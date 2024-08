Bartoš na Primě: Porodní bolesti, žádná škoda zatím nevznikla

Nový systém byl spuštěn před více než měsícem. Ministr Ivan Bartoš jako velkou zátěž pro systém vnímá skutečnost, že mnoho žádostí pro stavby bylo podáno před zlomovým datem 1. 7., kdy začala platit novela stavebního zákona a kdy byl spuštěn portál pro podávání žádostí i informační systém pro úředníky, dotčené orgány a stavební úřady. „Většina lidí ke zlomovému datu podala žádosti ještě podle starých pravidel. To je ta největší zátěž na stavební úřady. Hovořili někde i o 200 procentech více žádostí. To má vliv i na to, jak mají pak úředníci čas s tím systémem pracovat a seznámit se s ním,“ pravil šéfpirát-ministr Bartoš.

Slíbil, že všechny problémy se systémem vyřeší do konce srpna. „Systém se rozjede do plných obrátek v průběhu srpna, přidají se tam významné funkcionality a automatizace, a začnou být schvalovány i složitější stavby. Za posledních třicet dní nemohla fakticky vzniknou žádná škoda, nevypršela ještě ani jedna žádost, co se týče termínu pro vyřízení žádosti,“ sdělil Bartoš.

A poznamenal: „Pokud se dříve hovořilo, že se čeká rok na nějaké povolení, tak přece hovořit po měsíci fungování systému o nějaké katastrofě podle mě není správné. Systém běží od 1. července a kromě zpomalení při posilování infrastruktury neměl výpadek,“ řekl ministr.

Místopředseda ANO Robert Králíček naopak upozornil, že situace je skutečně vážná. „Je to katastrofa, ta situace je naprostým chaosem a destrukcí stavebního řízení. Pan ministr uvádí neověřitelná čísla. Panu ministrovi už psaly snad všechny odborné svazy, žádaly ho o nápravu.“

Množství žádosti podaných před spuštěním digitalizovaného stavebního řízení podle Králíčka ukazuje, jak silná je v této věci nedůvěra lidí. „Je tu nedůvěra lidí, která tu byla už před samotným spuštěním, proto tu byly stavební úřady zahlceny. Poukazovali jsme na to, že ten systém není připraven. Poukazovala na to odborná veřejnost, tajemníci, úředníci. Nikdo z nás neví, co bude dál. Pan ministr nemá důvěru odborné veřejnosti ani úředníků,“ konstatoval Králíček. A že stavebníci neměli jistotu, co bude o 1. července, proto nahrnuli na úřady jakékoli žádosti, i nedodělané.

Některé věci architekti podle Králíčka nemusí stihnout, nemohou fakturovat a budou penalizování. Obává se, že může vzniknout škoda i městům a obcím, protože „nestihnou dotační tituly“.

„My jsme na začátku a tam si myslím, že jsme to možná trochu podcenili. Ty problémy ale brzy odezní,“ zopakoval Ivan Bartoš, že do konce srpna hlavní problémy systému jeho tým vyřeší.