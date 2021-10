Bartoš jel do Mnichova a změnil se. Hejma vynesl zlé info

Ani Ondřeji Hejmovi neunikl volební debakl Pirátů. Je rád, že se strana vrátí do „Somálského zálivu“. Proč prohráli? Bartoš se prý během kampaně proměnil z Piráta v bafuňáře. A to poté, co byl na konferenci v Mnichově. „Hochu, hochu, ty jsi tam někoho potkal, něco ses dozvěděl,“ říkal si komentátor. A pak samozřejmě kroužkování. „Buď jsou úplně blbí, což by mě překvapilo, protože oni nějak informačně zdatní jsou, nebo to podcenili," usuzuje Hejma ve své show.

Uznal, že nevalný výsledek je i kvůli kanonádě od Andreje Babiše, ale Piráti dle něho dělali spoustu chyb a nebránili se dobře. A Ivan Bartoš „ztratil kouzlo“.

„Já si úplně vybavuju, jak jsem viděl Ivana Bartoše v televizi, právě se vrátil z Mnichova, z bezpečnostní konference na skutečně nejvyšší úrovni, z prestižní akce. Já jsem ho viděl v televizi úplně rozzářeného, a říkal jsem si: Hochu, hochu, ty jsi tam někoho potkal, něco ses dozvěděl. Ale v tu chvíli se on přerodil z Piráta do toho bafuňáře,“ vysvětloval Hejma, kdy podle něj Bartoš ztratil to hlavní, co na něm bylo sympatické, a „začalo to haprovat“.

Pak následovala kanonáda od Babiše. „Dorazil to Rakušan,“ míní komentátor. „Piráti udělali tu katastrofální chybu, oni to asi mysleli dobře, že ty evropské síly se spojí a dosáhnou nějakého úžasného výsledku, ale bohužel vyfasovali Starosty,“ rozvinul myšlenku. Naopak u SPOLU se to prý povedlo, což Hejma nečekal.

Chybu vidí u pirátských voličů, kteří evidentně „nekroužkovali Bartoše a Ferjenčíky“. „Buď jsou úplně blbí, což by mě překvapilo, protože oni nějak informačně zdatní jsou, nebo to podcenili. Doufám, že tam nebyla žádná vnitřní dohoda, ale každopádně, STANaři to okroužkovali na plné pecky a Piráti jsou na pokraji propadliště dějin,“ hodnotil. Nicméně Piráti už jsou zakotvení, tudíž dle Hejmy přežijí.

Posteskl si, že zatím Piráti žádnou sebereflexi neprojevili, naopak Mikuláš Ferjenčík prohlásil něco ve stylu: „Tak jsme toho šmejde sejmuli.“ A dodal, že to Ferjenčík prohlašuje, když má ANO 72 poslanců a Piráti čtyři. Jinými slovy, že nemá kontakt s realitou.

Komentoval také odchod komunistů a připomenul, že revoluční zápal se ze strany vytratil už před nějakou dobou a komunisté byli ve skutečnosti kapitalisté s řadou kontaktů z doby minulé. „Oni se velice dobře etablovali, zbohatli, žili si všichni krásně. Nic proti tomu, ale ono to pak přestává fungovat. To kouzlo jakoby někdo vypnul, to samé jako u Pirátů.“ Nicméně levice se dle Hejmy zase nějakým způsobem objeví.

Tomio Okamura podle komentátora narazil na svůj strop, i když měl dobrou kampaň s nejlepší předvolební písničkou. Procenta mu klidně mohl sebrat sám Babiš, míní Hejma. Okamura se dle jeho názoru v lecčems Babišovi podobá, například v tom, že je jasné, že SPD je jeho strana. Krátce okomentoval i VOLNÝ blok, který podle něj ubral hlasy těm, kteří politiku myslí vážně. „Pro normální lidi je to strašně divoký, je to násilný a to se lidem nelíbí,“ mínil o projektu dvou poslanců, Jany Volfové a Jany Bobošíkové.

