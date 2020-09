Bára Basiková zuří: Všichni, kdo strašíte s koronavirem, běžte už do prde*e! Já chci covid!

Po Jankovi Ledeckém k veřejnosti promlouvá i zpěvačka Bára Basiková. A jak sama přiznává, sprostě. „At' už jdou všichni, co otravujou s koronavirem a šílenýma zprávama o něm, do prdele!“ říká. Upozorňuje, že dle názorů odborníků je koronavirus více než srovnatelný s chřipkou či s jinými virózami. „Nikdo z infekčních oddělení našich nemocnic neběhá do televize a nenahlašuje varovná čísla právě zemřelých obětí. Nikdo nás neinformuje, kolik pacientů denně zemře na onkologii, kardiologii nebo oddělení respiračních chorob,“ prohlásila. Co vláda udělala na jaře, se podle ní „podobá zločinu“. A chtěla by si prý už covid zažít, aby ho měla za sebou.

Jak jsme vás již informovali, situaci ohledně koronaviru komentoval zpěvák Janek Ledecký, který vyzval ke stopnutí „hysterické kampaně“, ze které se prý radují hlavně farmaceutické společnosti.

Ptá se, zda se mají všichni zhroutit. „O víkendu jsem přečetla pár rozhovorů s chytrými lidmi, většinou lékaři, také s hygienikem a imunologem, viděla jsem na netu rozhovor s velmi povolaným člověkem. Proč říkají úplně něco jinýho než to, co nám vnucují politici a ostatní panáci v televizi? Co to má znamenat? Je to spiknutí? Proč se máme bát?“ tázala se nakrknutá zpěvačka.

Dodala, že z úst odborníků zní totéž. Totiž že koronavirus není nebezpečný více než silná chřipka, infekce nebo jiná viróza. „Zdravý člověk ve středním věku nemá při nakažení vážnější problém. Nemoc proběhne a zase zmizí. Samozřejmě ti, kteří již nějakou nemoc mají, nebo jsou již ve vyšším věku, se musejí chránit stejně tak, jako když bývají na podzim chřipkové epidemie,“ prohlásila.

Připomněla, že na leukémii, rakovinu, plicní choroby a stovky dalších nemocí umírá mnohem více lidí, ale nikdo tím lidi nestraší. „Nikdo z infekčních oddělení našich nemocnic neběhá do televize a nenahlašuje varovná čísla právě zemřelých obětí. Nikdo nás neinformuje, kolik pacientů denně zemře na onkologii, kardiologii nebo oddělení respiračních chorob,“ konstatovala, s tím, že těmito nemocemi nikdo nechce nikoho vyděsit. Podotkla také, že nemoci a smrt jsou součástí lidského života. „Byly, jsou a budou, a my to nezměníme. A že v Česku zemřelo dvě stě lidí na koronavir, když nás je tady deset milionů? To je nějaká hrozba, nějaká katastrofa? Můj kamarád měl covid minulý týden, dva dny teplota a kašel, a to bylo všechno. Takže, o co tady jde?“ stěžuje si Basiková.

I na vládu. „Chci vám, vážená vládo, vzkázat, že to, co jste dopustili na jaře, se podobá zločinu. Připravili jste statisíce lidí o práci, peníze, existenci a živobytí, vyvolali jste v lidech nesmyslnou paniku a strach, zničili jste zavedené systémy a procesy, a vzali jste lidem ideály a klid. Vaše směšné finanční podpory a almužny nikomu nepomohly, protože nemohou pokrýt všechny výdaje a ztráty, jen jste tím dostali stát do dluhu a nastolili jste hospodářskou krizi, ze které se jen tak nedostaneme, a jenom to odnesou naše budoucí generace,“ vytýká Basiková vládě Andreje Babiše. A ptá se, proč vláda nezvolila švédský přístup, který se nakonec ukázal jako relativně racionální.

„V televizi, kde natáčím, nám dělají testy každý týden a už nás to všechny strašně štve, a já si tajně přeju, abych už ten covid taky chytla a už to měla za sebou. Já chci covid!“ stýská si zpěvačka a herečka Bára Basiková.

Dodejme, že to není zdaleka poprvé, co Basiková kritizuje vládu. V listopadu minulého roku natočila spolu s dalšími umělci video, které vyzývá k protestům proti vládě. „Pýcha předchází pád, teď vážně nemůžem to vzdát, když můžou okrádat a lhát, dál budeme protestovat,“ zpívá ve svém partu.

Obecně Basiková nemá zřejmě velké mínění o voličích ANO. Toto uvedla v rozhovoru pro DVTV krátce po první velké akci na Letné: „Je to vypočítavost a na druhé straně nevědomost, neinformovanost ze strany voličů ANO. Ti lidé jsou ovládáni dezinformacemi a stačí, když koncertuju někde daleko za Prahou, čím je to dál od Prahy, tím je to horší. Ti lidé vůbec neznají pravdu, protože jsou obelháváni, a je potřeba prostě jim otevřít oči.“

