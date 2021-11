Bartoš resort nedostane, ve vládě bude. Nejnovější ,,boj o koryta"

Koalice Spolu a PirSTAN chtějí na dnešním jednání o složení vlády dořešit programové nejasnosti a posunout se dále v personálním složení vlády. „Naší ambicí je dnes dojednat strukturu vlády a koaliční smlouvu,“ prohlásil aspirant na post ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS). Koalice se předem dohodly, že by chtěly mít sestavenou vládu a podepsaný program do 8. listopadu na první ustavující schůzi Poslanecké sněmovny.

Koalice se podle informací serveru Irozhlas.cz sešly krátce po deváté hodině s plány posunout se ve všech bodech vyjednávání o budoucí vládě. „Měli bychom to výrazně posunout, proto nedáváme žádný časový limit. Dohodnout se dnes každopádně chceme, chceme vyřešit programové nejasnosti a tu strukturu vlády musíme posunout dál,“ řekl šéf Starostů Vít Rakušan. „Ambicí je dohodnout se na struktuře vlády a koaliční smlouvě, jejíž částí je i programová část,“ přidal se Stanjura.

Po jednání minulý týden předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala oznámil, že na většině programových otázek již panuje shoda a je nutné vyřešit některé drobnosti. „Spíše formulační záležitosti v oblasti životního prostředí a některé nejasnosti, jak to vlastně myslíme ve finanční a ekonomické oblasti. Ale nevidím tam nic, na čem by se shoda nedala najít,“ hovořil dnes v podobném duchu Rakušan.

Rakušan také zopakoval, že primárně se bude dolaďovat programové prohlášení vlády a koaliční smlouva a teprve až na závěr se bude řešit personální obsazení vlády a vedení Sněmovny. Rozdělení postů si podle něj vyřeší jednotlivé koalice samy. „Prostě jsme dva subjekty, které spolu jednají. A to vnitřní uspořádání necháme na nás,“ řekl.

To, že se ještě neřeší personálie, zopakoval také místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který by ale dle svých slov přijal nabídku na post ministra financí. „Zatím jsem ji nedostal, ještě nejsme tak daleko,“ uvedl Stanjura, podle nějž by měl být premiér i ministr financí ze stejné strany, jak ukázaly neblahé zkušenosti z vlády Petra Nečase (ODS) i Bohuslava Sobotky (ČSSD), kde tomu tak nebylo.

Kromě jistého postu premiéra pro Petra Fialu jsou ostatní místa stále předmětem spekulací. Jako reálné se jeví místo předsedkyně Poslanecké sněmovny pro šéfku TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou, post ministra zdravotnictví pro Vlastimila Válka (TOP 09) a zmiňovaný resort financí pro Zbyňka Stanjuru.

Piráti by mohli obsadit dvě ministerstva, konkrétně se v kuloárech zmiňuje Jakub Michálek jako ministr spravedlnosti a Jan Lipavský jako ministr zahraničí. Lídr Pirátů Ivan Bartoš nejspíše dostane post vládního zmocněnce pro digitalizaci. Tři ministerstva se v tuto chvíli rýsují pro Starosty, konkrétně místo vicepremiéra a ministra vnitra pro Víta Rakušana. Ministrem školství by měl být Petr Gazdík a na ministerstvo průmyslu by mohl usednout Věslav Michalik.

Lidovci by mohli ukořistit také tři ministerstva, lídr KDU-ČSL Marian Jurečka jako ministr zemědělství, Šárka Jelínková by se měla stát novou ministryní práce a sociálních věcí, kde se původně hovořilo o pirátce Olze Richterové. Ministrem životního prostředí by mohl být lidovec Petr Hladík. Jeden z dvojice Ondřej Kolář (TOP 09) a Ondřej Benešík (KDU-ČSL) by mohl zastávat nový post člena vlády pro evropské záležitosti.

Nejvíce křesel s jistotou obsadí ODS, kde se kromě premiéra a ministra financí hovoří o postu ministryně obrany pro Janu Černochovou nebo ministra spravedlnosti pro Pavla Blažka. Martin Kupka by se mohl stát ministrem pro místní rozvoj, kde se dříve uvažovalo i lídrovi Pirátů Ivanu Bartošovi.

