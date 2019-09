Bartoš počítá s tím, že jej Piráti navrhnou na premiéra. Babiš se prý chová jako prvňáček

Předseda Pirátů Ivan Bartoš v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že se v tuto chvíli rozhodně nevidí v křesle premiéra, ale Piráti se rozhodně chtějí podílet na sestavování příští vlády. A pokud v té době bude ještě předsedou, počítá prý Bartoš s tím, že ho Piráti navrhnou do funkce předsedy vlády. Piráti už teď hledají vhodné kandidáty na ministry.

„I ti, kteří nám nepřejí, uznávají, že Piráti mají nejlépe propracované analýzy, argumenty jsou založeny na faktech a jsou nejracionálnější. S tím, že palební síla PR oddělení pana premiéra a hnutí ANO dává svým oponentům různé nálepky, se těžko bojuje. Takže premiér říká ostatním stranám – vy jste tady 30 let kradly –, ačkoli on sám kooperoval s politiky vlád minulých a dnes se tváří, jako by tady nežil,“ zaznělo z úst Ivana Bartoše.

A po chvíli zasadil Babišovi další úder.

„Pan premiér se opravdu chová jako prvňáček, když stojí před poslanci a říká: Tady mám investiční plán, ale neukážu vám ho, protože to je moje know-how. Tak se nedivte, že kolega Michálek šel jedinou možnou cestou a podal žalobu. Pokud tady je plán na tři a půl bilionu korun, který má vázat ČR do roku 2030, tak proč třeba starostové, jejichž investiční záměry pan premiér posbíral, by neměli vědět, jak s tím vláda pracuje?“ zeptal se šéf Pirátů.

Pokud jde o stíhání předsedy vlády Andreje Babiše v kauze farmy Čapí hnízdo, Bartošovi se zdá, že státní zastupitelství nejednalo zcela profesionálně. Kroutil hlavou také nad tím, že státní zástupce Jaroslav Šaroch neměl čtyři roky výhrady k práci policie v tomto případě, ale teď se zdá, že je připraven trestní stíhání zastavit.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani práce pirátského pražského primátora Zdeňka Hřiba. Bartoš zdůraznil, že Hřib má jeho plnou podporu, protože to je jediný koaliční hráč, který drží slovo. O TOP 09, STAN a Praze sobě prý totéž říct nelze. A Hřib to pak někdy odskáče mediálně.

Pár slov věnoval i ústavní obžalobě prezidenta republiky. Prozradil, že k žalobě se ve Sněmovně svými hlasy připojí. Zdůraznil však také, že má několikabodová žaloba Senátu i svá slabá místa.

„V klubu jsme rozebrali jednotlivé body žaloby. Některé body skutečně dokládají porušení ústavy, jiné pasáže zní jako společenská obžaloba chování prezidenta. Myslím, že to by tam být nemělo a mělo by jít o jasné a průkazné pochybení,“ uvedl Bartoš.

Nakonec se věnoval i legalizaci konopí. Bartoš věří, že k tomu dojde, až se v Česku najde někdo, kdo si spočítá, že na tom vydělá.

