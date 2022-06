Bartoš a Havlíček se v ČT hádali, až do toho vstoupil Špicar: Fiala čtyři měsíce sliboval...

„To je portfolio marnosti, to je tragikomedie v přímém přenosu, co tu sledujeme v tuhle chvíli,“ rozjel se 1. místopředseda ANO Karel Havlíček ve studiu u Václava Moravce, když hodnotil, co dělá vláda Petra Fialy, tedy vláda ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN pro občany. A to byl teprve začátek. Havlíček přišel i s dalšími ostrými poznámkami. Bartoš se okamžitě bránil, že Havlíček ve studiu „mluví jako kazatel“. V jednu chvíli se ozval Špicar a uhodil na vládu i opozici.

V první hodině Otázek Václava Moravce proti sobě před kamerami ČT zasedli ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), bývalý ministr průmyslu, obchodu i dopravy, Karel Havlíček (ANO) a viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Moravec hned na úvod začal vypočítávat všechny funkce Karla Havlíčka, který je mimo jiné i prvním místopředsedou hnutí ANO. A neodpustil si poznámku. „Nebudu říkat, že jste stínovým ministrem průmyslu a obchodu, už by byl konec Otázek,“ zaznělo od moderátora.

„To bychom nestihli,“ uznal s úsměvem Havlíček.

A Bartoš hned uštědřil slovní štulec předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi, který ve studiu neseděl. Bartoš kroutil hlavou nad tím, komu všemu by Babiš rád platit pětitisícový příspěvek na děti. Hnutí ANO navrhlo do této dávky zahrnout také nezaopatřené členy domácnosti, tedy i stále studující osoby starší osmnácti let.

„Mě velmi, nevím, jestli pobavil nebo překvapil výrok pana Babiše. Kdyby to dával ze svého, tak ať nadace Agrofertu tento krok udělá. Ale ono se toto dělo i v tom minulém volebním období, kdy spousta peněz z toho rozpočtu byla uvolňována a rozdávána, jako kdyby to byl rozpočet Andreje Babiše a jeho kampaně. Potvrdil to i NKÚ, že to neadresné rozdělování peněz vůbec nesouviselo s problémy, které vznikaly,“ upozornil Bartoš.

A jedním dechem dodal, že českým občanům pomohou valorizované důchody a další dávky. „Podle mě by bylo namístě bavit se třeba i o nějaké speciální dani na energetiku,“ vyzval Bartoš. „A není ostuda mít příspěvek na bydlení a mít příspěvek na energie. Je to tady proto, aby vám to pomohlo řešit tu situaci,“ pokračoval ministr pro místní rozvoj.

Poukázal, že zákony často stanovují nějaké hranice; volit se také smí až od 18 let, takže nějaké meze tu jsou vždy. U chystaného tarifu pro energie by se ty limity mohly nastavit zase jinak.

Řekl také, že se dá pracovat s modernizačním fondem s penězi z emisních povolenek, kde bude 400 miliard, což jsou peníze, které by vláda mohla dát na pomoc rodinám a na další věci.

Havlíček kontroval, že vláda pětikoalice, tedy vláda ODS, TOP 09, lidovců, STAN a Pirátů, předvádí „jen marnost“. A hnutí ANO proto přichází s myšlenkou, že by se onen příspěvek 5 tisíc korun měl vyplácet měsíc co měsíc, až do konce roku, což by ale státní kasu vyšlo měsíc co měsíc na desítky miliard, přesněji na asi 56 miliard.

„Náš návrh reflektuje tu marnost vlády. Tady pan vicepremiér sdělil, že vláda má portfolio nástrojů. To je portfolio marnosti, to je tragikomedie v přímém přenosu, co tu sledujeme v tuhle chvíli,“ uhodil na vládu Petra Fialy (ODS) Havlíček. Okamžitě zdůraznil, že tato vláda měla dělat to, co hnutí ANO navrhuje už od konce roku, jako např. odpuštění DPH na energie či na pohonné hmoty. Ale vláda se k tomu nechystá. „V energetické podpoře nebude nic. A co to znamená, že se nám třicet procent rodin řítí do chudoby, díky této vládě,“ hřímal Havlíček.

