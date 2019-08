Banda idiotů? To jsem nezažil! Dusno kvůli TV Prima: Jde o Klause

K porušení zákona mělo dojít v pořadu Partie na FTV Prima, kdy byl 23. června 2019 hostem exprezident Václav Klaus. Ten se vyjadřoval k demonstraci na Letné a uvedl, že demonstranti dostávají za účast na těchto shromážděních zaplaceno. „Já myslím, že o tom, že je demonstrace fenomén, který je možný, a nejde o to, že by člověk měl proti tomu nějak radikálně vystupovat, druhá věc je demonstrace manipulované, demonstrace organizované, demonstrace, na které se sváží lidi z Moravy zadarmo, aby, aby se dostali do Prahy, a ještě jim je za to něco zaplaceno,“ řekl Klaus. To, že moderátorka výrok ponechala bez korekce jakožto fakt nepotřebující bližší doložení, dopustila se podle rady porušení zásad objektivity a vyváženosti.

Původní text ZDE

„Divák mohl nabýt dojmu, že pokud tvrzení zaznělo od osoby se zjevnou autoritou a moderátorka jej nijak nerozporovala, jedná se o nezpochybnitelný fakt. Divák tak byl omezen v možnosti vytvořit si na dané události vlastní názor,“ uvádí rada.

„Co je to za bandu idiotů? Odkdy televize a její moderátor odpovídají za tvrzení a názory respondenta? Ona jako měla podle nich Klause opravovat? A jak má vědět, jestli je to pravda, nebo není? Nehledě na to, že se i na soc. sítích objevila svědectví, že v některých případech to tak opravdu bylo,“ zareagoval na rozhodnutí rady mediální poradce Václav Musílek.

„RRTV za to neudělila žádnou pokutu, jen jí to vytkla. Ale fakt nechápu, proč to moderátorka přešla mlčením. Každý elév by se zcela automaticky (kdyby pro nic jiného, tak už ze zvědavosti) zeptal: ‚A to máte doloženo jak?‘ Opravdu jsem nikdy nezažil, že by politik přišel s tak závažným, nijak nedoloženým a přitom zjevně absurdním obviněním a novinář by v rozhovoru na to nijak nereagoval a jel dál,“ oponoval však Musílkovi Schmarcz.

„Věříte v Boha? Pokud ano, chci důkaz, že existuje, pokud ne, chci důkaz že neexistuje. Galileo věřil, Giordano Bruno věřil. Redaktorka není inkvizice a svoji práci odvedla velmi dobře. Na inkvizici si tu jen hraje určitá skupina lidí...“ poznamenal následně v diskuzi jeden uživatel.

„Bingo – pořád říkám dětem – musíte rozlišovat víru a fakta, v Boha se věří, fakta se dokládají,“ odvětil Schmarcz a dodal: „Pokud je vaší vírou, že demonstranti jsou placení, je mi vás líto. Já se podržím křesťanství. A také vědy. Protože víra je od slova věřit a věda od slova vědět.“

„Ostatně Klaus se okamžitě omluvil, když vyšlo najevo, že to tak nebylo. Jenže ona se ho ani nezeptala, kde to vzal...“ uzavřel také v diskuzi Schmarcz.

autor: vef