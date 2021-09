Bartoš chce řešit na severu Čech zadluženost lidí i vzdělávání

Při zahájení tzv. horké kampaně koalice Pirátů a Starostů v Ústí nad Labem dnes předseda Pirátské strany Ivan Bartoš zdůraznil, že do spojenectví s ANO koalice Piráti a STAN nepůjde. Za spolupráci se současným vládním hnutím by se musela stydět, prohlásil. Spolupráci s dalšími stranami nevyloučil. Jako lídr kandidátky v Ústeckém kraji se chce mimo jiné zaměřit na řešení zadluženosti obyvatel.

„My vám proto nejen tady a dnes garantujeme, že do takového spojenectví nikdy nepůjdeme. Proč? Protože bychom se museli sami před sebou stydět," řekl Bartoš k odmítnutí spolupráce s ANO. Šéf STAN Vít Rakušan doplnil, že stát by měl opět sloužit lidem nikoli jednomu holdingu.

S ČSSD by v případě, že by se dostala do Poslanecké sněmovny, chtěla koalice vést jednání. „Úplně neumím říci, že s Hamáčkovou ČSSD bychom šli do nějakého projektu nebo do spolupráce s radostí," řekl Rakušan a připomněl kauzu Vrbětice vicepremiera Jana Hamáčka (ČSSD). Ten chtěl podle serveru Seznam Zprávy odcestovat v dubnu do Moskvy, aby tam získal vakcíny proti covidu-19 výměnou za informace o vyšetřování výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014.

V Ústeckém kraji vnímá Bartoš mnoho problémů, podle něj se problémy ČR v ústeckém regionu koncentrují. „Je to vysoká míra lidí v exekuci, to je zásadn,í a sněmovna zbrzdila změnu novely exekučního řádu, kde byl jeden dlužník a jeden exekutor. Opatření, která by skutečně zabránila tomu, aby ti lidé padali do dluhových pastí," řekl Bartoš.

Dalším problémem je podle něj transparentnost čerpání peněz v regionu. V souvislostí s tím zmínil kauzu ROP Severozápad, kde obžalobě čelí 27 politiků, podnikatelů a vysokých úředníků z Ústeckého a Karlovarského kraje. Podle obžaloby skupina zmanipulovala dotace ve výši 14 miliard korun. „To je, na co se přišlo, a jsou zde věci, na které se nepřišlo," doplnil Bartoš. Podle něj je důležité se zaměřit na vzdělání i postupnou restrukturalizaci ekonomiky, aby lidé pracovali méně za více peněz.

Těžba lithia, která se má v Ústeckém kraji těžit na Cínovci, by měla podle něj měla mít několik řešení. "Myslím si, že se projekt má připravit, ale má mít několik možností," uvedl a dodal, že by bylo vhodné vzít v potaz ekologické dopady a případné další využití lithiových baterií, po skončení jejich životnosti.

Cílem koalice jPirátů a Starostů e podle Bartoše se dostat do sněmovny nejméně s 25 procenty hlasů. Rakušan řekl, že koalice míří na vítězství.

