom rozhodl skončit. To je pro Rakušana trochu ostuda, ne?

Opět s křížkem po funuse, ale přece. Vít Rakušan už měl dávno letět z funkce ministra vnitra, z níž může dané kauzy, dotýkající se jeho vlastní strany, ovlivňovat. Ostuda to sice pro Rakušana je, ale nikoliv překážka v tom, aby zůstal u koryta a kormidla, k němuž byl vynesen.

V sobotu proběhne první velký protest proti vládě na Václavském náměstí. Slibujete si od této akce něco? Má šanci s něčím pohnout, nebo to bude jen „signál“?

Bude to spíše „protisignál“. Jakkoliv nejsem příznivcem nekonečného příběhu demonstrací, tak v současné době mi dává tento krok daleko větší smysl, než v době levně hrdinných demonstrací Bambilionů chvilek pro demokracii, jejíž hnědokošiloví vůdci si akorát namastili ega a kapsy a najednou taktně prorežimně mlčí. Neb u moci jsou tentokrát mafiáni z jejich názorové strany. Jen doufám, že řečníci budou mluvit smysluplně a na základě faktů a argumentů, nikoliv přehnaných emocí. A všechno ať proběhne s rozumem a poklidně.

