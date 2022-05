Bartoš: Jsem abstinent, ale zákaz pití na veřejnosti mi vadí

Tvrdou kritiku Pirátů schytává nová pražská vyhláška, jež zakazuje pití alkoholu na náplavce od půlnoci do devíti hodin ráno a zavádí postih jen za to, že vás strážníci chytí s otevřenou lahví alkoholu, tedy bez toho, aby strážníci provinilce přistihli přímo při pití alkoholu. „Absurdní věc, kterou si schválila ODS, ANO, STAN a Praha sobě. Z ničeho vymyšlený strkání nosu do svobody lidí jen tak,“ bije šéf Pirátů Ivan Bartoš i do zástupců vládní a pražské koalice.

Vyhláška s platností od července stanovuje zákaz pití alkoholu od půlnoci do devíti do rána také na vyhlášených pražských náplavkách.



Podle primátorova náměstka Petra Hlubučka (STAN) je cílem novelizace zlepšit vymahatelnost zákazu a také aktualizovat seznam na základě vývoje města a požadavků jednotlivých městských částí.

Náměstek pro ČTK uvedl, že je vyhláška primárně zaměřena na lidi, kteří se kromě popíjení dopouštějí také závadového chování a ruší ostatní obyvatele.



Konzumace alkoholu nebude povolena rovněž na dětských hřištích a v blízkosti školních a zdravotnických zařízení a v okruhu 100 metrů od vstupů do stanic metra a na nástupištích pro veřejnou dopravu.



Před vyhláškou už déle šířil svůj nesouhlasný postoj pražský primátor Zdeněk Hřib a šel tak proti svým koaličním zástupcům. „Praha je svobodné město, kde žijí svobodní lidé. Tak by to mělo zůstat,“ uvedl při kritice zákazu nočního pití alkoholu na vymezených prostranstvích. Fotogalerie: - Nacpaná náplavka

„Nevidím jediný důvod, proč by si Pražané nemohli udělat po práci piknik v parku na dece s lahví vína, pokud nikoho neobtěžují. Zákaz otevřených lahví alkoholu v parcích formou vyhlášky je nevhodným plošným zákazem. Sice se podařilo přesvědčit koaliční partnery o změně logiky vyhlášky, tedy že to má být v principu povoleno a pouze na vybraných místech je možné uvažovat o zákazu. Jenže městské části určily tolik míst, že je to prakticky zakázáno všude,“ kritizoval Hřib, podle kterého vyhláška žádný problém nevyřeší.



Již předem má jasno v tom, že by problém se strážníky při držení otevřené lahve mohla vyřešit zátka či víčko. „Hluk na ulicích navíc většinou dělají lidé, kteří se už napili v hospodě a jenom se přesunují na jiné místo,“ míní též.

Ke kritice se nyní přidal i pirátský šéf Ivan Bartoš. „Zákaz pití na náplavce po půlnoci je absurdní věc, kterou si schválily ODS, ANO, STAN a Praha sobě. Z ničeho vymyšlený strkání nosu do svobody lidí jen tak,“ obul se tvrdě do zastupitelů, již zákaz podpořili.



Vyhláška je podle něj „blbost“. „Nenechat lidi dát si ani víno na jednom z nejromantičtějších míst Prahy je směšný. A to jsem abstinent!“ doplnil.

Pití alkoholu bude nově zakázáno v noci na náplavkách podél Dvořákova, Rašínova a Masarykova nábřeží, na nábřeží Ludvíka Svobody a na Hořejším nábřeží na Smíchově.



Zákaz nebude podle dokumentu platit 31. prosince a 1. ledna ve dnech silvestrovských a novoročních oslav. Výjimku ze zákazu budou mít také plánované akce jako vinobraní, koncerty nebo sportovní akce, dále pak zahrádky restaurací a stánky s občerstvením.

