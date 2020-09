Bartoš: Je mi líto Petra Fialy. Vyhlásí, že bude premiérem a přitom má 12 procent

reklama

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v rozhovoru pro MF Dnes konstatoval, že jako opoziční politik nechce nadávat na vládu, ale při pohledu na nástup druhé vlny koronaviru mu nezbývá než konstatovat, že s některými opatřeními na zbrždění epidemie se začalo pozdě. Piráti přitom prý jejich zavedení navrhovali už v březnu či v dubnu.

„Pak jsem se divil, když jsem viděl vyjádření řady vládních činitelů včetně pana premiéra ve smyslu ‚nikdo nám to neřekl‘. Vždyť před měsícem říkal, že opozice straší druhou vlnou. Dobrý politik holt někdy musí umět udělat v danou chvíli i nepříjemné rozhodnutí. Bohužel, volby podle mě výrazně ovlivňují chování některých politických stran, což je špatně. Myslím třeba, že taková ta letní pohodička byla mířena k tomu, že jsou volby a nikoho moc nenaštvat. Tam si myslím, že byla chyba,“ kroutil hlavou Bartoš nad počínáním kabinetu Andreje Babiše.

Zdůraznil, že Piráti nikdy nevolali po odložení roušek. Ani přes léto. A poslanci Pirátů poctivě nosili roušky i na půdě Sněmovny. „My jsme toto nikdy neřekli! Byli jsme jedinou stranou, jejíž klub ve Sněmovně důsledně nosil roušky i v momentě, kdy už je tam nikdo neměl,“ zdůraznil šéf Pirátů.

Česku podle Bartoše neprospívá ani to, že někteří lidé mluví o koronaviru jako o „chřipečce“. Šéf Pirátů má za to, že prostá chřipečka to opravdu není a vláda by podle toho měla jednat. V prvé řadě by se měla shodnout na tom, co bude dělat a pak podle toho také postupovat.

Pár slov věnoval i krajským volbám. Podle jeho názoru jsou to volby důležité. Věří, že Piráti zakotví ve všech krajích a celkově získají 100 krajských zastupitelů v celém Česku. Piráti prý mají i ambice podílet se na vedení v některých krajích. Za zásadní považuje, aby se krajské reprezentace nebály jít do střetu s centrální vládou, pokud to bude třeba.

Pokud jde o volby do Sněmovny, Bartoš konstatoval, že si umí představit předvolební spolupráci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Odmítá však, že by to bylo proto, že je ideově nezakotvené podobně jako Piráti. V tomto smyslu se v minulosti vyjádřil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Líbí se mi, že to říká zrovna pan Kalousek. Když se STAN rozešel s topkou, tak si TOP 09 v další kampani dala na billboardy, že jsou s podporou starostů. Tvrdili, že mysleli jejich starostů měst a obcí, s vírou, že to lidé nerozklíčují. Bohužel, lidé se o politiku na denní bázi nezajímají, nepoznali to a topce to přineslo výhodu. Já vlastně ani nechci komentovat výroky pana Kalouska. Myslím, že i při sněmovní spolupráci s Vítkem Rakušanem, s Honzou Farským či Evou Kovářovou nacházíme společná témata,“ pravil Bartoš.

Pro předsedu ODS Petra Fialu měl slova lítosti. Zdá se mu, že se Fiala pasuje do role budoucího premiéra, ale pak průzkumy ukážou, že má ODS podporu asi 12 procent voličů.

„Někdy mi je trochu líto, když předseda Fiala udělá rozhovor jako největší lídr a druhý den vyjde ODS v jednom ze čtyř relevantních průzkumů 12 procent. Nemám rád silácké řeči. Uvidíme,“ řekl Bartoš.

Piráti v posledních týdnech oslovují více voličů a Bartoš prý přesto nikdy netvrdil, že se chystá být premiérem. Vždy prý jen zdůrazňuje, že bude lídrem Pirátů do voleb a další se ukáže až podle volebních výsledků.

