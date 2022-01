Bartoš před volbami do novin: Žádný propad Pirátů. Do koaliční smlouvy jsme prosadili mnoho z programu

reklama

Ivan Bartoš trvá na tom, že Piráti jsou středovou stranou. Byť to prý z pohledu na Pirátské fórum tak nemusí vypadat, kupříkladu hlasování o koaliční vládní smlouvě podpořilo na 80 % hlasujících a Pirátům se do koaliční smlouvy podařilo zasadit řadu svých plánů. To však neznamená, že by Piráti nebyli rozčarováni z výsledků voleb do Sněmovny. Rozčarování prý cítil i Bartoš.

„Po volbách to bylo rozčarování, i pro mě jako celostátního lídra. Měli jsme v koalici ambice být ve volbách výrazně úspěšnější. Kvůli nepoměru, který vznikl kroužkováním našeho koaličního partnera na kandidátce, jsme skončili jen se čtyřmi poslanci ve Sněmovně. Ale šli jsme do vlády. Na nejvyšší exekutivu jsme se připravovali jedenáct let a strana se z toho musí poučit, musí jít dál. Myslím si, že se teď přetavuje i třeba volební zklamání a napětí z kampaní, kde lidé dřeli, ale nepřineslo to očekávané ovoce. Je třeba si tím projít, je třeba se z toho poučit, napravit se. Pirátská strana je ale ve vedení devíti krajů a od voleb se nám přihlásilo téměř 300 nových lidí,“ poznamenal.

„Ale ta strana se nikde nepropadla. Ano, kvůli dispropor­čnosti v kroužkování z pohledu sněmovní síly tam ztráta je, ale Pirátská strana je jako celek v devíti krajích ve vedení měst a chystáme se na komunální volby. Podle mě náš největší úkol je naplnit v exekutivě ČR jak za Piráty, tak za koalici Pir/STAN, ale i v celé vládní koalici sliby, které jsme teď zhmotnili do programového prohlášení vlády,“ pokračoval Bartoš.

Vzhledem k tomu, že v krajích jsou Piráti ukotvení, ať už jako opoziční či vládní síla, Bartoš věří, že Piráty nesemele angažmá ve vládě, tak jako semlelo Zelené, kteří po pádu vlády Mirka Topolánka v roce 2009 jen zpovzdálí hledí na hranici pěti procent hlasů voličů nutných pro vstup do Sněmovny.

Vedle digitalizace se prý Piráti jasně zaměří také na lepší bydlení pro obyvatele ČR. Je podle něj třeba připravit systémový impuls pro zrychlení výstavby bytů, i když to nebude snadné, protože český stát je zadlužený.

„Zhruba před rokem jsem navštívil Belgii, která dokázala téměř veškerou výstavbu dostat do jejich národního plánu obnovy, protože se zavázala, že nové stavby budou splňovat kritéria, takže evropské peníze tam skutečně jdou na bytovou výstavbu. Je škoda, že nám se to nepodařilo,“ posteskl si Bartoš.

Celý rozhovor naleznete zde

„Někteří ministři s ohledem na omezování výdajů říkají, že při nástupu na resorty přišli na zcela nepřátelské území. Je to asi resort od resortu. Je ale krutá pravda to, na co jsme upozorňovali jako opozice, a bylo to bagatelizováno: stát dluží peníze,“ rozvedl svou myšlenku jeden ze čtyř stávajících pirátských poslanců.

Zdá se, že představy Ivana Bartoše stále mezi Piráty rezonují, protože v prvním kole volby předsedy Pirátů na víkendovém sjezdu v Pardubicích Bartoš dostal z 929 hlasujících 728 hlasů. Spolu s ním do druhého kola postoupil pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, který dostal 484 hlasů.

Jana Michailidu, která se jako kandidátka na předsedkyni Pirátů prohlásila za komunistku, získala 285 hlasů a do druhého kola volby nepostoupila. Ostravský radní David Witosz získal 355 hlasů a nepostoupil

Každý, kdo se zapojil do hlasování o obsazení postu předsedy v prvním kole, mohl odevzdat celkem 4 hlasy. V kole druhém už má každý hlasující jen jeden hlas.

