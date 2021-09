Bartoš mě děsí více než Babiš, říká prezident Klaus. Světu hrozí zásadní zvrat

reklama

Bývalý prezident Klaus ve čtvrtek představil na půdě svého institutu novou knihu „Budou volby 2021 o něčem?“, která rozebírá nadcházející sněmovní volby. Těm podle něj chybí obsah. Zásadním tématům se podle Klause strany možná i záměrně vyhýbají. „Politické strany se vychytrale a rafinovaně vyhýbají problémům současnosti a budou hrát zástupné marginální hry,“ míní.

Zatímco skutečné problémy se přehlížejí, vyzdvihují se hrozby falešné jako například obavy z Ruska a Číny. „Strany by měly také jasně definovat, co je podstatné a co není, že podstatné nejsou souboje Antibabiš, Antizeman,“ doplnil.

Říjnové volby tak podle něj pravděpodobně vůbec nic nezmění a nepřinesou nic nového. „Zpochybňujeme a klademe si otázku, zda se volby dotknou podstaty věci naší současnosti. Zamysleli jsme se v knize nad tím, o čem by volby být měly, a zřejmě nebudou, je to škoda,“ pokračuje Klaus, že od voleb žádnou radikální změnu neočekává.

Sám za největší téma považuje proměnu západního světa. „To, že západní svět je na křižovatce, podtrhly také události posledních dvou týdnů v Afghánistánu. Myslím si, že hrozí zvrat našeho světa, našeho systému,“ upozornil exprezident, že jde o naprosto zásadní bod v dějinách světa.

Stranou by nemělo zůstat ani téma covidu. A sice ve smyslu, co udělal s celou společností, co dělaly orgány naše i orgány světa. Hodnoty spojené se svobodou se zde podle Václava Klause zcela hodily stranou. „Mám strach, že politici dobře vědí, že je to riskantní téma,“ všímá si, že pokud si někdo dovolí říct veřejně k tématu vážná slova či dělat analýzy, sklízí ihned výsměch a je nařčen z cynismu.

V kontextu toho kritizoval opozici, která se v době koronavirové jen „vezla“. „Viděli jsme, co se tu dělo poslední dva roky. Tady nebyla žádná vláda a opozice. Opozice nebyla tvůrcem alternativního postupu a plánu, vezli se všichni pohromadě a nikdo z toho ani teď nevybočí,“ odhaduje někdejší hlava státu.

S čím by podle něj tedy měly v tomto směru strany a hnutí přijít? „Měly by přijít se strategií. Jsme už promoření, a to vyžaduje absolutně jiné jednání. To ale v programech strany nemají. Nenabízejí žádná vážná slova, jen povrchní hodnocení.

Dnes už nemáme ani, kdo by onemocněl, ti, co nakupují vakcíny, jsou smutní. Je třeba začít pokušet se léčit nemocné, a ne izolovat nemocné od ostatních. Celá koncepce a reakce na covid byla mylná,“ říká, jaké jsou dnes zásadní otázky.

Jako další velké téma zmínil Green Deal (Zelená dohoda pro Evropu), což je generační plán na revoluci v životech a hospodaření Evropanů. „To je extremistický produkt, který bude mít dopad na život, úroveň a blahobyt našich občanů. Poprvé v dějinách lidstva vládnoucí vrstvy a jejich našeptávači jasně prosazují kroky, které mají svobodu a blahobyt občanů zhoršit. Poprvé a jasně říkají: ‚My vás chceme trestat.‘ To nesmějí voliči politickým stranám odpouštět,“ zdůrazňuje Klaus, že i k těmto záležitostem mají voliči vyžadovat od stran jasná stanoviska.

Jako další velké téma pak exprezident vynesl otázku genderu, i to je „nebezpečné téma“, kterému se veřejná debata prý vyhýbá.

Moderátorku Markétu Fialovou zajímalo, zda Klaus na toto téma mluvil s mladými lidmi, kteří vidí gender spíše jako neškodný vývoj společnosti. „Spousta lidí na světě se mýlí, neškodná věc to není, je to útok na kořeny a tradice lidské společnosti. Díky této propagandě je mladá generace pomýlená, je nedostatečně zralá a vyspělá, proto naskakuje na toto téma. Je to útok na podstatu člověka, a tedy i na podstatu společnosti, kterou člověk je. O tom není sporu,“ trvá si Václav Klaus na svém.

A dodal, jak nešťastně se k problematice stavějí české strany a hnutí: „Pirátské strany, levičácké, revolucionářské tomu tleskají a další možná zase říkají, že to není tak vážné. Sledujeme, co se děje v Americe a v západní Evropě... je to hrůzostrašná věc. Genderistickou revoluci považuji za zásadní. Představa, že si jedinec bude diktovat svůj vztah k maskulinitě, že bude během chvíle měnit pocity, zda je muž, či žena...,“ hrozí se Klaus.

