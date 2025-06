Sterzik (Stačilo!): Máme se na co těšit…

Zatímco si Izrael a Írán vyměňují údery, díky kterým si Írán tu atomovku opravdu pořídí, ropa pravděpodobně zdraží a nic se nevyřeší, vrátíme se k nám do Kotlinky, protože tady si umíme zdražit benzín i bez války v Zálivu. Stačí nám na to emisní povolenky pro domácnosti, které naše vláda slavně schválila, protože to byla příležitost. Jaký je rozdíl mezi grýndýlovou příležitostí a grýndýlovým průserem? Pár měsíců… S těmi povolenkami, které budou platit až za dva roky, se už čile obchoduje a jsou už teď dvojnásobně dražší než odhadovali evropští papaláši.

Benzín prý díky tomu zdraží o dvacku a vytápění průměrného domu se zdraží o sto tisíc za rok… Navíc, když si dneska chcete postavit nový dům, už vám tam ani nechtějí povolit komín… co kdybyste si tam náhodou dali nějaká obyčejná kamna v nich topili dřevem, vy burani. To by tedy nešlo.

Chytřejší libtardi se už proti tomu ozvali, protože jestli něco spolehlivě pohřbí jejich sny o bezemisní Evropě, je to drahá bezemisní Evropa. Tak drahá, že tu nezbyde žádný průmysl a nebude se tu dát žít. V podstatě tu máme novou dobu temna jak od Jiráska. Tam také vrchnost nakládala na nevolníky břemena k neusnesení a aby se nebouřili, posílali na ně Foltýny z Edelstadtu. Ale hloupých libtardů je pořád víc než dost… ještě pořád jsou ochotni jezdit na Fialovy besedy a tam světového lídra chválit, takže asi budeme mít smůlu.

Podle Šídlova STEM navíc bitcoiny nemají na vládní preference vliv a naopak se prý v preferencích propadají ti, kteří na to upozorňují. Na rohu ulice vrah o morálce káže… Jestli si nějaký novodový Lojza Lorenc myslel, že Čechům bude stačit ukázat, jak vláda pere peníze organizovanému zločinu, tak bohužel, na nový Plyšák je to málo. Ještě potřebujeme nového studenta Šmída… nebo Majdan.

Jana Černochová zase spěchá s podpisem smlouvy na tanky Leopard za padesát dva miliard korun. Strašně je totiž potřebujeme. Jak řekla naše Dutuše, Rusko nepočká, než se dozbrojíme. Sice už nám nevysvětlila, proč jsme koupili stíhačky, které dostaneme za deset let, ale co Fiala dělá, to přece dobře dělá. A tak budeme mít tanky, které nemohou na naše mosty, které neunesou naše pontony a které na Ukrajině vesele hoří po zásazích od laciných dronů. A já se ptám… slyšeli jste o tom, že by česká armáda masivně investovala do takových dronů? Neslyšeli…

Jediný, kdo tady do dronů investuje, je Iniciativa Dárek pro Putina, jejíž zakladatel, Dalibor Dědek, mluví o morálce ve stejné době, kdy se tato skupina raduje z utopených ruských dětí. Další polovojenské skupiny s Vetchým v čele zase vozí drony na Ukrajinu, využívají k tomu armádní kapacity a když se to někomu nelíbí, začne si armáda tyto kverulanty psát do proskripčního seznamu, jak upozornil poslanec Pavel Růžička.

Česká republika teď také přemýšlí, jak vracet ukrajinské veterány zpátky do života. Nikdo neřeší nedostupné léky či nedostupné doktory a zubaře. Nikdo neřeší, že krachuje vojenská zdravotní pojišťovna. Řeší se léčba ukrajinských vojáků, což bude tak velký průser, že před tím varují dokonce i čučkaři z BISky… Váleční veteráni si totiž kromě válečných traumat přinesou i zbraně a kromě válečných hrůz budou ještě řešit i své ženy, které tady na ně cudně čekají… Také si sebou vezmou své vory v zakoně… tedy, ti už tady jsou.

Takže si to shrneme…

Na Blízkém Východě se schyluje k drahé ropě, když budeme mít štěstí. Když štěstí mít nebudeme, může tam z toho být opravdu velká válka okořeněná jaderným spadem.

U nás se schyluje na emisní povolenky, a když budeme mít štěstí, zdraží nám benzín jen o dvacku a topení o sto tisíc. Grýndýl je příležitost, vole!

Do toho se schyluje na krach zdravotních pojišťoven, protože ukrajinští uprchlíci se nám vyplácejí a odvádějí do státního rozpočtu tolik peněz, že musíme zase zvednout daně. Petru Fialovi za bitcoinovou kauzu stoupají preference… měli toho s Blažkem ukrást víc.

Ministerstvo obrany ještě nakoupí obrněný šrot za dalších padesát dva miliard a zbrojař Strnad už je nejbohatším Čechem. Za Havla liberálové český vojenskoprůmyslový komplex zničili a teď ho zase vybudovali… Akorát už nepatří nám všem, ale jen některým.

Armáda si připravuje seznamy nepohodlných. My se zatím můžeme sázet, kdo bude ten nový Reinhard, který pak podle toho seznamu bude zatýkat.

Máme se prostě na co těšit. V mezičase můžeme fandit Izraeli nebo Palestincům, můžeme zkoumat každé slovíčko opozičních politiků a jasně deklarovat, že jsou pro své předchozí hříchy naprosto nevolitelní, můžeme se na všechno vykašlat, protože stejně volby nic nezmění, bo korespondenční volba… a výsledek se brzy dostaví. Už za sto deset dní…

Promiňte, čeká mě teď náročný týden a jsem unavený už předem, takže ze mě na chvíli vyprchal můj pověstný optimismus. Potřeboval jsem se trochu vyvrčet.

Dnes budu v Českých Budějovicích, zítra ve Znojmě, ve středu jsem měl být v Kyjově, ale majitel nám raději zrušil sál, takže se potkáme ve Svatobořicích. Ve čtvrtek budu na Zemědělském svazu, v pátek v Tachově, v neděli na tiskovce v Praze představím zajímavé kandidáty za STAČILO! a příští pondělí budu v Sokolově.