Vláda podle něj by měla razantně snížit daně i u pohonných hmot a další věci, aby se opravdu lidem pomohlo. Zdůraznil, že kdyby se dobře využily peníze z ČEZu i z EU, tak by se to českého rozpočtu nemuselo dotknout. „Máme tady nerozdělený zisk ČEZu 150 miliard. A je zcela zjevné, že v roce 2022 bude mít minimálně dvounásobnou ziskovost, A my už po tom dlouho voláme, že tady máme ten modernizační fond, ze kterého se dá pomoct firmám,“ nedal se zastavit Havlíček.

Když dostal slovo Špicar, upozornil, že politici vládní i opoziční toho hodně namluví, ale podnikatelům prý chybějí konkrétní činy politiků. Už před 4 měsíci prý vláda Petra Fialy slibovala pomoc firmám s pokrytím části vedlejších nákladů v dnešní krizi, ale po 4 měsících firmy žádnou takovou pomoc nedostaly. Kdybych znal ty detaily, podle jakého klíče se bude ta podpora rozdělovat, byl bych mnohem klidnější, ale my tyto detaily stále neznáme. Já v tomto ministru Jozefu Síkelovi věřím, že to chystá, ale znovu opakuji, že už utekly 4 měsíce a my tu stále nic nemáme,“ pravil Špicar.

V obecné rovině se vyjádřil i k odměnám pro vedení společnosti ČEZ. Vedení si vyplatí 135 milionů navíc a podle Špicara je to v pořádku. „Ta firma funguje, vydělává a management z toho dostane svou odměnu. Mnoho mých kolegů a kolegyň ze soukromého sektoru dostane odměnu podobnou nebo i ještě vyšší. ČEZ je obrovská firma a já bych byl rád, aby byli její manažeři dobře placeni, aby možná i proto, aby byli méně náchylní ke korupci nebo k hájení jiných zájmů, než jsou zájmy ČEZ,“ upozornil Špicar.

Pokud by vedl o něčem debatu, byla by to debata o tom, jak naložit s dividendami ČEZu.

Bartoš ujišťoval, že stát lidem pomůže s vysokými cenami energií – domácnostem i firmám skrze nižší tarif určený pro krizové období, a to ještě před začátkem topné sezóny, tedy před zářím. Jedním dechem také zmínil, že Havlíček ve studiu sice mluví „jako kazatel“, ale právě v době, kdy byl ještě Havlíček ministrem, padl dodavatel Bohemia Energy.

„To jsou potoky a potoky slov, tak já to přeložím do češtiny. Firmy nedostanou nic,“ ozval se Havlíček.

Vládu kritizoval také za to, že ČEZ, kde vláda drží většinu akcií, se nezapojil do snahy koupit zásobníky plynu od společnosti RWE, která chce z Česka odejít. Zdá se, že v tuto chvíli má o zásobníky zájem český miliardář Daniel Křetínský a Havlíček varoval, že soukromý subjekt může skrze zásobníky stát v budoucnu „vydírat“.

Zdůraznil také, že teď má vláda povinnost hledat jakýkoli levnější zdroj energií, nebo cesty, jak energie zlevnit. „Tady jde přece o to, jak zdanit energii. Vy jste přišli s jediným řešením – zdanit uhlobarony. A proč tedy nezdanit i solární barony? Vždyť tady máme ČEZ, tak stáhněte tu dividendu ČEZ,“ poznamenal Havlíček.

Pak Bartoš znovu ujišťoval diváky, že to nadále myslí vážně s digitalizací státní správy.

Špicar k tomu poznamenal, že spoustu užitečných elektronických systémů už má, lze si např. vyřídit prodloužení řidičského průkazu bez stání ve frontě na úřadu. Problém však je, že tento systém či např. systém e-receptů využívá pouze pár set tisíc lidí, tedy jen zlomek občanů ČR.

Prohlásil, že k tomu vznikne agentura, která bude mít digitalizaci pod patronátem.

A po chvíli se opět ozval Havlíček. „Mě tady dneska snad klepne z toho. Cílem přece není digitalizace, ale cílem je, aby to lidé měli jednodušší.“

Moravec mu v tu chvíli namítl, že ANO a ČSSD spolu vládly Česku 8 let a mohly leccos změnit.

Špicar vyjádřil naději, že na digitalizaci dostanou prostředky i firmy. Čeká se prý, jak se k tomu postaví ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