V pořadu se také vyjádřil k rivalitě, která panuje mezi vládním hnutím ANO premiéra Andreje Babiše a dvěma opozičními koalicemi – Piráty se Starosty a trojkoalicí SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09).

Povzdechl si a vzpomněl, že v jeho aktivní politické éře měly předvolební kampaně zcela jinou kulturu. „Když nejsou velká témata a politici je nenesou v sobě, tak si musejí nadávat. Nezbývá jiná možnost. Sklouzli jsme do tohoto stavu a je to naprosté neštěstí,“ spráskl zklamaně rukama.

Spolu s tím jde ruku v ruce fakt, že v Česku dnes nemáme ani silné politické lídry. „Nejsou velká témata, tak nemohou být ani velké politické osobnosti. Dnes nikdo Green Deal nenese jako zásadní téma, že se zruší benzínová auta, by přece mělo každým otřást,“ opakuje s tím, že podobné výmysly nejsou v budoucnosti přece zrealizovatelné.

Konkrétně se pak věnoval Babišovým výrokům. Hnutí ANO v Ústí nad Labem oficiálně odstartovalo kampaň do sněmovních voleb, premiér zde pronesl, že „tyto volby jsou poslední šancí volit Babiše a zastavit dvě antibabišovské koalice“. Zmobilizují tato slova jeho voliče? „Babiš musí mít pocit, že po osmi letech v politice je trochu okoukaný, neubývají mu léta a leckdo ho víc a víc nechce... je to tedy racionální soud, není na tom nic špatného,“ zhodnotil Klaus, že jde o logickou tezi.

Že Babiš brzy skončí, v něm probouzí prý jisté obavy: „V postoji proti Bartošům je to věčná škoda. Jsou lidé jako já, kteří se děsí víc Bartoše než Babiše,“ podotkl s tím, že dnes neví, se kterou stranou by se identifikoval a kterou by volil. „Deprimuje mě ODS, ostatní strany mě nedeprimují, protože od nich nic neočekávám. ODS dřív měla témata a postoje, dnes je nemá, dnešní její vedení mě tragicky zklamalo,“ dodal, že hodnoty, na kterých byla ODS založena, byly zneváženy.

Sněmovní volby proběhnou ve dnech 8. a 9. října. Podle průzkumů je největším favoritem právě hnutí ANO, které by mohlo dosáhnout až 30 procent. Druhé a třetí místo patří oběma opozičním koalicím, kterým průzkumy přisuzují shodně kolem 20 procent.

Závěrem byl Václav Klaus vyzván, aby okomentoval dnešní incident, který se v rámci mítinku hnutí ANO odehrál, a sice když za premiérem přišel jeho syn Babiš junior. CNN Prima NEWS reportáž uvedla slovy, že za premiérem „vtrhl jeho syn“, což Klause značně rozčarovalo. „CNN Prima NEWS jsem považoval za seriózní kanál,“ kroutil po celou dobu hlavou.

Pak svá slova vysvětlil: „Jeho syn tam přece nevtrhl, ale naopak tam byl vtržen panem Klusákem a podobnými lidmi!“ narážel na skutečnost, že Babiše juniora za otcem doprovázel režisér Klusák, který vše poctivě dokumentoval. „Nikdo mi nevysvětlí a neobhájí to, že ten hoch tam přišel sám, ze své vůle. Stal se obětí naprosté manipulace, to snad každý člověk vidí,“ konstatoval s tím, že reakce premiéra na situaci byla racionální. Ten řekl, že se o svého syna vždy dobře staral, ale bohužel nyní je jistými lidmi zneužíván.

Psali jsme: To je síla: Za Babišem dorazil jeho syn Andrej. Jedovatá slova. Před novináři

Rozhodně podle Klause tato věc Babiše nepoškodí: „Jestli si Klusák revolucionář myslí, že tohle Babiše poškodí, tak já i mí kolegové jsme přesvědčeni, že každý pozná, že je to zaranžovaná věc. Každý myslící člověk ví, že je to nastrčený a narafičený podvod. Jestli to Babišovi mělo hlasy ubrat, tak mu to hlasy přidá.

Rozumní lidé si řeknou: ‚Takhle ne, takhle politiku neděláme.‘ Nemohl jsem se ani vydržet na to dívat,“ dodal závěrem, že si neumí představit být v situaci, kdy mu jako vrcholnému politikovi škodí takto syn. „Pro Babiše je to neštěstí. Určitě si z toho zoufá. Je to asi určitě i výchova rodiny, že by se můj syn do ničeho podobného nepustil,“ uzavřel exprezident Václav Klaus.

